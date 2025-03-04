東京必吃拉麵「銀座 篝」不用排隊！成田機場也吃得到，超濃雞白湯必點。隨著去年成田機場第二航廈「JAPAN FOOD HALL」新落成，現在出境也能享受這碗濃郁的雞白湯拉麵。「銀座 篝」是來自銀座的名店，每到用餐時間門口都有不少人在排隊，而現在無須跑到市區就能品嚐，成為不少旅客候機前的最佳美食選擇。



▲東京必吃拉麵「銀座 篝」不用排隊！成田機場也吃得到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲隨著成田機場第二航廈「JAPAN FOOD HALL」新落成，現在出境也能吃「銀座 篝」雞白湯拉麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

成田機場美食推薦 銀座 篝

「銀座 篝」成田機場店位於成田機場第二航廈本館二樓，需通過安檢後才能前往，因此僅限已出境的旅客享用。店鋪設計簡約典雅，座位區讓大家可以一邊看著飛機一邊享用拉麵。而這邊營業時間為07:30至22:00，適合不同航班時段的旅客。雖然機場店的餐點選擇較本店精簡，但仍保留經典菜色，滿足拉麵愛好者的味蕾。推薦閱讀： 日本成田機場必買「FRUIT PARLOR Mi’z」上飛機吃草莓三明治！第二航廈必吃清單。

▲「銀座 篝」成田機場店位於成田機場第二航廈本館二樓，需通過安檢後才能前往 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲東京拉麵推薦「銀座 篝」成田機場店可以一邊看著飛機一邊享用拉麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝在菜單上，「銀座 篝」以經典「雞白湯拉麵」作為招牌；以長時間熬煮的雞骨湯為基底，呈現濃郁奶白色湯頭，口感醇厚但不油膩。特別推薦「雞白湯 Special Soba」搭配彈牙的麵條，配料則融合西式手法，如低溫烹調的雞胸肉、溏心蛋及時蔬，增添層次感。▲成田機場美食推薦「銀座 篝」推薦菜單：雞白湯 Special Soba ¥2,200 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝對於趕時間的旅客而言，能在機場內輕鬆享用銀座級別的美味拉麵，無疑是一大福音。雖然有饕客認為機場店的風味與本店略有差異，但「無須排隊」的優勢絕對讓人滿意。如果大家的航班從成田機場第二航廈出發，不妨提前抵達，為旅程劃下美味的句點。▲成田機場美食推薦「銀座 篝」推薦菜單：雞白湯 Special Soba ¥2,200 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：成田機場 第二航廈 T2 主樓 / 2F / 安檢後（國際航班）

營業時間：07:30-22:00