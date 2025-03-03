三月女王節即將來臨，台北六福萬怡酒店特別於3月1日至3月31日期間，推出一系列專屬「女王寵愛月」活動，從美食優惠到限定特調飲品，無論是喜愛自助饗宴的吃貨女王，還是偏愛精緻港式料理的品味女王，都能在這場限時活動中感受尊寵儀式感。凡於活動期間身穿粉色系服飾或配件，並拍照打卡，就能享有專屬優惠與抽獎樂趣，讓三月化身為真正的「女王盛典」。



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六福萬怡酒店的敘日全日餐廳這次為女王節加碼祭出超狂折扣，不分平假日，午餐、下午茶及晚餐時段雙人同行，符合活動資格即可享第二人只要38元的超殺吃到飽優惠，相當於原價一折有找，現場更有即抽即中的好康活動，第二人半價、第二人38折或第二人只要38元，人人都有獎。特別的是，平日用餐加碼再送台灣唐吉訶德南港店專屬9折優惠券，數量有限，送完為止。三月來敘日，不僅可以用銅板價吃到飽，還能順便逛街血拼，這波女王寵愛真的超佛心。



除了價格優惠，敘日全日餐廳本月同步推出全新「星馬奇遇」南洋美食主題餐檯，帶領食客品味新加坡與馬來西亞經典道地風味，從叻沙、沙嗲到海南雞飯，一次滿足南洋美食控的味蕾。海鮮檯同樣誠意滿滿，不分平假日就能無限享用北海道生食級干貝與現蒸現烤牡蠣，假日更升級提供醋蔥漬生蠔與鮮甜松葉蟹腳吃到飽，喜愛海鮮的女王們絕對不能錯過這場豪華盛宴。



而廣受好評的粵亮廣式料理，也為三月女王節推出「靓皮烤鴨」三吃優惠，凡於活動期間預訂靓皮烤鴨三吃套餐，並穿著粉色服飾拍照打卡，原價380元的第三吃直接下殺到38元，讓經典港式片皮鴨升級三種風味，一次滿足。第三吃可任選多道廚師推薦星級料理，包括吻魚莧菜浸鴨粥、秘醬菌菇炆鴨脯、海皇蔥香爆鴨架、濃白鴨架煨湯麵或蘿蔓脆米炒鴨鬆，每道都講究手藝與口感，讓人每一口都感受到匠心與驚喜。



此外，粵亮也為喜愛精緻港點的饕客推出平日限定「靓港點」個人套餐，每客999元即可一次品味十道經典港點，從蟹黃蒸餃、鮮蝦福袋到蛤蜊燒賣，每款都擁有獨特風味，炸點則有酥脆不膩的鮮蝦腐皮捲與松露春捲，還有荷香糯米珍珠雞與港式叉燒酥等經典不敗菜色。四人同行且均點靓港點套餐，還能享有買四送一的超值優惠，相當於77折起，這場平日港點饗宴絕對是港式控們的夢幻約會首選。為了讓女王們的尊榮體驗更完整，六福萬怡酒店大廳酒吧特別推出限定特調「女王陛下」，這款充滿粉紅系氛圍的特調售價400元，濃郁花果香氣搭配微醺酒感，讓人一秒沈醉女王魅力。而姊妹聚會必備的「女王閨蜜套組」，更以660元優惠價推出，內容包含兩顆雪蟹可頌、雲朵慕斯蛋糕乙顆與指定飲品兩杯，一次滿足拍美照、吃美食、喝美酒的三重享受，絕對是閨蜜聚會拍照打卡的最強道具。

台北六福萬怡酒店2025三月女王節的活動訊息

活動期間：2025年3月1日～2025年3月31日

適用對象：凡穿著粉色服飾或配件，並於現場拍照打卡，即可享活動優惠



敘日全日餐廳 女王38元吃到飽優惠

活動內容：平假日午餐、下午茶、晚餐適用，雙人同行第二人吃到飽38元，平日用餐再送唐吉訶德南港店9折券（數量有限，送完為止）

現場加碼抽獎：第二人5折、第二人38折，或第二人38元（抽到當場折）



粵亮廣式料理 靓皮烤鴨第三吃38元優惠」

活動內容：預訂靓皮烤鴨三吃並穿粉色服飾拍照打卡，第三吃只要38元（原價380元）。第三吃口味任選：吻魚莧菜浸鴨粥／秘醬菌菇炆鴨脯／海皇蔥香爆鴨架／濃白鴨架煨湯麵／蘿蔓脆米炒鴨鬆。



粵亮廣式料理 靓港點套餐優惠

活動內容：平日限定，每客999元，一次品味10道經典港點，四人同行且均點靓港點套餐，再享第四客免費（相當於77折）。



大廳酒吧 女王限定特調與閨蜜套組

活動內容：活女王陛下特調400元、女王閨蜜套組660元（雪蟹可頌x2＋雲朵慕斯蛋糕x1＋指定飲品x2）

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號

電話：02-6615-6560（代表號）