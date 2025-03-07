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大苑子第二杯10元！大苑子金鑽鳳梨3款新品開喝，大苑子買一送一 第二杯10元優惠。

大苑子 買一送一 鳳梨 金鑽鳳梨 more
2025-03-07 10:00:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：大苑子
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編輯 張人尹

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大苑子第二杯10元！大苑子鳳梨季這次以屏東金鑽鳳梨為主角，推出3款酸甜鳳梨飲品，3/6起正式回歸開賣，讓飲料控喝得酸甜解渴。此外，大苑子也在3/12推出快閃優惠「第二杯10元」，以及會員限定柳丁翡翠買一送一優惠券、50元折價券，讓飲料控喝起來就是比別人更划算。

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▲大苑子鳳梨飲品，屏東金鑽鳳梨3款新品優惠第二杯10元 / 大苑子提供、WalkerLand窩客島整理

大苑子鳳梨系列嚴選屏東金鑽鳳梨，打造三款不同風味的鳳梨飲品。經典不敗的「芭梨戀人」，結合甘甜芭樂、酸甜鳳梨。另一款「鳳梨冰茶」則適合偏好清爽口感的粉絲，將新鮮鳳梨汁與文山青茶結合。喜歡溫和果香飲料控，就喝蘋果加鳳梨的「鳳梨艾波」，是健康又解渴的選擇。

▲大苑子鳳梨飲品，屏東金鑽鳳梨3款新品3/6起開喝 / 大苑子提供、WalkerLand窩客島整理



配新品上市，大苑子在3/12推出一日限定優惠，APP會員可享「芭樂甜橙」第二杯10元優惠。除此之外，3月新加入會員更能獲得「春熙柳丁翡翠買一送一」以及「大苑子50元折價券」。愛喝果茶的飲料控，就趁這一波喝起來。

▲大苑子鳳梨飲品，屏東金鑽鳳梨飲品第二杯10元、買一送一優惠 / 大苑子提供、WalkerLand窩客島整理
 

大苑子鳳梨飲品販售資訊

上市日期：2025/03/06起
品項及價格：
芭梨戀人：$75 (L)
鳳梨冰茶：$75(L)
鳳梨艾波：$75(L)
 

大苑子APP會員優惠

1、週三會員日
活動內容：03/12一日限定，芭樂甜橙第二杯10元。

2、新會員優惠
活動內容：3月份加入大苑子會員，即可獲得春熙柳丁翡翠(L)買一送一優惠券及50元折價券。 

3、尊寵會員優惠
活動內容：只要使用99點黃金點數或99元可升級尊寵會員，享每月2杯飲品招待，以及消費指定商品黃金點數回饋20%。

 

 

 

 

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