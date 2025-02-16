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長野秘境！零下冰湖釣魚，長野靈仙寺湖冰釣季開跑，夢幻雪山湖泊美景隨手拍。

長野 長野旅遊 滑雪 露營 more
2025-02-16 10:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社シルバーバックス・プリンシパル
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特派員 Trish

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想要體驗不一樣的長野嗎？如果你不想滑雪，也可以試試看「雪釣」。在釣魚的同時，還能在冰上和壯麗的雪山合照。相隔兩年，壯闊又好玩的長野縣飯綱町靈仙寺湖冰釣季終於重啟！
 

「靈仙寺湖」位於長野縣飯綱町，從JR長野站開車約30分鐘。靈仙寺湖被北信五嶽「北信濃群山」環抱，渡假村內可以享受豪華露營、露營地、滑雪場、溫泉等設施。對於台灣旅客來說可說是秘境中的秘境！雖然目前僅為日本人所知道，但在當地人之間已經頗有知名度，2023年舉辦時，在清晨6點就已經有超過500人等待入場。2024年因天氣異常暖和導致冰層融化，最終只好取消。2025年目前看來將照常舉辦，對於熱愛雪景的人來說不容錯過！
 

紅色調的晨曦和雪山



 

雪釣

雪釣的魚種是日本公魚，體型細小，通常長度在8～15公分之間，肉質鮮美，常被用來做天婦羅或乾燥成魚乾。釣法也很簡單，在結冰的湖面上鑿洞，使用特製的極細釣線和小型魚鉤即可。


 

溫泉：牟禮溫泉 天狗之館

釣完以後，也可以到在靈仙寺湖對面，步行1分鐘的溫泉設施「牟禮溫泉 天狗之館」泡湯。館內設有景色絕佳的露天浴池、寬敞的室內浴池和蒸氣室，同時餐廳也供應份量十足的定食和麵類。


 

滑雪場：飯綱度假滑雪場

如果你熱愛滑雪，那你也能從靈仙寺湖開車約5分鐘，在「飯綱度假滑雪場」盡情馳騁。


 

雪地豪華露營：GLAMPROOK飯綱高原

奢華的GLAMPROOK露營區也打造了全包式的度假體驗，讓你能在白雪紛飛中享受頂級服務。除了住房，還能享用義式晚餐、夜晚酒吧無限暢飲，除此之外，還有窯烤披薩和下酒菜。隔天早上可以直接在GLAMPROOK專屬區域體驗公魚雪釣。方案內還附滑雪場全日券和全套租借設備喔！無論是享受寂靜的釣魚樂趣，或是選擇豐富的周邊活動，相信飯綱東高原都能替你帶來難忘的冬季體驗！



 

靈仙寺湖冰上公魚雪釣

營業時間：06：00～12：00
費用：入場費成人1,000日圓・國中生以下500日圓
鑿冰 每次一處300日圓
工具（販售）靈仙寺湖專用釣竿2,500日圓・釣具600日圓・魚餌200日圓
超值三件組（釣竿・釣具・魚餌）3,000日圓
※另有帳篷等租借品（數量有限・先到先得）
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