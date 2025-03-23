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大阪交通神卡新版「周遊PASS」發售！地鐵巴士無限搭，玩轉關西超便利。

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2025-03-23 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社スルッとKANSAI
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特派員 Trish

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想要暢遊大阪卻擔心交通費過高？好消息來了！「KANSAI 大阪周遊PASS」2025年度版於3月25日全新發售，無論你是短期停留還是深度探索，這張數位乘車券都能讓你的大阪之旅更加便利與划算！

全新數位乘車券

「大阪周遊PASS」是專為遊客設計的便利乘車券，提供1日版及2日版選擇，讓旅客能夠自由搭乘大阪市內及周邊地區的主要交通工具，包括：
●    Osaka Metro地鐵全線（除了前往夢洲的路線外）
●    大阪市巴士全路線（部分特定路線除外）
●    阪急電鐵：大阪梅田～神崎川、三國、相川及下新庄～天神橋筋六丁目站區間
●    阪神電鐵：大阪梅田～尼崎及大阪難波～尼崎站區間
●    南海電鐵：難波～中百舌鳥及難波～堺站區間
●    京阪電鐵：淀屋橋～千林及中之島～天滿橋站區間
●    近鐵：大阪難波～今里及大阪阿部野橋～矢田站區間
使用方式非常簡單，只需透過智慧型手機購買乘車券，獲取QR碼後在剪票口的機器掃描或向工作人員出示即可。這項數位化服務完美符合現代旅客的需求，告別繁瑣的紙本車票購買流程！

▲大阪交通神卡「大阪周遊PASS」推出新版，即將出發去大阪的遊客要注意喔。

除了交通優惠外，「大阪周遊PASS」還附贈約40個觀光設施的入場券，包括大阪城天守閣、梅田空中庭園展望台等熱門景點。此外，持有乘車券還能在約50家餐廳和活動設施享受飲料服務或折扣等特別優惠。這些加值服務讓「大阪周遊PASS」不僅是一張交通卡，更是一本暢遊大阪的全方位通行證，讓你的旅程充滿驚喜與便利。

價格與購買資訊

【標準版】
1日券：3,500日圓
2日券：5,000日圓（僅限成人）
販售期間：2025年3月25日～2026年3月31日（2日券販售至3月30日）
有效期限：購買日起3個月內，1日或連續2日有效

【擴展版】「大阪空港（伊丹）－萬博記念公園版」
價格：4,300日圓（僅限成人）
增加路線：大阪單軌電車（大阪空港～萬博記念公園）、北大阪急行（千里中央～江坂）
販售期間：2025年3月25日～2026年3月31日
有效期限：購買日起3個月內，1日有效

所有乘車券均可通過官方票券銷售網站購買，省去排隊購票的時間。

購買網站

▲完整的交通線讓大阪旅遊更便利。




 

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