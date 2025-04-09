萬眾期待的「2025年日本國際博覽會」（大阪關西萬博）即將於2025年4月13日在大阪市盛大開幕！近日，CAPCOM宣布將在萬博會場內推出「魔物獵人」系列的限定商品，這些官方聯名周邊絕對是粉絲們不容錯過的收藏品！







【魔物獵人×神戶風月堂】迷你法式薄餅奇怪龍禮盒

這款法式薄餅禮盒是與日本知名點心品牌神戶風月堂的合作商品。以獵人們又愛又怕的可愛怪物「奇怪龍」為主題，原創包裝盒內有香草、草莓和巧克力三種口味的迷你餅乾！

■商品資訊

售價：1,620日圓（含稅）

販售地點：「大阪關西萬博場內官方商店東門店大丸松坂屋百貨」、「大阪關西萬博場內官方商店東門店MARUZEN JUNKUDO」、「大阪關西萬博場內官方商店西門店JR西日本集團」



【雄火龍脈脈變裝】蛋型絨毛娃娃

這款「蛋型絨毛娃娃」觸感舒適，也特別設計為魔物獵人系列代表性魔物「雄火龍」，變裝成萬博官方吉祥物「脈脈」，柔軟的材質保證讓人愛不釋手！

■商品資訊

售價：4,070日圓（含稅）

販售地點：「大阪健康護理館」內商品店「赤壁大阪健康護理館店」、「大阪關西萬博場內官方商店東門店MARUZEN JUNKUDO」







【2025萬博限定】奇怪龍模型 脈脈顏色版

「脈脈」配色的「奇怪龍」模型首次登場！此套裝包含彩色模型、專用紅色底座、萬博會場背景紙板和脈脈壓克力牌，讓你重現萬博與魔物獵人的珍貴瞬間。

■商品資訊

售價：3,300日圓（含稅）

販售地點：「大阪關西萬博場內官方商店東門店MARUZEN JUNKUDO」



魔物獵人主視覺印刷餅乾

除了以上限定商品外，CAPCOM還將在「大阪健康護理館」的「XD廳」展出體驗型內容「MONSTER HUNTER BRIDGE（魔物獵人橋樑）」。這座設施集結了頂尖技術，打造出萬博特有的展演空間，預計提供感遊客結合實體與數位的娛樂體驗。為此，CAPCOM也準備了以橋樑為主視覺的餅乾，入手以後不僅能品嚐屬於日本伴手禮的美味，還能留作紀念！

■商品資訊

售價：2,516日圓（含稅）

販售地點：「大阪健康護理館」內商品店「赤壁大阪健康護理館店」





如果你計劃前往日本關西地區旅遊，千萬不要錯過這次大阪關西萬博的魔物獵人限定商品！尤其是那款脈脈顏色版的奇怪龍模型，錯過可能就不再有機會入手了！







2025大阪萬博覽會搶先看