為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 魔物獵人也來聯名萬博，大阪關西萬博吉祥物脈脈化身奇怪龍超吸睛。

魔物獵人也來聯名萬博，大阪關西萬博吉祥物脈脈化身奇怪龍超吸睛。

大阪 關西 魔物獵人 大阪萬博會 more
2025-04-09 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社カプコン
share
特派員 Trish

特派員 Trish

萬眾期待的「2025年日本國際博覽會」（大阪關西萬博）即將於2025年4月13日在大阪市盛大開幕！近日，CAPCOM宣布將在萬博會場內推出「魔物獵人」系列的限定商品，這些官方聯名周邊絕對是粉絲們不容錯過的收藏品！


 

【魔物獵人×神戶風月堂】迷你法式薄餅奇怪龍禮盒

這款法式薄餅禮盒是與日本知名點心品牌神戶風月堂的合作商品。以獵人們又愛又怕的可愛怪物「奇怪龍」為主題，原創包裝盒內有香草、草莓和巧克力三種口味的迷你餅乾！
■商品資訊
售價：1,620日圓（含稅）
販售地點：「大阪關西萬博場內官方商店東門店大丸松坂屋百貨」、「大阪關西萬博場內官方商店東門店MARUZEN JUNKUDO」、「大阪關西萬博場內官方商店西門店JR西日本集團」



 

【雄火龍脈脈變裝】蛋型絨毛娃娃

這款「蛋型絨毛娃娃」觸感舒適，也特別設計為魔物獵人系列代表性魔物「雄火龍」，變裝成萬博官方吉祥物「脈脈」，柔軟的材質保證讓人愛不釋手！
■商品資訊
售價：4,070日圓（含稅）
販售地點：「大阪健康護理館」內商品店「赤壁大阪健康護理館店」、「大阪關西萬博場內官方商店東門店MARUZEN JUNKUDO」


 

【2025萬博限定】奇怪龍模型 脈脈顏色版

「脈脈」配色的「奇怪龍」模型首次登場！此套裝包含彩色模型、專用紅色底座、萬博會場背景紙板和脈脈壓克力牌，讓你重現萬博與魔物獵人的珍貴瞬間。
■商品資訊
售價：3,300日圓（含稅）
販售地點：「大阪關西萬博場內官方商店東門店MARUZEN JUNKUDO」

 

 

魔物獵人主視覺印刷餅乾

除了以上限定商品外，CAPCOM還將在「大阪健康護理館」的「XD廳」展出體驗型內容「MONSTER HUNTER BRIDGE（魔物獵人橋樑）」。這座設施集結了頂尖技術，打造出萬博特有的展演空間，預計提供感遊客結合實體與數位的娛樂體驗。為此，CAPCOM也準備了以橋樑為主視覺的餅乾，入手以後不僅能品嚐屬於日本伴手禮的美味，還能留作紀念！
■商品資訊
售價：2,516日圓（含稅）
販售地點：「大阪健康護理館」內商品店「赤壁大阪健康護理館店」
 

如果你計劃前往日本關西地區旅遊，千萬不要錯過這次大阪關西萬博的魔物獵人限定商品！尤其是那款脈脈顏色版的奇怪龍模型，錯過可能就不再有機會入手了！


 

2025大阪萬博覽會搶先看

推薦閱讀：2025大阪萬國博覽會盛大開幕，完整展場亮點與各大特色展館搶先看。
推薦閱讀：大阪2025年萬博會旁全新未來型文化設施即將開業，關西最新打卡點4月搶先體驗。
推薦閱讀：大阪關西萬博限定！JR西日本吉祥物鴨嘴獸攜手萬博吉祥物脈脈，16款超萌商品讓你買到手軟。
推薦閱讀：大阪萬博限定吉祥物脈脈包裝，零卡蜜桃汽水×萌系眼藥水，搶先收藏吧。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#大阪
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
Netflix 2023日本戀綜節目 「別被狼女所欺騙」--- 十位超高顏值俊男美女成員，日本各地絕美景點助攻，深愛遇見狼，笑容怎重現?
 SJKen
南投縣鹿谷鄉門票全額折抵玩樂免費送！《鹿芝谷生態景觀園區》5大親子亮點，全台少見的多種類萌寵天堂，還有多種DIY多肉遊戲區。水豚、黑鼻羊、梅花鹿、陸龜等。
 引線木偶
韓啵韓式料理｜這一鍋集團新品牌！大面落地窗超吸睛，裡頭超多樣的韓式美食，每一樣都好喜歡 🧡
 賽的日札
2025台灣貓節寵物展必逛亮點曝光！百大品牌揭AI照護與宮廟祈福新趨勢。
 編輯 李維唐
(西門町美食)肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌-「狂一鍋酸菜魚」到底在紅甚麼? 用精品食尚美學， 餐體驗 風潮正夯，一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘，比臉盆還大酸菜魚分量令人驚艷!
 Nancy 將的生活筆計本
推薦商品
keyboard_arrow_up