想要暢遊大阪卻擔心交通費過高？好消息來了！「KANSAI 大阪周遊PASS」2025年度版於3月25日全新發售，無論你是短期停留還是深度探索，這張數位乘車券都能讓你的大阪之旅更加便利與划算！

全新數位乘車券

「大阪周遊PASS」是專為遊客設計的便利乘車券，提供1日版及2日版選擇，讓旅客能夠自由搭乘大阪市內及周邊地區的主要交通工具，包括：

● Osaka Metro地鐵全線（除了前往夢洲的路線外）

● 大阪市巴士全路線（部分特定路線除外）

● 阪急電鐵：大阪梅田～神崎川、三國、相川及下新庄～天神橋筋六丁目站區間

● 阪神電鐵：大阪梅田～尼崎及大阪難波～尼崎站區間

● 南海電鐵：難波～中百舌鳥及難波～堺站區間

● 京阪電鐵：淀屋橋～千林及中之島～天滿橋站區間

● 近鐵：大阪難波～今里及大阪阿部野橋～矢田站區間

使用方式非常簡單，只需透過智慧型手機購買乘車券，獲取QR碼後在剪票口的機器掃描或向工作人員出示即可。這項數位化服務完美符合現代旅客的需求，告別繁瑣的紙本車票購買流程！



▲大阪交通神卡「大阪周遊PASS」推出新版，即將出發去大阪的遊客要注意喔。



除了交通優惠外，「大阪周遊PASS」還附贈約40個觀光設施的入場券，包括大阪城天守閣、梅田空中庭園展望台等熱門景點。此外，持有乘車券還能在約50家餐廳和活動設施享受飲料服務或折扣等特別優惠。這些加值服務讓「大阪周遊PASS」不僅是一張交通卡，更是一本暢遊大阪的全方位通行證，讓你的旅程充滿驚喜與便利。

價格與購買資訊

【標準版】

1日券：3,500日圓

2日券：5,000日圓（僅限成人）

販售期間：2025年3月25日～2026年3月31日（2日券販售至3月30日）

有效期限：購買日起3個月內，1日或連續2日有效



【擴展版】「大阪空港（伊丹）－萬博記念公園版」

價格：4,300日圓（僅限成人）

增加路線：大阪單軌電車（大阪空港～萬博記念公園）、北大阪急行（千里中央～江坂）

販售期間：2025年3月25日～2026年3月31日

有效期限：購買日起3個月內，1日有效

所有乘車券均可通過官方票券銷售網站購買，省去排隊購票的時間。

■購買網站



▲完整的交通線讓大阪旅遊更便利。

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