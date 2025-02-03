不是不想見到同事，就只是還想賴在家裡不想出門！為了讓上班族開工不憂鬱、在新的一年充滿活力迎接全新的挑戰，福容台北一館特別推出「新春開工週買一送一」限時優惠，從2/3至2/8，為期六天，為上班族與美食控帶來超值驚喜，用美食點亮開工日。



▲福容台北一館「開工小確幸」招牌粵菜買1送1 / 福容台北一館提供、WalkerLand窩客島整理



福容台北一館裡的福粵樓港式飲茶，由主廚特別準備了一系列經典美饌，每日推出一道人氣排骨料理，包含香氣四溢的「君度橙汁玉排」、甜鹹交融的「蜜漬黑棗嫩排」，以及酸香開胃的「沁香青檸京骨」。凡點選上述任一道排骨料理，即可獲贈價值NT$480的「左宗棠鄉野走地雞腿肉」，讓美味升級，雙倍滿足。



▲凡點選排骨料理，即可獲贈價值NT$480的「左宗棠鄉野走地雞腿肉」 / 福容台北一館提供、WalkerLand窩客島整理

不僅如此，大廳酒吧同步推出義式料理買一送一優惠，涵蓋「義式松露燉飯」、「總匯三明治」以及「海鮮義大利麵」，讓開工週充滿異國美味。不論是商務午餐或好友小聚，都能以超值價格享受精緻料理。此外，來自奧地利的國寶級經典咖啡與全品項啤酒同樣適用買一送一活動，從主餐到飲品全面升級，讓每位顧客都能以高品質美食迎接新的一年。福容台北一館希望透過「美食療癒開工週」的概念，將春節的歡樂延續至開工第一週，讓上班族無論是開工聚餐、好友相約，或是單純想犒賞自己，都能用美味喚起滿滿元氣。此次限時優惠活動，不僅是味蕾上的饗宴，更是對於努力工作者的暖心回饋。▲大廳酒吧同步推出義式料理買一送一優惠，涵蓋「義式松露燉飯」、「總匯三明治」以及「海鮮義大利麵」 / 福容台北一館提供、WalkerLand窩客島整理

福容台北一館「開工小確幸」招牌粵菜買1送1

活動期間：從2/3至2/8

活動地點：福容台北一館（福粵樓港式飲茶、大廳酒吧）



福粵樓港式飲茶買一送一優惠

主廚精選三道人氣排骨料理，包括君度橙汁玉排、蜜漬黑棗嫩排、沁香青檸京骨，每點一份即加贈「左宗棠鄉野走地雞腿肉」（價值NT$480）。



大廳酒吧買一送一優惠

每日指定一款義式料理同品項買一送一，包含義式松露燉飯、總匯三明治、海鮮義大利麵

奧地利國寶級經典咖啡與啤酒全品項買一送一



福容會員加碼優惠

會員消費可額外累積點數，享更多回饋



訂位專線

福粵樓港式飲茶：02-2701-1239 轉 分機2

大廳酒吧：02-2701-1239 轉 分機317

官網查詢：https://www.fullon-hotels.com.tw/tp/tw/news-detail/BOGOF-20250203/