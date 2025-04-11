為迎接即將到來的大阪關西萬博，東京人氣西班牙餐酒館「Cerveza JPN」將於2025年4月24日正式進軍關西市場！這家休閒啤酒餐廳選址於大阪市中心的商業設施「LUCUA大阪」10樓的「LUCUA DINING」餐飲區。這是繼東京渋谷首店之後的第二家分店，也是品牌首次在關西地區開設店舖！





「Cerveza」在西班牙語中是「啤酒」的意思，正如其名，「Cerveza JPN」主打獨家直接進口的各國精釀啤酒，以及重現正宗西班牙風味的海鮮飯（Paella）和西班牙小吃（Tapas）等料理。2024年7月於東京渋谷開設的首家店舖，人氣持續攀升。



帶骨熟成肋眼牛排

餐廳的獨家菜單是「帶骨熟成肋眼牛排」。這款牛肉來自西班牙的加利西亞地區，牛肉來自經過15年時間飼養的成熟母牛，肉質特點是適度的霜降紋理和富有彈性的瘦肉。在西班牙當地的名門加工公司經過2週至1個月的乾燥後，再熟成約45天。透過「乾燥」和「熟成」兩道工序，牛肉中的水分被去除，味道更加濃郁，在熟成過程中，肉本身的酵素作用使肉質變得更加柔軟。脂肪部分甚至會因熟成而變成黃色，這種被稱為「世界第一」的加利西亞牛肉，散發出類似堅果的香氣。牛排售價為27,478日圓（約800克）。值得注意的是，餐廳是日本唯一一間得以進口加利西亞牛的，所以想吃西班牙銘品牛不用飛歐洲！逛萬博之餘到大阪百貨公司LUCUA就吃得到！



瓦倫西亞海鮮飯

餐廳的招牌菜是源自海鮮飯發源地瓦倫西亞的傳統料理「瓦倫西亞海鮮飯」（Valencia Paella）。食材使用了質地堅硬且帶有甜味的日本米，搭配雞肉和四季豆、蝦子、魷魚、蛤蜊和青口貝等。如果你想要同時享受海陸風味，建議點使用伊比利亞豬肉的「伊比利亞豬混合海鮮飯」。除此之外，餐廳內還提供約30種從世界各國直接進口的精釀啤酒，以及多款下酒菜，如「西班牙火腿Jamón Serrano」、「火腿奶油可樂餅」和「西班牙辣腸」等。價格為M（2人份）3,498日圓、L（3-4人份）5,478日圓。







西班牙式下午茶套餐

這份套餐價格只要4,928日圓，因為CP值太高，所以採限量供應的形式！餐點包含當季水果製作甜點，西班牙小吃（Pincho）和迷你海鮮飯等西班牙人氣料理，飲料含氣泡酒和咖啡。



CERVEZA JPN（セルベサ・ジャパン）LUCUA大阪

地址：大阪市北區梅田3-1-3 LUCUA ISEE 10樓「LUCUA DINING」

營業時間：11：00～23：00

官方網站







大阪美食好吃 但也不要錯過2025大阪萬博會