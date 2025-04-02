2025大阪萬博即將開幕，整個日本正興奮地準備迎接這場國際盛事。今年的萬博匯集了全球158個國家和地區的智慧與創新，預計將在4月13日至10月13日間為期半年，為世界呈現一場前所未有的文化與科技饗宴。
「萬博」是一個來自世界各地的人與物匯集的盛會，匯聚全球智慧以應對地球規模的各種挑戰。1970年舉辦的大阪萬博（EXPO'70）是日本乃至亞洲首次舉辦的萬博，成為象徵當時高度經濟成長的重大活動。2025年大阪·關西萬博以「生命璀璨的未來社會」為主題，提出了五大目標：匯集世界最先進技術並創造和傳播新思維、擴大國內外投資、通過交流促進創新、振興地區經濟和中小企業、展示豐富的日本文化。繼2005年愛·地球博之後，時隔20年再次在日本舉辦國際博覽會，並於大阪市的人工島「夢洲」舉行。
2025大阪萬博五大亮點搶先看！
#01 Society 5.0：未來社會的實驗場
在這場未來盛會中，科技不再是遙不可及的夢想，而是觸手可及的現實。本屆萬博以「人類生活實驗室」為核心概念，由日本企業聯手打造的創新科技：碳中和、數位技術、次世代移動工具等前沿科技將在展覽中全面呈現，將徹底顛覆我們對未來的想像！其中倍受矚目之一的飛行汽車，由日本航空（JAL）、全日空（ANA）、丸紅和日本新創公司SkyDrive共同營運，將在「移動體驗區」進行無乘客的示範飛行，展示未來城市垂直交通的發展趨勢。
#02 建築奇蹟：大屋根環形建築
如果說有什麼建築可以完美詮釋「多元卻又統一」的理念，那一定是這座世界最大的木造建築。由日本知名建築師藤本壯介操刀設計的大屋根環形建築，不僅是工程的巔峰之作，更是文化的藝術結晶。
該建築融合了日本神社寺廟建築中使用的傳統貫接合法，並加入現代施工工藝。作為會場主要交通路線，不僅能提供順暢的交通空間，還能遮擋雨風和陽光，成為舒適的停留空間。大屋頂環的頂部可以從不同角度俯瀏整個會場。向環外望去，可以欣賞瀨戶內海的豐美自然、迎著夕陽的景色，以及大阪的城市景觀，盡情感受被海天環繞的萬博會場的魅力。
#03 EXPO COMMONS：突破地理空間限制的虛擬世界
即便無法親臨現場，EXPO COMMONS也能讓你彷彿置身其中，觀眾能透過AR和VR技術，即時體驗這場科技盛宴。它不僅是一個技術展示平台，更是一個跨越國界、種族和文化的全球性交流空間。
#04 場地設計：海天一色的未來景象
萬博場地的設計本身就是一個令人驚嘆的藝術品。四面環海的地理位置被巧妙地融入設計，創造出一個象徵「連結」的圓環狀主動線。Pavilion和廣場以離散的方式佈置，呈現出「多元卻又統一」的獨特美學。透過這種設計，場地不僅是一個展覽空間，更是一個充滿想像力的未來世界縮影。
#05 重頭戲！特色主題館
160個國家將齊聚一堂，每個展館都是一個獨特的未來縮影。從阿塞拜疆到美國，從義大利到加拿大，各國透過自己的Pavilion展示對永續發展的理解與追求。
美國展館
1970年大阪萬博中，美國展館以阿波羅計劃的宇航員帶回的「月球岩石」吸引了參觀者。這次展館靈感來自「侘寂」美學，展出兩棟三角形木造建築。建築物上方懸浮著燈光照射的立方體，兩面LED屏幕播放美國合眾國的著名景點。
荷蘭展館
荷蘭展館將迎來該國出生、今年70歲的「米菲兔」。米菲兔被任命為展館的兒童大使，並與米亞克米亞克拍攝了集體照。展館還將發售米菲兔限定商品。
沙烏地阿拉伯展館
作為下屆萬博舉辦地，沙烏地阿拉伯展館靈感來自該國傳統城市建築結構。展館反映了王國的歷史、文化和遺產，體現了對更美好未來的承諾，採用可持續設計。
台灣TECH WORLD館
主打生命、自然、未來等3大劇場，以沉浸式體驗展示嶄新科技，與參觀者互動，並透過 360 度環景效果，六感（視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺和感覺）體驗，展現臺灣的生物多樣性、自然之美與人類未來世界。建築設計也融合台灣的高聳群山，裡裡外外展現台灣特色之美。
日本在地的獨特主題展館也是不容錯過。展示地區文化、技術和產業魅力，為參觀者提供全新體驗。
關西館
關西館以「生命閃耀的關西悠久歷史與當代」為主題，匯集滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、德島、福井、三重等9個府縣的精彩展示。展館外觀靈感來自六角形與白色膜製成的燈籠，精美的剪紙藝術勾勒出關西地區的象徵意象。館內設有各府縣獨立展示區，全方位呈現關西豐富的歷史文化和觀光魅力！
Panasonic Group 館
館推出極具創意的「ノモの國」展館，每位參觀者將獲得一個特殊的電子標籤「結晶」。當你在館內探索時，大型螢幕會即時呈現專屬於你的獨特故事。隨著探索深入，數位內容會動態變化，你將在互動敘事中找到自己的角色。展館的核心理念是「解放自我，連結內心、身體、自我與世界」，希望透過這趟奇幻之旅，啟發每個孩子相信自己、勇敢邁出第一步。
GUNDAM未來館
動畫迷絕對不能錯過的展館！GUNDAM未來館將把經典動畫中的太空生活和未實現科技，透過全新immersive體驗呈現。參觀者彷彿置身未來「宇宙世紀」，從大阪夢之洲的夢洲終端站，搭乘軌道電梯直達太空站「星之城」。館外近17公尺高的實體鋼彈雕像，將以觸及太空、開拓未來的嶄新姿態屹立。
©創通・サンライズ
大阪萬博召集 8 位不同領域的頂尖創作者和專家，作為8大標誌性展館（Signature Pavilions）的策展人。透過八大主題展館，體驗生命光輝 。
一、Better Co-Being／宮田裕章
慶應義塾大學醫學部教授宮田裕章負責的展館。主題為「生命共鳴」。作為一種新的紀念方式，製作了「Better Co-Being Journal」。參觀萬博的使用者可以將在會場拍攝的回憶照片製作成拼貼畫。此外，這些回憶影像可以轉換成特殊的SBT（僅個人可擁有的特殊數據），並儲存在EXPO 2025數位錢包中。
©SANAA
二、生命的未來／石黑浩
機器人工程師石黑浩負責的展館。探討人類和仿生人（人形機器人）是否能在50年後的社會中共存。展館通過追溯古代人試圖賦予土偶和埴輪生命的歷史，展示了仿生人融入社會和生活的未來。展館將以日本古代地名命名的成人仿生人「大和機器人」和兒童仿生人「飛鳥機器人」迎接參觀者。此外，使用苔蘚、竹子和和紙等元素的移動機器人將在館內導覽。
©FUTURE OF LIFE / EXPO2025
三、生命遊樂場 水母館／中島幸子
爵士鋼琴家、數學教育家中島幸子擔任製作人。展館概念為「水母：不確定的遊戲」。建築物如漂浮的水母般神秘，難以用言語描述其魅力，象徵生命和創造力。展館強調多元個性的重疊可以產生空白和波動，並希望通過展期活動不斷發展，成為「激發人們創造力的場所」。
©steAm Inc. & Tetsuo Kobori Architects All Rights Reserved
展館由小型構件組成，計劃在展期後可移築和重複利用，以「新的生命」重生。展期間還計劃與各政府部門、自治單位、企業和國家一起舉辦「世界學習與遊戲峰會」。
四、null2（模糊）／落合陽一
研究者、媒體藝術家落合陽一打造的數位自然象徵建築「null?（模糊）」。建築主題為「拋光生命」，外牆採用全方位有機運動的「鏡子」，創造未知景觀。展館有兩種「鏡子」：「實體鏡子」能生成未知景觀，「數位鏡子」可將訪客的身體數位化，並與自身的數位人像對話。
©2024 Yoichi Ochiai / 設計 :NOIZ /Sustainable Pavilion 2025 Inc. All Rights Reserved.
五、生命的見證／河瀨直美
電影導演河瀨直美擔任製作人的展館，利用奈良縣十津川村和京都府福知山市已廢棄的學校校舍。主題為「生命的見證」。
© DYNAMIC EQUILIBRIUM OF LIFE / EXPO2025
展館設有「對話劇場」，每天邀請不同主題與世界對話。來賓共同思考，見證兩位對話者的交流。「森林集會所」將展示對話記錄和建築移築歷史影片。每次的對話將跨越國界、種族、宗教、文化和習俗，促進陌生人之間的溝通。
六、EARTH MART／小山薰堂
電視節目製作人小山薰堂打造的想像超市「EARTH MART」。展館將探討地球環境和飢餓問題，分享日本飲食文化的可能性和科技帶來的飲食進化，與來賓共同思考更美好的未來飲食方式。
© 2024 Shoji Kawamori / Office Shogo Onodera, All rights reserved.
七、生命環遊冒險／河森正治
動畫導演、機械設計師河森正治負責的展館。主題為「培育生命」。通過「此刻共同生存的奇蹟」概念，展現生命的光輝和宇宙、海洋、大地中所有生命的聯繫。將使用超高清影像，展示從3.6萬公里外看到的地球和卵中成長的生命。
©EARTH MART / EXPO2025
八、生命動態平衡館／福岡伸一
生物學家、作家福岡伸一的展館，主題為「了解生命」。展示生命如何在動態平衡中保持短暫的自主秩序。重點是「光感知裝置」，通過柔和地動搖生命觀，讓人重新發現生存和死亡的意義與希望。
© Naomi Kawase / SUO, All Rights Reserved.
大阪萬博不僅僅是一場展覽，更是人類對未來的集體想像與創造。在這個橫跨半年的科技盛宴中，每一個細節都透露出令人驚嘆的創新與夢想。無論是科技迷、文化愛好者，還是單純的旅人，2025大阪萬博都將是一場不可錯過的全球盛會。
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