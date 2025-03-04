飲料控的新換「烏弄」一定要喝過！主打純茶飲品的「烏弄」是近期實力派手搖杯之一，粉絲們默默推薦、又怕爆紅以後都要排隊才喝得到。「烏弄」是許多喜歡喝純茶、無糖茶粉絲的口袋名單，先前也以「可可脆片莎莎」被粉絲稱為平替版星冰樂，讓粉絲們爭相朝聖。這次窩客島整理飲料控網友推薦「烏弄必喝Top5」，不管你是第一次喝、還是一喝再喝，通通跟上。



▲飲料控推薦，烏弄必喝排行榜Top5 烏弄純茶必喝 / 圖片來源：烏弄UNOCHA 官方粉絲團



烏弄推薦必喝：阿里山金萱

烏弄以純茶作為招牌主打，「阿里山金萱」使用台茶12號金萱，經過輕發酵輕烘培，主打的是清甜、回甘、不苦澀的風味，適合作為喝無糖茶的入門款。不只是得獎的好茶，更在社群上被狂推的純茶，飲料控推薦搭配配料「桂花凍」更升級。



▲烏弄推薦必喝阿里山金萱 / 圖片來源：烏弄UNOCHA 官方粉絲團

烏弄推薦必喝：杏仁凍冬片仔

許多飲料控第一次認識烏弄，一定是先聽過這杯「杏仁凍冬片仔」。門市自製的杏仁凍味道比較清淡，不過分濃烈，還有豆花般的口感。搭配烏弄招牌「名間鄉冬片」茶底的甘甜醇厚，還喝得到花香、堅果香氣，是許多粉絲被圈粉的第一杯烏弄。



▲烏弄推薦必喝杏仁凍冬片仔 / 圖片來源：烏弄UNOCHA 官方粉絲團



烏弄推薦必喝：可可脆片莎莎

不只是純茶被飲料控推爆，烏弄可可飲品「可可脆片莎莎」曾被粉絲譽為平價版的星冰樂，近期可可更新成英國Cadbury吉百利純可可粉，主打濃郁純粹的可可風味、同時也降低甜度。喜歡更多奶香風味還可以升級喝「可可脆片朵朵」，搭配，搭配法國愛樂薇鮮奶油製成的奶蓋，喝起來更邪惡更爽。



▲烏弄推薦必喝可可脆片莎莎、可可脆片朵朵 / 圖片來源：烏弄UNOCHA 官方粉絲團



烏弄推薦必喝：不苦蕎麥茶

如果喜歡無咖啡因飲品，烏弄近期超人氣「不苦蕎麥茶」系列讓粉絲喝爆。烏弄使用台灣苦蕎麥，雖然名稱是苦蕎麥，但製成飲品是不苦、回甘的風味，推薦點無糖喝起來就很順口。如果是奶茶控，也可以試試「不苦蕎麥鮮奶」更增添溫潤奶香。



▲烏弄推薦必喝不苦蕎麥茶 / 圖片來源：烏弄UNOCHA 官方粉絲團



烏弄推薦必喝：桑莓紅玉

烏弄的酸甜系果茶推薦必喝「桑莓紅玉」以及桑椹系列，特別使用在地契作的桑椹，以桑椹原汁調配手搖杯，無論搭配紅玉、原味寒天，酸甜風味又有咀嚼口感，收服許多粉絲。不過近期烏弄官方也公告，因桑椹汁產量庫存不足，改使用多莓果汁，想喝到桑椹風味可能要再等等。



▲烏弄推薦必喝桑莓紅玉 / 圖片來源：烏弄UNOCHA官方粉絲團

烏弄推薦必喝Top5

1、阿里山金萱

2、杏仁凍冬片仔

3、可可脆片莎莎

4、不苦蕎麥茶

5、桑莓紅玉

圖片來源：烏弄UNOCHA官方粉絲團

