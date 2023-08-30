台中逢甲夜市必吃碧根廣場美食！逢甲路超人氣熱門美食推薦！起司牽絲米熱狗、起司熱狗

台中市西屯區必吃美食「Nami米熱狗」

超人氣的台中逢甲熱狗【NAMI米熱狗】主打牽絲牽超長的「莫札瑞拉起司熱狗」

有別於傳統熱狗 外衣不僅只是麵粉包覆 更是添加了米穀粉以及麵包粉 口感更加酥脆！

口味多達8種 淋上番茄醬、黃芥末醬 酸甜滋味加上起司奶香超過癮

最吸引人的就是讓人瘋狂的起司瀑布！真的跟台灣炸熱狗不同

之前「大胃王來了」還有「食尚玩家」都有來推薦過呢

原文: Nami米熱狗｜米香酥脆麵衣vs莫札瑞拉起司vs德式香腸！濃郁拔絲超快感 碧根廣場美食。菜單價位(逢甲夜市必吃)

逢甲商圈必吃美食-Nami米熱狗在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

餐廳名稱:逢甲商圈必吃美食-Nami米熱狗

逢甲商圈必吃美食-Nami米熱狗電話:0980-620-685（可預定、團購、加盟）

逢甲商圈必吃美食-Nami米熱狗營業時間:16:30~24:00

逢甲商圈必吃美食-Nami米熱狗臉書: 點我

逢甲商圈必吃美食-Nami米熱狗地址:台中市西屯區逢甲路19巷15號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以逢甲商圈必吃美食-Nami米熱狗為主

文章內有逢甲商圈必吃美食-Nami米熱狗地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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Nami米熱狗的逢甲創始店是在逢甲碧根廣場的側門口 浮誇的熱狗看板與霓虹燈相當吸睛

店面不大 蠻多人都在這裡拍照打卡 大部分都是買了之後 都站在外頭空地吃居多

餐點採現點現做 叫號再取餐

一旁的電視螢幕也撥放著新聞採訪時的片段 讓我們更容易了解Nami米熱狗

到櫃台時 如果沒有看到店員的話

可以按下小鈴鐺 店員就會出來幫忙點餐囉

NAMI米熱狗付款方式 除了現金之外 還可以用LINE PAY、街口支付

非常的方便 結完帳 接著就是等叫號囉

NAMI米熱狗｜Menu菜單

就是要與你再一起（莫札瑞拉起司＋半支德式香腸）$60

拉拉棒（整支莫札瑞拉起司）$60

NAMI大熱狗（整支德式香腸）$60

嘿嘿嘿米熱狗（養生竹炭粉＋莫札瑞拉起司＋半支德式熱狗）$65

抹茶拉拉 （宇治抹茶粉＋整支莫札瑞拉起司）$65

傳統大熱狗（整支傳統火腿熱狗）$65

無敵打狗棒（切達起司＋整隻鮮脆德式香腸）$70

當我們牽在一起（切達起司＋莫札瑞拉起司）$70

Nami米熱狗 都是現點現做 外皮加了香酥米穀粉 以及麵包粉 吃起來口感更加酥脆

總共有 8 種口味 不像傳統熱狗都是先炸好 客人點後再回炸

所以比較耗時 需要耐心等待 隔壁就是碧根廣場有冷氣與座位 可以進去走走逛逛

有選擇困難的人 建議先看好菜單再進去點

若要是韓劇裡面吃的那種牽絲畫面 就是點有加起司的 一半莫札瑞拉起司 一半是熱狗

如果不愛吃熱狗 熱愛起司的話 就是點2/8號就都是滿滿的起司喔 大家可以挑戰挑戰可以拉多長

炸好出鍋的熱狗們會排排站 香氣真的太逼人 金黃色澤 肥嘟嘟的熱狗們模樣可愛極了

外皮特別添加米穀粉製成吃起來外層酥脆 內部口感扎實 越嚼越香

再搭配不同的內餡 莫札瑞拉起司 德式香腸 火腿熱狗 切達起司....等

熱量簡直爆掉 但是這種食物誰不愛啊 秉持最好吃的一定要最後吃的原則

起司濃香搭配肉汁多的德式熱狗 整體覺得都很不錯 但畢竟是炸物

吃多還是會膩口 可以添加不同的醬汁或調味粉增添層次

淋完醬之後 店家會幫你裝入紙袋內 有點起司的小夥伴們 建議大家一定要趁熱吃才會有牽絲的效果

一共有四種調味醬料：番茄醬、起司醬、蜂蜜芥末醬、泰式甜辣醬

每一位客人都可以客製化自己喜歡的炸熱狗口味

YUNO覺得「番茄醬＋蜂蜜芥末醬」最對味

可以先吃原味 加入米穀粉調配的熱狗 外皮吃起來特別香脆 咀嚼之間還有淡淡的米香與甜味

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NAMI米熱狗｜拉拉棒＆就是要與你再一起

起司控必點！拉拉棒 整隻的莫札瑞拉起司

一口咬下就是超濃郁的香醇起司 讓人瘋狂的起司瀑布

建議大家一定要趁熱吃才會有牽絲的效果

就是要與你再一起 還能品嘗到扎實帶有肉汁的德式香腸

最特別的就是下面的香腸形狀 看起來超級像是章魚腳的 實在是有夠可愛的啦

NAMI米熱狗｜無敵打狗棒(切達起司+整支德式香腸)

切達起司跟德式香腸有夠搭配的 口感較為厚實

搭配NAMI米熱狗的外皮恰恰好 整體的鹹甜口感更明顯

很適合喜歡重口味的小夥伴們 可以嘗試看看

NAMI米熱狗｜抹茶拉拉(整支莫札瑞拉起司)

抹茶控也被照顧到了！ 一口咬下濃郁的抹茶香氣就在嘴巴內化開

搭配莫札瑞拉起司的奶香 完全無違和感 整個超絕配

整體的比例都拿捏得非常恰到好處 難怪排隊的人潮一值都很多

NAMI米熱狗｜嘿嘿嘿米熱狗（養生竹炭粉＋莫札瑞拉起司＋半支德式熱狗）

有別於一般我們對於熱狗的既定印象 使用黑色的養身竹炭粉

整個黑嚕嚕的 視覺效果蠻加分的 麵皮很香很好吃

一口咬下還能看到滿滿的起司內餡呢

NAMI米熱狗｜NAMI大熱狗（整支德式香腸）

肉控必點！一口咬下 德式香腸肉汁馬上就噴出

相當適合愛吃肉肉的小夥伴

跟一般熱狗 完全不一樣 添加米穀粉的麵衣酥脆好吃 還越嚼越香

下次來到逢甲夜市 一定要來吃吃看不一樣的米熱狗

取好餐點後還可以去『碧根廣場』享用餐點

夏天時裡面會有冷氣開放 冬天風大時 也可以躲進去廣場內比較不會冷

FB粉絲頁：https://www.facebook.com/namihotdog/

NAMI米熱狗

「本店」：台中市西屯區逢甲路19巷15號 NAMI米熱狗

「一中店」：台中市北區三民路三段112-1號 NAMI米熱狗

「逢二店」：台中市西屯區逢甲路18號側邊 逢甲路20巷