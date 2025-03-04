為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 東京必吃拉麵「銀座 篝」不用排隊！成田機場也吃得到，超濃雞白湯必點。

東京必吃拉麵「銀座 篝」不用排隊！成田機場也吃得到，超濃雞白湯必點。

日本 japanwalker 東京美食 成田機場 more
2025-03-04 11:41:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

東京必吃拉麵「銀座 篝」不用排隊！成田機場也吃得到，超濃雞白湯必點。隨著去年成田機場第二航廈「JAPAN FOOD HALL」新落成，現在出境也能享受這碗濃郁的雞白湯拉麵。「銀座 篝」是來自銀座的名店，每到用餐時間門口都有不少人在排隊，而現在無須跑到市區就能品嚐，成為不少旅客候機前的最佳美食選擇。
▲東京必吃拉麵「銀座 篝」不用排隊！成田機場也吃得到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲東京必吃拉麵「銀座 篝」不用排隊！成田機場也吃得到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲隨著成田機場第二航廈「JAPAN FOOD HALL」新落成，現在出境也能吃「銀座 篝」雞白湯拉麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲隨著成田機場第二航廈「JAPAN FOOD HALL」新落成，現在出境也能吃「銀座 篝」雞白湯拉麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



「銀座 篝」成田機場店位於成田機場第二航廈本館二樓，需通過安檢後才能前往，因此僅限已出境的旅客享用。店鋪設計簡約典雅，座位區讓大家可以一邊看著飛機一邊享用拉麵。而這邊營業時間為07:30至22:00，適合不同航班時段的旅客。雖然機場店的餐點選擇較本店精簡，但仍保留經典菜色，滿足拉麵愛好者的味蕾。

推薦閱讀：日本成田機場必買「FRUIT PARLOR Mi’z」上飛機吃草莓三明治！第二航廈必吃清單。
▲「銀座 篝」成田機場店位於成田機場第二航廈本館二樓，需通過安檢後才能前往 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲「銀座 篝」成田機場店位於成田機場第二航廈本館二樓，需通過安檢後才能前往 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲東京拉麵推薦「銀座 篝」成田機場店可以一邊看著飛機一邊享用拉麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京拉麵推薦「銀座 篝」成田機場店可以一邊看著飛機一邊享用拉麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

在菜單上，「銀座 篝」以經典「雞白湯拉麵」作為招牌；以長時間熬煮的雞骨湯為基底，呈現濃郁奶白色湯頭，口感醇厚但不油膩。特別推薦「雞白湯 Special Soba」搭配彈牙的麵條，配料則融合西式手法，如低溫烹調的雞胸肉、溏心蛋及時蔬，增添層次感。
▲成田機場美食推薦「銀座 篝」推薦菜單：雞白湯 Special Soba ¥2,200 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲成田機場美食推薦「銀座 篝」推薦菜單：雞白湯 Special Soba ¥2,200 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

對於趕時間的旅客而言，能在機場內輕鬆享用銀座級別的美味拉麵，無疑是一大福音。雖然有饕客認為機場店的風味與本店略有差異，但「無須排隊」的優勢絕對讓人滿意。如果大家的航班從成田機場第二航廈出發，不妨提前抵達，為旅程劃下美味的句點。
▲成田機場美食推薦「銀座 篝」推薦菜單：雞白湯 Special Soba ¥2,200 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲成田機場美食推薦「銀座 篝」推薦菜單：雞白湯 Special Soba ¥2,200 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

​​​​​​​

成田機場美食推薦 銀座 篝

地址：成田機場 第二航廈 T2 主樓 / 2F / 安檢後（國際航班）
營業時間：07:30-22:00

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#日本
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
日本櫻花開了！東京櫻花神社「櫻神宮」蕾絲櫻花御守必買，賞櫻行程排起來。
 記者 蕭芷琳
亞都麗緻打造「餐飲副牌」天香樓mini
 Walker新發現
半夜也想吃拉麵！「麵屋武藏」深夜食堂強勢開張，大塊厚切叉燒療癒拉麵控的心。
 顏爾嫻
拉麵界叉燒霸主！麵屋武藏推出全新期間限定「肉霸山鹽味拉麵」，要用8公分肉肉山搶攻拉麵肉肉控的胃。
 編輯 李維唐
不用再請朋友幫忙買了！德島金香拉麵「全聯」買的到了，日式鹽味與醬燒炒麵口味的金香拉麵即日起開賣。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up