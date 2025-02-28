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日本成田機場必買「FRUIT PARLOR Mi’z」上飛機吃草莓三明治！第二航廈必吃清單。

FRUIT PARLOR Mi’z 日本 japanwalker 成田機場 more
2025-02-28 09:03:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

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日本成田機場第二航廈必吃清單！準備搭機回國，還在思考該買點什麼作為最後的美食回憶嗎？那麼絕對要來這間「FRUIT PARLOR Mi’z」，買個草莓三明治帶到飛機上去享用，讓大家在旅程最後的時光，也能吃到讓人回味無窮的甜點。
▲日本成田機場第二航廈必吃「FRUIT PARLOR Mi’z」買個草莓三明治帶到飛機上去享用 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲日本成田機場第二航廈必吃「FRUIT PARLOR Mi’z」買個草莓三明治帶到飛機上去享用 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲日本成田機場第二航廈必吃「FRUIT PARLOR Mi’z」讓大家在旅程最後的時光，也能吃到讓人回味無窮的甜點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


▲日本成田機場第二航廈必吃「FRUIT PARLOR Mi’z」讓大家在旅程最後的時光，也能吃到讓人回味無窮的甜點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「FRUIT PARLOR Mi’z」位於成田機場第二航廈，安檢後美食街二樓。店內主打各式當季水果甜點，使用來自橫濱百年水果店「水信」的新鮮當季水果，包含水果三明治、芭菲等。這款「草莓三明治」雖然只看到三顆草莓切半，但內餡卻是真材實料，塞滿了三大顆飽滿草莓。

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▲日本成田機場第二航廈必吃「FRUIT PARLOR Mi’z」位於安檢後美食街二樓 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲日本成田機場第二航廈必吃「FRUIT PARLOR Mi’z」位於安檢後美食街二樓 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「草莓三明治」每一口都能感受到濃郁果香，與輕盈鮮奶油的結合。雖然吐司因為冰過口感較為普通，但內餡的表現完全彌補了這一點。不過也因為在機場內，所以價格較當地來說略高。但如果是想在旅途最後一刻，來個甜美的告別禮，那麼這家絕對是值得一試的機場美食。
▲日本成田機場第二航廈必吃「FRUIT PARLOR Mi’z」​​​​​​​推薦菜單：草莓三明治​​​​​​​ ¥1,650 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲日本成田機場第二航廈必吃「FRUIT PARLOR Mi’z」​​​​​​​推薦菜單：草莓三明治​​​​​​​ ¥1,650 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

日本成田機場必買 第二航廈 FRUIT PARLOR Mi’z

地點：日本成田機場第二航廈（安檢後美食街 2F）
營業時間：07:30-22:00

 

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