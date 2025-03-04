38不是婦女節，是女神節！這次7-11自即日起推出「花漾女神節」限定活動，在i預購平台推出指定美妝、保養品下殺2折起優惠，無論是女友、媽媽、姐妹們通通買起來。此外還有線上咖啡優惠380元最多喝9杯，讓粉絲們又有理由寄杯囤起來。



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▲7-11行動隨時取花漾女神節線上咖啡優惠、i預購優惠、賣貨便優惠 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理



針對38花漾女神節，7-11在APP行動隨時取推出線上咖啡組合優惠，多杯組合通通均一價380元，其中包含CITY CAFE 風味系列指定熱飲9杯380元，有伯爵拿鐵、好時可可拿鐵、太妃焦糖拿鐵、榛果拿鐵等選擇，還有珍珠奶茶9杯380元、西西里系列7杯380元、精品馥芮白6杯380元，通通限量開搶，最多省220元。



▲7-11行動隨時取花漾女神節線上咖啡優惠，最多9杯380元 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

7-11 行動隨時取 花漾女神節線上咖啡優惠

此外，7-ELEVEN的「i預購平台」同步推出「花漾女神節」限定活動。即日起至3月31日，美妝保養、健康保健等商品下殺2折起，首推「雅詩蘭黛」特潤超導全方位修護露100ml(3入組)約2.6折，還有統一藥品聯合品牌慶，指定商品最低36折起，再享12% OPENPOINT點數回饋。此外，7-11賣貨便在3/1-3/31期間全站指定日消費滿100元折12元，3/8起到店取件還能拿6元購物金，再抽CITY CAFE美式咖啡6個月免費喝，讓粉絲無論買給自己、買給女伴、買給閨蜜，通通趁機買起來。▲7-11行動隨時取花漾女神節，i預購優惠、賣貨便優惠 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理▲7-11行動隨時取花漾女神節，i預購優惠、賣貨便優惠 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/03/02~2025/03/08

活動組合：

CITY CAFE 風味系列指定熱飲 任9杯380元。

CITY CAFE 西西里風檸檬咖啡系列 任7杯380元。

CITY PRIMA 中杯精品馥芮白 6杯380元。

CITY CAFE 大杯燕麥拿鐵 7杯380元。

CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶 任9杯380元。



7-11 i預購平台 花漾女神節優惠推薦

活動期間：2025/03/01-03/31

活動內容：

1、全館不限消費金額天天免運(離島部分商品除外)，精選強檔品類商品最低2折起。

2、使用icash Pay支付滿額最高回饋326點OPENPOINT點數。

3、i預購首購會員再加碼享20% OPENPOINT點數回饋(上限200點)。



7-11 賣貨便 花漾女神節優惠推薦

活動期間：2025/03/01-03/31

活動內容：

1、活動期間全站指定日滿100元折12元(限量3萬份)。

2、於3月8日起，到店取件就送6元購物金(限量100萬份)，再加碼抽黃金(共2名)、CITY CAFE美式咖啡6個月免費喝(共20名)、賣貨便免運券60張(共30名)。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。