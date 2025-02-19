徘徊在北海道札幌車站的觀光案內所，正在瀏覽洞爺湖一日遊觀光方案，突然被一位日本爺爺搭訕，他問我：「是不是想去洞爺湖？」我說「是」，他又說：「想不想去看看比洞爺湖更美的支笏湖？」

想了想，畢竟去過夏日的洞爺湖，或許解鎖一下冬日的支笏湖也很不錯，況且長者誠懇地推薦，也是一種旅行途中的緣份吧，於是，支笏湖我來了。



▲比北海道洞爺湖更美的支笏湖，很直得挑戰看看。





支笏洞爺國立公園

1949年，支笏洞爺國立公園分別劃入支笏湖地域、洞爺湖地域、羊蹄山地域、登別地域、定山溪地域等五個區域為一個國立公園，這片廣大的國立公園，孕育了北海道獨有的生態系統：活火山、火口湖、天然溫泉與北國森林交錯，形成了北海道冬季最純淨的風景，而其，最有象徵意義的兩座湖泊，便是支笏湖與洞爺湖。

多數人都喜歡洞爺湖的熱鬧度假氛圍，這是因為洞爺湖畔的洞爺湖溫泉街擁有完整的溫泉觀光設施，大型旅館、湖畔足湯、露天風呂、購物街，並經常舉辦慶典、花火大會等大型活動，是家庭旅行、多人團體出遊的度假勝地。

相比洞爺湖，支笏湖區則是低度商業化的地方，溫泉街僅有幾家溫泉旅館，以及保留自然原貌的觀景台步道和展示生態保育的自然中心，整體氛圍靜謐、內斂與孤寂，反倒成為尋求騎馬、釣魚、遊船、潛水、騎單車、露營者等深度旅人的秘密天地。



▲冬季的支笏湖被周遭雪排圍繞，是北海道直得造訪的地標之一。

冬季不結冰的不凍湖：支笏湖

▲支笏湖的湖面搭配遠山形成美麗的湖光山色。▲在支笏湖畔冬季可以欣賞寧靜、優美的湖面景致。

從JR千歲車站西口的4號巴士站，搭乘前往支笏湖的空4巴士，眼前景色從城市的平房變成蒼鬱的森林，約莫45分鐘過後，巴士抵達終點站的支笏湖溫泉街。

平日只有零零星星的遊人，與幾間溫泉旅館、小型咖啡店、土產店與湖邊步道，到處都是安安靜靜的，沿著步道往湖畔走去，猶如來到一片隱世桃源。

冬天的支笏湖，沒有喧囂，沒有打擾，比想像中的還要安靜，零下10幾度的北海道曠野森林，被凍結成銀白色的冰雪國度，湖畔步道更是完全被白雪覆蓋，還遇到一頭鹿慢悠悠地低頭吃草，眼前那座被白雪完全覆蓋的惠庭岳，彷彿進入了冬眠，靜靜地俯瞰湖面。

四周圍只剩下湖面依舊保持湖水的流動，不過就連水波輕輕拍打岸邊的聲音，也像是壓低了音量，生怕擾亂這片沉靜；想起那位日本爺爺說的一句話：「支笏湖比洞爺湖安靜，我特別喜歡來支笏湖聽冰與雪的聲音。」



▲冬季北海道支笏湖人潮不多，反而充滿寧靜感。



▲廣大的範圍、鮮少的人群，換來充滿大自然感的舒適。

支笏湖湖畔園地

▲​​​​​​​冬季的支笏湖​​​​​​​積滿白雪就是一道美麗的風景。▲遠處山景為支笏湖增添滿滿的美感。▲水波輕輕拍打岸邊更突顯現場的寧靜。

支笏湖湖畔園地是一片緊鄰湖水的開放空間，木棧道、觀景平台、露天長椅，以及完全被白雪覆蓋的湖畔草坪。多數人通常對支笏湖的認識，來自冬季湖面不結冰、不結凍與湖水極度清澈的特性，我向前一看，湖水確實清澈得驚人，就連湖底的圓潤石頭，都能一顆顆清楚描繪它的色調與形狀，湖面則映照周圍的惠庭岳與樽前山，湖心毫無波瀾，四周圍安靜得彷彿時間都停止了流動，有一些不怕冷的人，正在慢悠悠地散布著，靜靜感受湖面的微風。



▲​​​​​​​露天的大平台，夏季綠草如茵、冬季白雪覆蓋。

山線鐵橋

▲極清澈的支笏湖湖水是肉眼可見的。

紅色的山線鐵橋，橫跨於湖邊，是北海道明治時期開拓時的歷史遺跡，承載著昔日運輸木材的記憶軌跡，如今，紅色鐵橋已停止使用，成為一處攝影勝地，特別是冬季時，紅橋覆蓋白雪，與湖面倒影交相輝映，猶如一幅活靈活現的水墨畫。



▲鮮紅的山線鐵橋坐落在一片白雪中更顯得亮眼。

支笏湖神社

▲昔日運送木材，現在雖然已經停用，但仍然是當地著名的美麗地標。

支笏湖神社是一個隱藏湖畔森林之間的神秘場所，供奉著山神和水神，儘管不大，卻是支笏湖地區的守護神；神社參道覆滿白雪，石燈籠與木製拜殿在積雪中顯得莊嚴靜謐，彷彿一座遺世獨立的冰雪神殿，參拜過後，站在鳥居這側向湖景望去，雲霧繚繞的支笏湖景色更顯神秘，是一個感受自然能量的絕佳地點。



▲冬季佇立在雪地的神社更顯莊嚴肅穆與寧靜。

支笏湖展望台

▲供奉著山神和水神的支笏湖神社是當地精神地標。​​​​​​​

本想朝著湖畔制高點的支笏湖展望台走去，沒想到登山步道被厚厚的積雪覆蓋，繼而轉向湖畔步道盡頭的支笏湖親水公園。



▲支笏湖的制高點，冬季依舊是一片白雪覆蓋。

支笏湖親水公園

親水公園的湖畔步道沿湖而建，鋪設平緩的石板坡道，供人漫步至水邊，近距離觸碰湖水的透徹與冰涼。或許是因為積雪過多，走過來的人少之又少，我深吸一口氣，清冷的空氣讓肺部瞬間清醒過來，在這兒坐了許久，湖畔隨著光線變化閃爍著不同的色澤，一股獨享湖泊景致的喜悅，油然而生。



▲被完善規劃的支笏湖​​​​​​​親水公園成為舒適的漫步空間。



▲在支笏湖親水公園能欣賞周圍遼闊又優美的景致。

隨著冬季氣溫驟降，整座湖區彷彿進入另一場沉靜的夢境。我突然理解了爺爺訴說那座安安靜靜的支笏湖的魅力，因為與其他觀光湖區相比，支笏湖呈現一種空白與靜止的美，她低調而寂靜，讓人不自覺沉浸在當下。即便是遠處有人走過，或是偶爾遇見前來取景的攝影師，每個人的步伐也都很有默契地不急不躁，與遠處山林的鳥鳴聲、水波聲，交織成一曲與世界共鳴的和諧樂章。

如果你喜歡帶有寧靜懷舊氛圍的湖泊旅行，支笏湖肯定會是一個值得細細品味的目的地。

