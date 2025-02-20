大阪環球影城去過一次還要再去第二次、第三次！環球影城預計將在2025年春季推出一連串的活動。園區內不只擴建了「超級任天堂世界」，還增設了「大金剛」區域。新設施包括「哆啦A夢 4-D 藝術冒險」，展期為 即日起至8月17日；「名偵探柯南世界」與東野圭吾「假面」系列的「環球酷日本 2025」也從即日起至6月30日登場，還有更多復活節限定商品等你來採購。

侏羅紀世界之旅

「侏羅紀世界之旅」將帶來恐龍體驗，活動預計從2025年3月14日至8月31日。遊客能進入侏羅紀世界場景，近距離接觸恐龍。這活動很適合小朋友和侏儸紀公園的忠實粉絲！



▲大阪環球影城三月讓你進入侏羅紀世界場景，近距離接觸恐龍。





環球復活節慶典2025

因應復活節，大阪環球影城也將舉行「環球復活節慶典 2025」。活動期間為2025年3月7日至6月29日。活動包括「GO! GO! 復活節遊行」與「小小兵復活節見面會」。工作人員會穿上復活節主題服裝，與遊客互動。不只如此，園方也會發放貼紙，遊客只要向工作人員說「Happy Easter」即可獲得。發放地點設於環球奇境樂園和小小兵樂園。小小兵粉絲千萬別錯過！



▲喜歡小小兵的粉絲千萬不可錯過「環球復活節慶典 2025」。

Let's Rock！

「Let's Rock」音樂節將於2025年3月7日展開。節目重點為「庫洛米現場表演」。園區的工作人員將搭配深受喜愛的搖滾名曲展開見面會，並穿上以傳奇搖滾樂團為靈感的服裝登場。不只如此，園方也會在光影劇場入口旁設置小吃車，供應庫洛米和美樂蒂主題的吉拿圈，並同步販賣寶特瓶揹帶！



▲園區裡精彩的音樂祭即將展開，節目重點為「庫洛米現場表演」。





小小兵復活節免費貼紙



▲超可愛的限定貼紙很值得收藏。





復活節限定餐點

餐飲方面，比佛利山莊麵包店也將推出復活節主題食品，包括胡蘿蔔蛋糕、煙燻鮭魚沙拉、復活節兔子蛋糕和Pastrami牛肉三明治。餅乾廚房供應復活節彩蛋餅乾和柑橘鳳梨汽水。史努比後院咖啡廳則有史努比復活節蛋糕和班尼迪克蛋義大利麵套餐。所有復活節餐飲預計於 2025年3月3日開始供應。



▲充滿春天和復活節氣氛的餐點也是期間限定喔。





小小兵主題復活節餐點

小小兵主題包含左側的復活節彩蛋餅乾三明治加布丁聖代，以及右側的復活節兔耳柑橘鳳梨汽水。



▲以復活節為主題推出的小小兵餐點，黃澄澄的讓人好想吃一口。

史努比主題復活節餐點

史努比主題復活節餐點包含左上的史努比卡士達草莓口味復活節蛋糕，以及右側的班尼迪克蛋風培根蛋黃醬義大利麵套餐。



▲史奴比也參與園區今年的復活節餐點行列，粉絲一定要來嚐嚐。





Let's Rock！庫洛米&美樂蒂吉拿棒、揹帶

以上大部分的活動都將從2025年3月開跑，快把大阪環球影城安排進你的大阪自由行吧。