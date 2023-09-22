南投世界茶業博覽會｜2023茶博活動＆交通攻略＆景點推薦，雙十連假來逛逛吧！

2023南投世界茶業博覽會即將在中興新村開跑囉！南投茶博會每年都在國慶連假前後舉辦，除了國際茶席展演、茶藝文化表演，以及壯觀的千人茶會、千人擂茶活動之外，開幕當天的歷代茶侍虎滋味，還能帶你深入體驗唐、宋、元、明、清等各歷史朝代的茶侍文化。會場周邊的展售場館，讓你盡情搜刮台灣各式高品質茶葉，2023年南投茶業博覽會即將登場，喜歡喝茶的你，更是不可錯過。

南投茶業博覽會｜時間＆地點

時間：2023/10/7-/10/15

地點：南投中興新村（中興會堂、中興大操場、青少年活動中心）

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2023南投世界茶業博覽會與南投巧克力咖啡節分開舉辦 巧咖節時間：10/27-11/7 地點：福興溫泉區

南投茶業博覽會｜南投茶葉

南投是台灣種植面積最廣的茶區，有各式各樣的茶種。從海拔最低的名間鄉松柏長青茶、魚池鄉日月潭紅茶、鹿谷鄉凍頂烏龍茶、魚池鄉台茶18號，高至水里信義的玉山茶、仁愛鄉合歡山高山茶等，皆是來自南投。身為台灣茶葉主產地的南投，有享譽國際的好品質，讓南投茶博會成為國際注目的一大盛事。茶博至今已舉辦10多年，每年都在雙十前後舉辦，喜歡喝茶、體驗茶葉文化的博大精深嗎？那就別錯過今年的茶博會吧！

季節

春茶：3-5月（青茶、綠茶，順口甘甜）

夏茶：5-8月（紅茶，味道強烈）

秋茶：9-10月（青茶、綠茶，氣味平和）

冬茶：10-11月（青茶，柔軟平順）

南投茶業博覽會｜ 特色活動

2023茶博會除了展售茶葉及推廣茶道文化以外，想在躺在中興新村大廣場好好放鬆的話，可以參加只有限定一場的「馬拉桑茶博野餐趣」，什麼都不用帶，包含野餐墊都幫你準備好了，邀請三五好友一邊享用當地農特產紅茶、梅子、水果一邊享受假期吧！另外還有「千人茶會」、「千人擂茶」等以茶會友的體驗活動喔！場面十分壯觀，喜歡品茶的話千萬別錯過～

10/8 開幕及喜列克表演 10/9 ［跨界新舞台］南投茶博茶道菁英秀 10/10 日本茶道 10/11 玉君吟韻 10/12 長青欣頌 10/13 全國小小茶藝師競賽 10/14 濁水溪合唱團 10/15 閉幕及普台禪鼓

詳細活動資訊：請至官網查詢

南投茶業博覽會｜ 活動會場地圖

南投茶業博覽會｜ 交通資訊

【自行開車】

南下： 走中山高速公路（國道1號），於新竹系統轉入二高（國道3號），至中興新村交流道下高速公路，接省道台14乙線即可到達中興新村。

北上： 由二高（國道3號）至中興新村交流道下高速公路，接省道台14乙線即可到達中興新村。

【大眾運輸】

總達客運6333、彰化客運6870、台中客運6871，由台中直達中興新村，可於中學路站下車，即可抵達會場。

台北：國光客運1831、基隆：國光客運1806可於中學路站下車，即可抵達會場。

【接駁車】

日期：10/8-10、10/15-16

時間：08:30-18:15（約20分鐘一班；11:40-13:00休息）

上下車地點：縣立棒球場>省訓團戰>中興體育館>會場站（中興圖書館前）

南投茶業博覽會｜ 景點推薦

HOHOCHA 喝喝茶

論南投日月潭的品茶景點，HOHOCHA 喝喝茶可說是小有名氣。充滿日式風味、三層樓的建築空間，每一層樓都有不同的主題。一樓是茶葉加工展示區，二樓是販賣部，三樓則是奉茶及茶葉蛋品嚐區。來到這裡，除了品嚐美味的日月潭紅茶、茶葉蛋、以及招牌的冰淇淋之外，喝喝茶還有許多的茶道體驗活動，像是揉茶、混茶、封茶體驗，讓這裡成為來到日月潭必訪的景點。

HOHOCHA 喝喝茶 地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號 營業時間：平日09:00–17:20；週末09:00–17:50（週一三公休） 門票優惠： 詳細閱讀： Hohocha喝喝茶｜台灣香日月潭紅茶廠，製茶體驗、免費喝日月潭紅茶吃茶葉蛋

遊山茶訪茶文化館

遊山茶訪茶文化館是間高品質、以茶道體驗為主題的觀光工廠。清水模設計的建築空間，高雅又有氣質。台灣的茶葉文化歷史悠久，遊山茶訪茶文化館詳盡的展示了百年來台灣的茶葉的發展，以及未來的展望。除了茶文化導覽之外，場館內還有特色製茶體驗，像是親手焙茶、Ｑ茶球等，還有教你如何以專業角度品鑑臺灣茶，讓你除了喝茶之外還能更懂茶喔！

Hugosum和菓森林

想要一次品嚐多種口味的紅茶嗎？那就來Hugosum和菓森林品嚐園內的「風味6品」吧！從經典的阿薩姆紅茶、瓔珞紅茶、紅寶石紅茶、祖母綠紅茶、紅玉紅茶、到紅韻紅茶，六種風味由但至濃，各有不同的風味，選擇障礙的你，也許可以藉此更了解自己的喜好。除了品嚐紅茶之外，和菓森林還有豐富的紅茶體驗DIY活動，半日茶師小旅行、調茶大師等活動，非常有趣，記得要事先報名喔！

Hugosum和菓森林 地址：南投縣魚池鄉香茶巷5號 營業時間：09:00–17:30（週二休息） 門票：免門票（團體導覽100元/人，DIY活動及餐費另計）

軟鞍八卦茶園

蜿蜒曲奇的地形，加上一圈一圈環繞的軟鞍茶園，讓這裡看起來像極了八卦，所以又被稱作「八卦茶園」。軟鞍八卦茶園視野遼闊、風景優美，加上海拔高、雲霧飄渺，讓人感覺宛如置身仙境。每到櫻花季時，一整排粉嫩浪漫的櫻花盛開，優美的氣息綿延著整座茶園，景色之美，吸引不少旅人前往參觀，感受宜人的景色。

軟鞍八卦茶園 地址：南投縣竹山鎮五寮巷11-1號 營業時間：09:00–17:30

武岫農圃

武岫農圃位於鹿谷鄉的高山上，這裡除了是一間景色優美的茶園，園區旁的餐廳還有提供火鍋、咖啡、茶品。秋季時刻，不少遊客會特地前往武岫農圃賞景吃火鍋，享受武岫農圃的美食與美景。吃飽飯後，還可以到銀杏森林步道散步，因為台灣的潮濕氣候，不適銀杏生存，使得武岫農圃這帶的銀杏美景更顯珍貴。由綠轉黃的銀杏，增添了秋風的氣息。滿山滿谷的整片銀黃，以及雲海夕陽的美景，讓這裡多了一股異國風情。

武岫農圃 地址：南投縣竹山鎮五寮巷11-1號

草坪頭玉山觀光茶園

草坪頭玉山觀光茶園這帶，是位於信義鄉的一座小村莊。因為這裡位於玉山山麓，海拔高，所以培育出來的玉山烏龍，口味特別香醇，深受大家喜愛。每到茶季，還有製茶體驗，吸引不少遊客前往體驗。每到櫻花季時，茶園更是開滿了山櫻花、李花、桃花等，粉白花色爭奇鬥艷，映襯著藍天白雲，景色之美，讓這裡每到花季期間總是人山人海。

草坪頭玉山觀光茶園 地址：南投縣信義鄉太平巷113之1號

廖鄉長紅茶故事館

廖鄉長紅茶故事館是埔里有名的紅茶博物館，歐式的建築風格，華麗的設計，讓人感覺好似身處茶金的年代。館內從一樓入口開始一步一步詳盡的介紹紅茶的製茶過程、歷史故事、機器介紹，還有台灣魚池鄉各式紅茶茶種的介紹，教你如何分辨不同品種的紅茶。販售區精緻的紅茶伴手禮，愛茶人士更是不可錯過。館前的老爺車造景，也非常好拍喔！

廖鄉長紅茶故事館 地址：南投縣魚池鄉通文巷6-31號 營業時間：09:00–18:00 門票：免費

茶二指故事館

距離南投受天宮不遠、八卦山南端的茶二指故事館，是一個風景優美、造景可愛趣味的茶葉觀光園區，偌大的茶園、豐富有趣導覽館內容、拍照區、小吃區、遊樂區等，座落在茶園間，可愛的巨型珍珠奶茶，更是必拍的景點。二指也有「厄止」的諧音，意指厄運止，所以來到這裡，記得摸摸二指雕像祈願一下。門票可以換好吃的茶葉蛋及珍奶，茶香濃郁，值得一嚐！

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