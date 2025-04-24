2025年4月18日，無印良品旗下品牌良品計畫於「藝術之島」豐島推出全新住宿空間「MUJI BASE TESHIMA II」。這是「MUJI BASE」系列的第四據點，也是繼2024年首度進駐豐島後的第二棟設施。品牌致力於提供「感覺良好的生活」，本次再度結合當地文化與極簡美學，讓旅人用「住」的方式，重新體驗日本鄉島生活。





為什麼選擇豐島？藝術與自然的慢活天堂

豐島位於瀨戶內海，被譽為日本的「藝術之島」，是瀨戶內國際藝術祭的核心地點之一。島上分布著多座國際知名藝術裝置與美術館，包括豐島美術館、心臟音博物館等。根據【香川觀光協會】統計，2023年豐島年訪問人次已超過40萬，其中包含大量來自台灣、香港等地的自由行旅客。



空間亮點：古民宅×無印風＝絕美生活提案

根據無印良品官方設計說明，「MUJI BASE TESHIMA II」坐落於島上高地的「井奧條」聚落，由閒置古民宅改造而成。空間由 MUJI 團隊親自操刀設計，保留原始木梁與榻榻米結構，同時引入無印良品的標誌性家具與電器，創造極簡而舒適的生活空間。實拍照片顯示，客廳空間挑高設計與大面窗景，讓自然光灑入每一角落，格外寧靜放鬆。







住進「藝術場域」的日常體驗

設施內部由無印良品旗下設計品牌「IDÉE」參與規劃，選用多件日本古家具與當地藝術品，包括瀨戶內地區藝術家的陶藝、器皿與畫作，呈現生活即藝術的空間理念。房內甚至使用回收木材打造揚聲器，將音樂自然融合進空間，打造出極具靈魂的環境音場。



深度旅遊推薦：不只是住宿，更是生活方式

MUJI BASE 系列標榜「不只是過夜，更是融入在地生活」。旅客可在豐島騎腳踏車探索藝術裝置、造訪當地餐館、與島上居民互動。這樣的住宿型態也受到數位遊牧族與文青旅客喜愛，結合「Workcation（工作＋度假）」的潮流，打造嶄新旅行方式。



編輯實用資訊總整理

名稱 ：MUJI BASE TESHIMA II

地點 香川縣小豆郡土庄町豐島家浦2556

建築型態：古民宅改建，一棟獨立住宅

住宿人數：最多 4 人

房價：每晚2人49,000日圓起，另收15,000日圓清潔費

※僅接受兩晚以上預訂

入住時間：15：00～17：00

退房時間：10：00

官方網站與預約平台