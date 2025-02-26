速食控開吃！肉肉加倍的麥當勞「無敵大麥克」這次強勢回歸，還有雞肉版本「香鷄大麥克」同步開賣，滿足肉肉控粉絲。這次「無敵大麥克、香鷄大麥克」在2月26日至3月25日限期供應，同時還有2025蛇年開春優惠券，超狂買一送一、再加上無敵大麥克套餐優惠，就是讓人吃到爽。



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▲麥當勞大麥克家族限期回歸，無敵大麥克、香鷄大麥克2/26-3/25開賣 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理



麥當勞經典「大麥克」一直是粉絲的最愛，尤其是獨特的大麥克醬，更是大麥克的靈輪。這次麥當勞「無敵大麥克」期間限定回歸，一顆就能吃到四層100%純牛肉搭配三層焦香麵包，再加上洋蔥、起司、美式酸黃瓜。此外，雞肉版「香鷄大麥克」則以雙層酥炸鷄排取代牛肉，就是讓肉肉控吃到爽。



▲麥當勞無敵大麥克、香鷄大麥克，雙倍肉肉強勢回歸 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理

麥當勞 大麥克家族限期回歸

不只有新品優惠，麥當勞年度最省「麥當勞優惠券」即日起也強勢回歸！麥當勞推出2025蛇年開春優惠券，自即日起至3/25，可以無限次使用多達40個優惠。包含「大薯買一送一、4塊麥克鷄塊買一送一、薯餅買一送一」，此外還有獨享「超爽大餐101元、雙人大餐209元起」以及早餐套餐、雙人早餐優惠，整張使用現省2995元。▲麥當勞2025蛇年開春優惠券，買一送一領軍超過40個優惠 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理特別的是，麥當勞期間限定回歸的「無敵大麥克」系列也在本次優惠券中，特別推出超值組合「無敵大麥克/香鷄大麥克 + 大麥克 + 4塊麥克鷄塊 + 中薯 + 2杯飲料」，憑券可享套餐優惠價299元，兩人分享也能吃得超省、超滿足。▲麥當勞2025蛇年開春優惠券，新增無敵大麥克、香鷄大麥克系列優惠 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理▲麥當勞無敵大麥克、香鷄大麥克系列2/26-3/25期間限定供應 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理

2月26日至3月25日（或售完為止）限期供應

售價：

大麥克：單點78元；經典套餐143元。

無敵大麥克：單點118元；經典套餐183元。

香鷄大麥克：單點98元；經典套餐163元。



麥當勞2025蛇年開春優惠券

活動期間：即日起至2025/03/25

活動內容：麥當勞推出蛇年開春優惠券。

優惠券連結：https://walkr.tw/BLf5666z

新增大麥克家族優惠：

香鷄大麥克 + 大麥克 + 4塊麥克鷄塊 + 中薯 + 2杯$38元飲品：原價350元， 優惠價299元。

無敵大麥克 + 大麥克 + 4塊麥克鷄塊 + 中薯 + 2杯$38元飲品：原價370元，優惠價299元。