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> 圖文創作 > 2023台南伴手禮｜推薦10間人氣台南名產店家、土產送禮、私房必買台南美食清單

2023台南伴手禮｜推薦10間人氣台南名產店家、土產送禮、私房必買台南美食清單

2023-09-01 09:15:12 好好玩 人氣：114
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窩客好文

好好玩

發表篇數：700篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 仁德區

造訪商家：阿嬤的珍藏
phone06-5115-188
place台南市仁德區文華路三段428巷111號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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台南旅遊必買的伴手禮在哪裡？2023最新台南伴手禮、名產買什麼都看這一篇！臺南美食真的非常豐富，但除了布丁、茶葉蛋、蜜餞之外，還有什麼不用冷藏的伴手禮跟土產嗎？本篇精選十大台南伴手禮 ，包含中西式鹹食、甜食、傳統點心等，無論是想要外帶回家獨享，或是剛好出差送禮皆適合喔，絕對是你來南部不能錯過的伴手禮清單！台南美食推薦這裡看。

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延伸閱讀：2023台南美食》推薦16家台南排隊美食小吃，必吃不踩雷夯店清單

重點整理：

阿嬤的珍藏 

地址：台南市仁德區文華路三段428111號（Google Map連結電話：06 511 5188
營業時間：10:00~18:00
Google 評價：4.4 顆星
＞＞線上訂購連結
照片來源：IG @angelcheng1026

本家裡種鳳梨的科技業老闆，將自家產的鳳梨製成鳳梨酥，從小車庫開始販賣而誕生了「阿嬤的珍藏」，因真材實料不久就打出名氣，隨後研發出的生巧克力塔更成為團購網第一名，至今是台南必買伴手禮之一。最受熱門的「生巧克力塔」採用比利時巧克力，72%的苦甜滋味，即使不喜歡甜膩巧克力的朋友也都被它征服，其它像是檸檬塔、夏威夷豆塔也都是人氣商品，當作伴手禮送禮或是自用都很有面子。

名東現烤蛋糕 

地址：台南市中西區民生路二段95號（Google Map連結電話：06 222 1199
營業時間：07:00~19:00
Google 評價：3.9 顆星
照片來源：IG @_foodidi

位於民生路的「名東現烤蛋糕」，每次經過總是會被現烤蛋糕的香味以及門口擠到爆的人潮吸引，就算沒有做功課也很難錯過它吧！「名東現烤蛋糕」口味多元包含紅茶、巧克力、蔓越梅、南瓜乳酪等，甚至融入爆漿的概念，一口咬下超多餡料，濕潤紮實的口感，一整條蛋糕一下子就吃剩一半了，每天出爐的口味都不一樣，想要買限定口味記得事先查好日期喔！

紅磚布丁（安平旗艦門市） 

地址：台南市安平區安平路602-1號（Google Map連結電話：06 223 8028
營業時間：10:00~21:00（週五延長至21:30，六日為09:30~21:30分店查詢：紅磚布丁分店
Google 評價：4.0 顆星
＞＞線上訂購連結
照片來源：IG @wanwan__yu

常來台南的你會意外發現有蠻多布丁店，包含方蘭川、伊雷特、銀波等，但最吸睛的莫過於將布丁做成磚塊方形的「紅磚布丁」，有布丁界愛馬仕之稱的紅磚布丁，近期在新北板橋也看得到它的身影。有別以往布丁過甜的印象，製作過程採用八分糖的概念，並使用寒天為布丁基底，每一口口感都很Ｑ彈，就算是怕胖的甜點控也可以安心吃，美味又有飽足感喔！

堯平布朗尼 

地址：台南市中西區開山路12210號之2號（Google Map連結電話：0970 697 800
營業時間：12:00~19:00（六日到18:30，週一公休）
Google 評價：4.4 顆星
＞＞線上訂購連結
照片來源：IG @piggy.07_14

台南這間超夯排隊伴手禮「堯平」竟然賣著多達16種口味的布朗尼，說到布朗尼大家想到的應該就是巧克力口味吧？堯平的布朗尼可是一次擁有13種口味的禮盒！想要買到可要早點來，不然可能會撲空。除了原味、胡桃、咖啡、莓果、肉桂、甜酒、抹茶、可可薑果、漬櫻桃、棉花糖以外，還有辛咖哩、芝士橘、塩鹽等出乎意料的口味，吃過的朋友都說像生巧克力般的口感很濃很厚實，五顏六色的布朗尼賣相非常精緻，難怪常常提早完售呢！

克林台包 

地址：台南市中西區開山路12210號之2號（Google Map連結電話：06 222 2257
營業時間：08:00~21:00
Google 評價：4.1 顆星
＞＞線上訂購連結
照片來源：IG @hh12034

「克林台包」可說是台南老字號特產！從民國41年開業至今已有68年歷史，以西點麵包起家，其中店內招牌就是這顆「鎮店之寶」八寶肉包，從外皮到內餡絲毫不馬乎，多年來的西點製作功夫，使用手打麵皮製作，不同於一般肉包的軟鬆散一碰到肉汁就糊掉，而內餡包著香菇、鹹蛋黃、鮮肉，讓人一口接一口，不吃個兩顆真的不夠過癮！其他像麻辣臭包子口味、打拋豬、紅豆等有都有其愛好者，號稱台南人的包子不為過，是鹹食伴手禮的好選擇。

連得堂餅家 

地址：台南市北區崇安街54號（Google Map連結電話：06 225 8429
營業時間：08:00~20:00（週六到18:00，週日到15:00Google 評價：4.4 顆星
照片來源：IG @1eatfirst1

如果要說最有價值的台南伴手禮店，小編覺得是這家百年歷史的「連得堂餅家」。身處在巷弄裡，保有古色古香的木造老宅的面貌，如果沒有看到大家在排隊可能一下就錯過，進門最吸引目光的就是正在操作這台已經失傳的煎餅機器，現做現賣，每日限購兩包，是名符其實的百年老店。

進福大灣花生糖 

地址：台南市中西區民族路二段327號（Google Map連結電話：06 221 8338
營業時間：09:00~22:00
Google 評價：4.2 顆星
＞＞線上訂購連結
照片來源：IG @enidspace

鄰近赤崁樓的「 進福大灣花生糖」，其實發跡於台南永康，至今已傳到了第四代，繼承百年的製糖技術，選用不黏牙的麥芽糖與上選砂糖，天天手工製作現做現賣，費工的美味始終如一。除了傳統顆粒花生糖以外，花生捲、黑芝麻糖也必買的，不僅可以單一口味，還可以選擇綜合口味湊在一盒，現場還提供大方的試吃，先吃過後再把這份美味帶回去與親朋好友分享吧！

EVA伊娃日式泡芙專賣店 

地址：台南市中西區大埔街47號（Google Map連結電話：06 213 5159
營業時間：11:00~19:30（週二公休）
Google 評價：4.4 顆星
＞＞臉書訂購連結
照片來源：IG @chingdailyfood

位於鄭成功文物館旁邊的「EVA伊娃日式泡芙專賣店」，從原本慶中街遷址到這，無意間從門口經過還是會被日文招牌「ＥＶＡ シュークリーム」所吸引目光。雖然不是百年老店，但營業至今也將近20多年，因純手工製作而無法大量生產，算是小限量的台南伴手禮。這裡的泡芙最令人著迷的就是冰淇淋內餡配上薄餅皮，一口咬下超過癮！內餡不會溢得亂七八糟，剛剛好的甜度與足夠的份量吃完一個就很滿足。

照片來源：IG @chingdailyfood

葡吉麵包店 

地址：台南市北區成功路200號（Google Map連結電話： 06 226 3593
營業時間：08:00~21:30
Google 評價：4.2 顆星
出爐時間：羅頌＝14:00 | 奶露＝12:00
＞＞線上訂購連結
照片來源：IG @s.y.moooo

「葡吉麵包店」竟然也是超強的台南伴手禮？原本是一家不起眼的無名麵包店，憑著不斷學習的努力，終於製作出每到下午兩點就秒殺的羅宋麵包。酥脆的外皮配上紮實的麵團，還有令人難以抗拒的奶油香氣，這顆羅宋麵包讓一間無名麵包店瞬間變成超人氣伴手禮店。隨後也推出外表像毛毛蟲的奶露麵包，鬆軟的麵包夾入奶油內餡，是「葡吉麵包店」熱賣第二名的麵包，大家到這裡都是五個、十個買，千萬不要嚇到囉！

照片來源：IG @abby0000527

美格瑪半熟起司專賣 

地址：台南市中西區民族路二段220號（Google Map連結電話：  06 222 0800
營業時間：11:00~19:00
Google 評價：4.1 顆星
圖片來源： @magma220

起司控看過來！「美格瑪半熟起司專賣」使用進口歐美起司及日本進口麵粉與上白糖製作出更多口味，並且主打用平價的價格就可以吃到一樣的幸福。除了招牌起司塔以外，還有半熟乳酪蛋糕，不同於歐美版的重乳酪起司蛋糕的厚實感，橢圓形綿密細緻的口感就像全熟蛋與半熟蛋的差別，現吃或冷藏冰鎮後吃都很美味！

台南小吃多，台南伴手禮的種類也不容小覷，每一間店都各有特色，從傳統台式煎餅、肉包、一直到日式起司塔、泡芙，還有台灣經典伴手禮花生糖、古早味蛋糕，歐美派創新的布朗尼，竟然連羅宋麵包都可以做到令人搶購的境界，美食之都台南封號果然不是浪得虛名呢！

 

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