2025大阪萬博即將開幕,整個日本正興奮地準備迎接這場國際盛事。今年的萬博匯集了全球158個國家和地區的智慧與創新,預計將在4月13日至10月13日間為期半年,為世界呈現一場前所未有的文化與科技饗宴。

「萬博」是一個來自世界各地的人與物匯集的盛會,匯聚全球智慧以應對地球規模的各種挑戰。1970年舉辦的大阪萬博(EXPO'70)是日本乃至亞洲首次舉辦的萬博,成為象徵當時高度經濟成長的重大活動。2025年大阪·關西萬博以「生命璀璨的未來社會」為主題,提出了五大目標:匯集世界最先進技術並創造和傳播新思維、擴大國內外投資、通過交流促進創新、振興地區經濟和中小企業、展示豐富的日本文化。繼2005年愛·地球博之後,時隔20年再次在日本舉辦國際博覽會,並於大阪市的人工島「夢洲」舉行。







2025大阪萬博五大亮點搶先看!

#01 Society 5.0:未來社會的實驗場

在這場未來盛會中,科技不再是遙不可及的夢想,而是觸手可及的現實。本屆萬博以「人類生活實驗室」為核心概念,由日本企業聯手打造的創新科技:碳中和、數位技術、次世代移動工具等前沿科技將在展覽中全面呈現,將徹底顛覆我們對未來的想像!其中倍受矚目之一的飛行汽車,由日本航空(JAL)、全日空(ANA)、丸紅和日本新創公司SkyDrive共同營運,將在「移動體驗區」進行無乘客的示範飛行,展示未來城市垂直交通的發展趨勢。



#02 建築奇蹟:大屋根環形建築如果說有什麼建築可以完美詮釋「多元卻又統一」的理念,那一定是這座世界最大的木造建築。由日本知名建築師藤本壯介操刀設計的大屋根環形建築,不僅是工程的巔峰之作,更是文化的藝術結晶。該建築融合了日本神社寺廟建築中使用的傳統貫接合法,並加入現代施工工藝。作為會場主要交通路線,不僅能提供順暢的交通空間,還能遮擋雨風和陽光,成為舒適的停留空間。大屋頂環的頂部可以從不同角度俯瀏整個會場。向環外望去,可以欣賞瀨戶內海的豐美自然、迎著夕陽的景色,以及大阪的城市景觀,盡情感受被海天環繞的萬博會場的魅力。#03 EXPO COMMONS:突破地理空間限制的虛擬世界即便無法親臨現場,EXPO COMMONS也能讓你彷彿置身其中,觀眾能透過AR和VR技術,即時體驗這場科技盛宴。它不僅是一個技術展示平台,更是一個跨越國界、種族和文化的全球性交流空間。#04 場地設計:海天一色的未來景象萬博場地的設計本身就是一個令人驚嘆的藝術品。四面環海的地理位置被巧妙地融入設計,創造出一個象徵「連結」的圓環狀主動線。Pavilion和廣場以離散的方式佈置,呈現出「多元卻又統一」的獨特美學。透過這種設計,場地不僅是一個展覽空間,更是一個充滿想像力的未來世界縮影。#05 重頭戲!特色主題館160個國家將齊聚一堂,每個展館都是一個獨特的未來縮影。從阿塞拜疆到美國,從義大利到加拿大,各國透過自己的Pavilion展示對永續發展的理解與追求。美國展館1970年大阪萬博中,美國展館以阿波羅計劃的宇航員帶回的「月球岩石」吸引了參觀者。這次展館靈感來自「侘寂」美學,展出兩棟三角形木造建築。建築物上方懸浮著燈光照射的立方體,兩面LED屏幕播放美國合眾國的著名景點。





荷蘭展館

荷蘭展館將迎來該國出生、今年70歲的「米菲兔」。米菲兔被任命為展館的兒童大使,並與米亞克米亞克拍攝了集體照。展館還將發售米菲兔限定商品。





沙烏地阿拉伯展館

作為下屆萬博舉辦地,沙烏地阿拉伯展館靈感來自該國傳統城市建築結構。展館反映了王國的歷史、文化和遺產,體現了對更美好未來的承諾,採用可持續設計。





台灣TECH WORLD館

主打生命、自然、未來等3大劇場,以沉浸式體驗展示嶄新科技,與參觀者互動,並透過 360 度環景效果,六感(視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺和感覺)體驗,展現臺灣的生物多樣性、自然之美與人類未來世界。建築設計也融合台灣的高聳群山,裡裡外外展現台灣特色之美。



日本在地的獨特主題展館也是不容錯過。展示地區文化、技術和產業魅力,為參觀者提供全新體驗。

關西館

關西館以「生命閃耀的關西悠久歷史與當代」為主題,匯集滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、德島、福井、三重等9個府縣的精彩展示。展館外觀靈感來自六角形與白色膜製成的燈籠,精美的剪紙藝術勾勒出關西地區的象徵意象。館內設有各府縣獨立展示區,全方位呈現關西豐富的歷史文化和觀光魅力!





Panasonic Group 館

館推出極具創意的「ノモの國」展館,每位參觀者將獲得一個特殊的電子標籤「結晶」。當你在館內探索時,大型螢幕會即時呈現專屬於你的獨特故事。隨著探索深入,數位內容會動態變化,你將在互動敘事中找到自己的角色。展館的核心理念是「解放自我,連結內心、身體、自我與世界」,希望透過這趟奇幻之旅,啟發每個孩子相信自己、勇敢邁出第一步。





GUNDAM未來館

動畫迷絕對不能錯過的展館!GUNDAM未來館將把經典動畫中的太空生活和未實現科技,透過全新immersive體驗呈現。參觀者彷彿置身未來「宇宙世紀」,從大阪夢之洲的夢洲終端站,搭乘軌道電梯直達太空站「星之城」。館外近17公尺高的實體鋼彈雕像,將以觸及太空、開拓未來的嶄新姿態屹立。



迎接2025大阪萬博搶先大阪周邊吃喝玩樂全攻略

©創通・サンライズ大阪萬博召集 8 位不同領域的頂尖創作者和專家,作為8大標誌性展館(Signature Pavilions)的策展人。透過八大主題展館,體驗生命光輝 。一、Better Co-Being/宮田裕章慶應義塾大學醫學部教授宮田裕章負責的展館。主題為「生命共鳴」。作為一種新的紀念方式,製作了「Better Co-Being Journal」。參觀萬博的使用者可以將在會場拍攝的回憶照片製作成拼貼畫。此外,這些回憶影像可以轉換成特殊的SBT(僅個人可擁有的特殊數據),並儲存在EXPO 2025數位錢包中。©SANAA二、生命的未來/石黑浩機器人工程師石黑浩負責的展館。探討人類和仿生人(人形機器人)是否能在50年後的社會中共存。展館通過追溯古代人試圖賦予土偶和埴輪生命的歷史,展示了仿生人融入社會和生活的未來。展館將以日本古代地名命名的成人仿生人「大和機器人」和兒童仿生人「飛鳥機器人」迎接參觀者。此外,使用苔蘚、竹子和和紙等元素的移動機器人將在館內導覽。©FUTURE OF LIFE / EXPO2025三、生命遊樂場 水母館/中島幸子爵士鋼琴家、數學教育家中島幸子擔任製作人。展館概念為「水母:不確定的遊戲」。建築物如漂浮的水母般神秘,難以用言語描述其魅力,象徵生命和創造力。展館強調多元個性的重疊可以產生空白和波動,並希望通過展期活動不斷發展,成為「激發人們創造力的場所」。©steAm Inc. & Tetsuo Kobori Architects All Rights Reserved展館由小型構件組成,計劃在展期後可移築和重複利用,以「新的生命」重生。展期間還計劃與各政府部門、自治單位、企業和國家一起舉辦「世界學習與遊戲峰會」。四、null2(模糊)/落合陽一研究者、媒體藝術家落合陽一打造的數位自然象徵建築「null?(模糊)」。建築主題為「拋光生命」,外牆採用全方位有機運動的「鏡子」,創造未知景觀。展館有兩種「鏡子」:「實體鏡子」能生成未知景觀,「數位鏡子」可將訪客的身體數位化,並與自身的數位人像對話。©2024 Yoichi Ochiai / 設計 :NOIZ /Sustainable Pavilion 2025 Inc. All Rights Reserved.五、生命的見證/河瀨直美電影導演河瀨直美擔任製作人的展館,利用奈良縣十津川村和京都府福知山市已廢棄的學校校舍。主題為「生命的見證」。© DYNAMIC EQUILIBRIUM OF LIFE / EXPO2025展館設有「對話劇場」,每天邀請不同主題與世界對話。來賓共同思考,見證兩位對話者的交流。「森林集會所」將展示對話記錄和建築移築歷史影片。每次的對話將跨越國界、種族、宗教、文化和習俗,促進陌生人之間的溝通。六、EARTH MART/小山薰堂電視節目製作人小山薰堂打造的想像超市「EARTH MART」。展館將探討地球環境和飢餓問題,分享日本飲食文化的可能性和科技帶來的飲食進化,與來賓共同思考更美好的未來飲食方式。© 2024 Shoji Kawamori / Office Shogo Onodera, All rights reserved.七、生命環遊冒險/河森正治動畫導演、機械設計師河森正治負責的展館。主題為「培育生命」。通過「此刻共同生存的奇蹟」概念,展現生命的光輝和宇宙、海洋、大地中所有生命的聯繫。將使用超高清影像,展示從3.6萬公里外看到的地球和卵中成長的生命。©EARTH MART / EXPO2025八、生命動態平衡館/福岡伸一生物學家、作家福岡伸一的展館,主題為「了解生命」。展示生命如何在動態平衡中保持短暫的自主秩序。重點是「光感知裝置」,通過柔和地動搖生命觀,讓人重新發現生存和死亡的意義與希望。© Naomi Kawase / SUO, All Rights Reserved.大阪萬博不僅僅是一場展覽,更是人類對未來的集體想像與創造。在這個橫跨半年的科技盛宴中,每一個細節都透露出令人驚嘆的創新與夢想。無論是科技迷、文化愛好者,還是單純的旅人,2025大阪萬博都將是一場不可錯過的全球盛會。