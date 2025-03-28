法式時尚生活品牌 Maison Kitsuné 旗下的人氣咖啡店 Café Kitsuné 將於 2025年3月21日在大阪梅田Grand Green大阪南館開設大阪首間分店！這家全球知名的咖啡品牌終於來到關西地區，為喜愛精品咖啡與時尚生活美學的朋友們帶來全新體驗。

Café Kitsuné 插旗大阪

Café Kitsuné 致力於提供精品特調咖啡，自 2013 年在東京青山開設日本第一家分店以來，已在巴黎、首爾、紐約、北京、溫哥華等世界各地展店。這次更來關西地區的大阪設店。





走進新開幕的大阪分店，映入眼簾的是位於左側的新品牌吉祥物「Barista Fox」熱情迎接每位顧客。店內裝潢延續 Café Kitsuné 一貫風格，以溫暖木質和銅板為基調，特別融入日式元素如榻榻米和網代編織，呈現出獨特的現代與傳統交融美學。

空間裡安裝的 SONOS 音響系統會依照不同時段播放 Kitsuné Musique 最新精選歌單，為您的咖啡時光增添愜意氛圍。每一杯咖啡都使用從岡山自家烘焙工廠新鮮運送的咖啡豆，追求永恆不變的美味，讓人在這個舒適空間中享受片刻寧靜。



大阪限定甜甜圈

大阪店特別推出獨家限定甜甜圈，是其他分店品嚐不到的特色美食！由 Café Kitsuné 行政主廚親自研發，提供約5種鹹甜口味選擇。這些甜甜圈使用日本國產小麥與馬鈴薯泥製成的獨特麵糰，口感鬆軟有嚼勁，搭配手工製作的餡料與精選食材，不僅視覺上令人驚豔，味覺上更是一場盛宴。



Café Kitsuné Osaka

濃郁卡士達與低脂鮮奶油完美結合，內餡是輕盈法式外交官奶油，頂部點綴草莓與開心果，增添風味層次。正宗宇治抹茶製成的卡士達與低脂鮮奶油，帶來濃厚又清爽的抹茶風味，最上方是可愛的狐狸巧克力裝飾。內餡是Kitsuné調配的濃縮咖啡卡士達混合70%可可含量的巧克力外交官奶油，巧克力與咖啡的香氣融合。使用北海道紅豆製作的自家製紅豆餡，細心熬煮，口感清爽，與鮮奶油的搭配絕妙。加入自製美乃滋的香辣炒蛋，配上綠色生菜，是一款美味的鹹食甜甜圈。法國產九個月熟成的生火腿，搭配芝麻菜和起司的鹹食甜甜圈。份量十足，非常適合當作輕食午餐。同場加映！歡慶開幕贈好禮為慶祝開幕，每日消費滿 1,500 日圓的前 30 名顧客將獲贈特別禮品（贈完為止）。此外，預計 3 月下旬將推出日本限定的 Café Kitsuné 環保袋大阪專屬抹茶色款式，喜歡收藏的朋友千萬不要錯過！

地址：大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館

營業時間：09：00～21：00

公休日：不定