每次看到「銀座的金魚水族館」、「超好拍打卡景點」、「燈光秀夢幻到不行」這類宣傳標語，總會以為那又是一處充斥手機閃光燈的大型網美現場；但其實，銀座金魚藝術水族館遠遠不只是這樣。







逛銀座，其實是在看一場表演秀

銀座中央通的兩側，分布著百貨、精品、老鋪、藝廊、茶屋、建築名作與星級餐廳，當銀座和光鐘樓的鐘聲響起，車輛滑過地面的聲響、行人的鞋底節奏，甚至購物袋與風衣摩擦的細碎聲音，都一起構成了這個街區的背景樂章。

每一面櫥窗、每一棟立面、每一個轉角，彷彿都是經過精心安排的舞台布景，你不會知道自己是觀眾，還是參演者，這是一場名為「銀座」的城市戲劇，每天都在上演。



一場非常銀座的藝術展覽

在銀座，無論是逛街的人、散步的人，還是專程前來觀展的人，本身就擁有一定程度的審美素養與美感偏好。他們會為了一扇茶室木窗的陰影駐足，為了一位老爺爺身上西裝與手杖的配色默默點頭；就連百貨露臺上選種的花卉，也經過層層視覺鋪陳，像是一幅立體構圖。

銀座，從不需要靠震耳欲聾的聲光效果來爭奪注意力，它選擇以細節說話，以技術力、藝術力與美感力藏於日常的每一個角落，只等待看得懂的人，慢慢靠近、細細發掘。而其中最具代表性的場域之一，便是位於銀座三越新館8樓的金魚藝術水族館。

在這裡，一尾金魚的轉身，就足以詮釋什麼叫做「銀座式美學戲劇」。







銀座金魚藝術水族館 Art Aquarium Museum GINZA

這是一座以「金魚 × 光影 × 聲音 × 香氣」為主題的藝術展覽，自2007年首次亮相以來，歷經多場國內外巡迴展出，最終於銀座三越新館設置常設展廳，正式命名為「銀座金魚藝術水族館 Art Aquarium Museum GINZA」。

正如官網所述：「從江戶時代延續至今的金魚鑑賞文化，走入現代，作為藝術品，在藝術水族館的語彙中，重新展現金魚的美感與觀看體驗。」

銀座金魚藝術水族館並非一般展示水中生物的水族館，更是一場以金魚為主角的沉浸式藝術表演，館內沒有其他海洋生物，僅展出上千尾不同品種的金魚，透過造型各異的藝術水缸、搭配燈光設計、環場音效、香氣裝置、鏡面投影與流水，打造多感官的場景轉換。

展館以黑色為基調，空間陳列融合日本傳統文化語彙與視覺裝置：浮世繪意象、障子窗、屏風、燈籠、摺紙、花卉與季節轉換皆成為佈展元素，層層堆疊出一座宛如夢境的金魚舞台，讓每一尾金魚的轉身，都成為永恆的藝術品。





春日限定！2025年春季展－めっちゃ桜

化為一座由光、水波、氣味與音樂交織而成的粉櫻夢境，在粉光之中，人人與金魚一同游進春日的思緒漫遊之中。



金魚迴廊

當眼睛逐漸適應黑暗，耳邊傳來輕柔緩慢的旋律，一條懸浮感十足的長型金魚玻璃廊道在面前展開。

色彩、音樂、水波與金魚身影交錯游動，像是走進神社參道或寺廟長廊的另一個版本，只不過這次迎接你的，是無數尾靜靜游動的金魚，與你同步進入這場沉浸式的春日儀式。



金魚瀑布

金魚瀑布描繪的是一場自上而下的垂櫻幻境，由數層扁長型玻璃水缸組成的瀑布，高過成人身高，層層堆疊，層層光影；金魚忽隱忽現地從左右現身，時近時遠，讓人一時間竟分不清，究竟是金魚漂浮著，還是你自己飄入了另一個空間維度。







金魚石燈籠

若不特別留心，很容易就會錯過這一幕：一尾金魚在石燈籠裡獨自悠游。

隨著燈光與音樂的節奏，它的身影若即若離，自上而下地閃爍、舞動，如同古老神話中守護幽境的靈物，靜靜存在，卻令人無法忽視。



新金魚品評

十餘座低矮的長方形玻璃缸排列眼前，每缸一至數尾不等的金魚在其中自在游動，缸中則擺飾著應景的櫻花枝條。不論從正上方俯瞰、或平行角度凝視，每一尾金魚的移動，彷彿都在創作一幅動態畫布，許多觀者的步伐到此都慢了下來，用凝視，閱讀水中藝術的靜與美。







金魚竹林

一整排柱狀金魚水缸整齊排列，由低至高、再由高至低，層層交錯，氣勢如林。而視線的中心，是一株盛開的櫻花樹，我不禁好奇，金魚是不是為了櫻花樹而起舞鼓譟？整個空間因此產生了慶典般的韻律感，好像春天真的來臨了。



花魁花舞

在一座鋪滿各式花卉的華麗空間中，燈光、音樂與水影緩緩引導視線，一缸缸金魚猶如水中之舞伶，在各自舞台中閃耀綻放。這裡不需要理解，只需要緩步而行、靜靜觀看，讓讚嘆自然浮現於心。







每次造訪，都有驚喜

現在展出的，是春季限定的櫻花祭；夏季則有沁涼感十足的「納涼金魚祭」；秋天以紅葉為主題的「紅楓秋祭」；到了冬季，則是屬於夢幻氛圍的「聖誕彩燈金魚之夜」，每個季節都有專屬的燈光演出與展場裝置，讓每一次踏入這裡，都像參加一場只屬於當月、當刻的藝術祭典。

觀展完的我，走在東京的街頭，視角彷彿被重新調整過，開始注意城市燈光的排列、霓虹色彩的層次、建築外牆的轉角與曲線，甚至連街頭某處不經意閃過的倒影，都可能成為幻想的開端。

如果你剛逛完百貨，準備找間咖啡店歇腳；或在午後下雨時需要一個靜靜避暑的所在，不妨來銀座金魚藝術水族館，看看一場以金魚為主角的戲劇吧！



銀座金魚藝術水族館

地址：東京都中央區銀座4-6-16 8樓

營業時間：10：00～19：00，最後接待時間為18：00