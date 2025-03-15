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大阪關西萬博限定！JR西日本吉祥物鴨嘴獸攜手萬博吉祥物脈脈，16款超萌商品讓你買到手軟。

新幹線 吉祥物 關西 關西伴手禮 more
2025-03-15 08:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：JR西日本
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特派員 Trish

特派員 Trish

2025年大阪關西萬博即將開幕，你準備要出發了嗎？為迎接這場盛事，JR西日本集團宣布推出限定的聯名商品，結合ICOCA卡角色「鴨嘴獸的ICOCA醬」與大阪關西萬博官方角色「脈脈 MYAKU-MYAKU」，共計16項商品，小巧又不占空間，收藏價值爆表。

EXPO2025 壓克力立牌

壓克力立牌售價1,430日圓（含稅），共五種款式，分別是N700系山陽、九州新幹線、W7系北陸新幹線、N700系東海道・山陽新幹線、Doctor Yellow、ICOCA醬&MYAKU-MYAKU。其中，最醒目的莫過於Doctor Yellow款，而經典款的白色東海道・山陽新幹線也很有紀念價值。ICOCA醬&MYAKU-MYAKU款則描繪了鴨嘴獸 ICOCA醬和脈脈一起露營的場景，脈脈甚至拿著一杯咖啡，氛圍療癒，特別適合用來裝飾辦公桌。

 

ICOCA醬&MYAKU-MYAKU



 

翻頁便條本

便條紙每款售價660日圓（含稅），商品款式與壓克力立牌相同。值得注意的是，便條本內頁設計與封面不同。


 

貼紙套組

貼紙套組售價440日圓（含稅），每套包含兩張貼紙。新幹線系列提供方形大型貼紙與圓形小型貼紙組合。ICOCA醬與MYAKU-MYAKU款式則採用了全新的插圖。這些貼紙可以拿來做什麼呢？可以用來裝飾行李箱、筆記型電腦、筆記本、日曆和手帳等，可以說是所有周邊商品中最實用的。


 

ICOCA醬與MYAKU-MYAKU 貼紙



 

隨機磁鐵

如果你想要買紀念品，但家裡又怕沒地方擺壓克力立牌的話，可以直接貼在冰箱上的磁鐵很適合你！磁鐵售價770日圓（含稅），全系列共十種款式，稍微可惜的是，購買前無法得知款式，但像是抽獎一樣的刺激感，保證令你欲罷不能。商品將於以下地點發售：JR西日本車站內店舖、JR西日本購物網站「Train Box」、JR西日本官方線上商店「DISCOVER WEST mall」和Train Box WESTER商場門市。不管你是想要購買萬博的紀念品，還是熱衷於蒐集鐵道相關的小物，以上介紹的商品都不容錯過！

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 編輯 李維唐
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