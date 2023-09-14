台南中西-[窟仔kula] 赤崁樓旁忠義路文青巷弄，罪惡宵夜美味燒肉飯佐咖啡甜點，深夜中溫暖黃光閃爍的文青個性老宅，親切人情味十足掉入令人上癮的小坑

網路上介紹窟仔的照片是一張比一張吸引人

這次總算可以親自一探究竟

忠義路的這條窄巷內臥虎藏龍

原本是想要一次一網打盡隔壁另一家Paripari

但店面外觀完全昏暗感覺臨時休業

最後就專心在窟仔消磨美好的夜晚

外觀很像是某種水管渠道的感覺

店內一樓前半部是廚房空間

開放式廚房整潔明亮

老宅獨特美麗的洗石地板跟階梯非常復古

一旁的扶手位置很巧思做成階梯櫥櫃

二樓的空間高度不高

格外有種來到閣樓的神祕感

靠窗的座位有著木窗格搭配黃光很有味道

小椅子的椅墊是波浪感的軟墊非常舒適

一樓的後半部很像是回到阿嬤家

非常古早味感覺的復古裝潢很有情調

點起幾盞溫柔黃光更懷舊朦朧

深處完全別有洞天來到小時候的秘密基地

正房型小木桌跟圓形坐墊多了點和風感

頂層跟側邊全都以玻璃窗遮蔽

可以充分接收自然光線又不會淋雨

有點像是來到溫室喝下午茶的感覺

座椅很有設計感在其他地方都看過這個造型

不少位置都有設置插座可以利用

不過燈光不太夠其實不建議真的來此讀書或工作

即使是白天店內也隨時處在宛如黃昏的情景

菜單首頁有超可愛的一團軟爛黑泥人

完全就是我在窟仔的本人狀態具現化

既然是家咖啡廳自然有提供許多咖啡跟拿鐵飲品

續杯會有折扣20元優惠還不錯

茶飲跟牛奶也有不少選擇

甜點品項不多但感覺都很好吃

店家招牌人氣燒肉飯也是我這次的重要目標

原本造訪的時間已過6點

理性上應該不能大吃大喝

感性上還是任性想吃各種美味

炙燒豬肉飯 TWD250

這賣相真的太犯規誘人

光是那顆圓滿如太陽的橘黃色蛋黃就超級刺激唾液

不枉我不顧已過8點還是想放縱自己一天

有著微辣的花椒香氣明顯

肥瘦各半的肉Q彈多汁甚至沒什麼油膩感很驚艷

肉的厚度幾乎快要一公分很有存在感

半熟蛋完美熟度搭配粒粒分明的白飯

平常吃飯速度超快的我也放慢腳步

每一口都非常珍貴要留在嘴裡多品味幾次才捨得下肚

稱之為被咖啡耽誤的燒肉飯餐廳完全無誤

咖啡生乳捲 TWD140

咖啡跟生乳捲都是我無法抗拒的詞彙

蛋糕是正常台北人很可以接受的甜度

頂層撒上oreo脆屑多了口感層次

生乳捲蛋糕體更像紮實一點的口感很濕潤

淋醬鮮奶油隱隱有點巧克力的香氣

沒有額外甜度純粹奶味很舒服

中間的生乳餡滑順綿密入口即化

冰美式 TWD100

對我來說是正常表現的一杯美式

果酸度剛好很爽口

搭配重口味的食物或甜點剛好解膩

唯一稍微我個人比較不愛的點是液體的顏色略混濁小小可惜

最後一定要大推好人主理人跟店員一眾

我本人當天耍笨忘記領錢導致現金不夠一點尾數

原本跟店員說我去外面領錢回來付款

結果竟然阿莎力直接說沒關係

下次一定要再去用新台幣下架更多美食支持好店

尤其是燒肉飯真的在我目前吃過咖啡廳各種鹹食中排名第一遙遙領先

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/05/30

花費: NTD490(燒肉飯+美式+生乳捲各1)

窟仔kula咖啡

FB粉絲團/IG

14:00-22:00

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 700 台南市中西區忠義路二段158巷13號1樓



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