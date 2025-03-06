大阪關西萬博即將在2025年4月開幕，各大品牌已經開始推出限定商品！想當第一個嚐鮮的人嗎？百事可樂和樂敦眼藥水已經為你準備好了萬博限定版商品。準備敗家了嗎？

關西限定｜百事可樂ZERO PEACH

百事可樂將於2025年3月25日在關西地區推出限定版的「百事可樂ZERO PEACH」。1970年大阪萬博時，日本的百事可樂就曾推出首款罐裝可樂「Royal Crown Cola」。時隔55年，品牌再次結合萬博，推出限定口味。產品使用日本白桃萃取物，採用零卡配方，同時保留百事可樂的爽快感和刺激感，保證好喝。該產品有2種容量，600ml寶特瓶售價180日圓，340ml罐裝售價140日圓（自動販賣機專用），兩者皆於3月25日發售。發售地區包括滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良和和歌山等關西地區。







全日本發售｜百事可樂〈生〉BIG系列萬博版

除了關西限定款，在全日本的便利商店和超市就已經能買到百事可樂〈生〉BIG系列萬博版包裝。系列包括百事可樂〈生〉BIG ZERO LEMON、百事可樂〈生〉BIG ZERO和百事可樂〈生〉BIG COLA。這三款產品包裝背面都印有萬博吉祥物「MYAKUMYAKU脈脈」，共有9種不同設計，不管哪一種都很值得收藏。每瓶售價180日圓。



樂敦萬博限定眼藥水

樂敦製藥推出3款萬博限定版眼藥水。Rohto兒童眼藥水容量為8mL，價格660日圓，不含防腐劑，適合兒童使用，還附贈「MYAKUMYAKU」設計眼藥水盒。V Rohto Junior容量為13mL，價格715日圓，含維生素B12和5種有效成分，同樣附贈「MYAKUMYAKU」設計眼藥水盒。V Rohto Premium容量為15mL，價格1650日圓，含12種有效成分，盒內一樣有萬博的主題設計。如果你習慣買眼藥水，不妨多買幾瓶當作紀念！這些萬博限定商品數量有限，想收藏的朋友請盡快行動！萬博吉祥物「MYAKUMYAKU」包裝不僅實用，更具紀念價值，錯過可惜！

