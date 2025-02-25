大阪灣格蘭王子飯店推出春季住宿專案，結合大阪樂遊通行證，讓旅客免費進入25處以上景點。此次專案從3月20日至4月10日止，標準房雙人入住每晚32,318日圓起。只要訂這方案就能無腦逛遍大阪的熱門景點！





大阪灣的格蘭王子飯店共有432間客房。面海房型可觀賞大阪灣夕陽，面市區房型則可欣賞都會夜景。地理位置鄰近海遊館、主題樂園及夢洲地區，觀光非常方便。如果預定春季住宿專案，還能享有以下特典，包含：櫻花色草本茶、賞櫻秘境地圖、外帶早午餐盒。早午餐盒內容為新鮮草莓、四款烘焙點心及飲料，其中點心包含櫻花粉色可頌等應景產品。飯店也提供租借自行車的服務，方便你探索周邊的櫻花景點。

聖瑪利亞號遊輪

除此之外，住客可在入住當天或退房日使用樂遊通行證。通行證涵蓋前島宇宙塔展望台、聖瑪利亞號遊輪等重點景點。前島宇宙塔位於飯店步行5分鐘範圍，提供252公尺高空360度全景。聖瑪利亞號在大阪港停靠，你可以體驗暮光遊船，相信可以拍到許多浪漫的照片。



前島宇宙塔展望台

交通方面，旅客可從JR大阪站搭乘接駁車抵達飯店，車程約25分鐘。若從關西機場出發，可選擇機場豪華巴士（約50分鐘）或搭乘電車。搭電車需從大阪地鐵中央線至Cosmosquare站換乘南港港灣城線，在中埠頭站下車只要步行3分鐘。



預約方式可透過飯店官網或線上旅行社，記得要在入住前三天完成訂房，不然可能無法順利享有專案特典。費用已含消費稅及13%服務費，但不含住宿稅。



大阪灣格蘭王子飯店

地址：大阪市住之江區南港北1-13-11

交通方式：從JR大阪站搭乘飯店接駁車單程約25分鐘；從關西機場搭乘機場豪華巴士約50分鐘；若搭電車則從大阪地鐵中央線「本町」站方向，在「Cosmosquare」站換乘。

新型運輸系統南港港灣城線在「中埠頭」站下車，步行約3分鐘。

活動住宿期間：2025年3月20日～4月10日

價格：2人同房每晚每間32,318日圓起※不含住宿稅

預約連結