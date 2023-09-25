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最新【桃園咖啡廳推薦】盤點桃園人氣網美咖啡廳【韓系咖啡廳/網美甜點店/景觀下午茶】

2023-09-25 13:45:10 好好玩 人氣：125
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窩客好文

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發表篇數：732篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：秋穗
place桃園市桃園區慈光街164巷16號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園一直是北部一日遊的首選，自從桃園機捷開通後，台北的朋友想到桃園踩點、喝下午茶就更方便了，本文精選桃園咖啡廳，包含IG上人氣韓系咖啡廳網美甜點店、超Chill的老宅咖啡廳藝廊咖啡館等，快來挑一間你喜歡的咖啡廳放鬆吧！

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重點整理：

桃園咖啡廳｜景美山林茶園&山月茶屋

推薦餐點👍🏻日式炭燒牛肉茶漬飯 、 原味千層 、無盡夏

隱身山林茶園中的小白房，一間以山為靈感的茶屋咖啡廳。外觀呈現純白色佇立在一田綠油油的茶園中，咖啡廳內有著悠閒典雅的韓風質感，與大自然互相襯托結合，整體呈現無違和感，還多了一份清幽與閑靜。主人是茶園的守護者，執著於這片美麗山地充滿著熱情與好客之心，更對茶葉情有獨鍾。創辦了夢想中的山月茶屋。

【桃園網美咖啡廳】景美山林茶園&山月茶屋
地址：桃園市復興區枕頭山7鄰11之5號
營業時間：11:00–17:00
預約：線上訂位

桃園咖啡廳｜野也 Cafe

推薦餐點👍🏻鹹蛋黃巴斯克、蜜桃氣泡、牛肉麵

「野也」兩個字讀音一樣，但是意思卻完全不一樣。「野」有著不受限制、田野郊區、未經開發的意思，同時這也代表了「野」有著無限的可能性。而「也」則有著重複跟隨的意思，在這個社會的洪流裡，我們總是不自覺的也跟隨群眾去做些什麼，但也許不是自己真正想要的。「野也」希望提供一個空間讓人們「也野」，你可以停下放空自己，享受自然氛圍的寧靜，留出空間讓自己更認識自己。

好玩編覺得這裡不單單只是一家熱門打卡的咖啡廳，還是寵物友善餐廳、選物店，更是一家古董家具展示店，每個角落似乎都有不同的故事，來到這裡會讓你因為空間獲得短暫的身心靈舒壓！看見很多顧客也帶著自家毛寶貝，場面也蠻溫馨的！

【桃園網美咖啡廳】野也 Cafe 
地址：桃園市楊梅區裕成路139號
營業時間：11:00–19:00，每週一公休
電話：(03)481-5783

桃園咖啡廳｜辺間屋梅子

推薦餐點👍🏻茉莉覆盆子戚風、春季焙茶帕緋、伯爵綠葡萄小山丘

「辺間屋梅子」位於桃園重劃區是 Wooly Cafe、風雨珈琲、友美子珈琲的姊妹店，純白色系的店面外觀，搭配手寫字體，整間店走細緻而清新的溫馨風格！大量留白搭上木頭家具，有日雜咖啡廳的溫暖氛圍，提供米食料理、飲品，另外還有每日手工甜點與咖啡可選擇，是一間裝潢與餐點都超美，值得造訪的小店。

【桃園網美餐廳】辺間屋梅子
地址：桃園市桃園區吉安街149號 
營業時間：12:00-20:00

桃園咖啡廳秋穗

推薦餐點👍🏻伯爵柚香柑橘戚風、焦糖伯爵蘋果戚風、芋泥奶凍戚風

「秋穗」位於慈文國中附近，是一間老宅打造的文青甜點店，因為有著浪漫且詩意的名字，讓它在附近眾多咖啡廳中低調的出眾！店內使用許多懷舊家具及擺飾，使人感到溫暖而樸實的溫度，店內「沒有固定的甜點」，依著季節變化推出，因此有當季的新鮮與令人驚喜的期待感。店內提供咖啡、茶飲、鮮奶茶及手作甜點，平價而可口，營業日每月公布在IG上，提醒要前往的大家記得事先確定避免撲空。

【桃園文青咖啡廳】秋穗
地址：桃園市桃園區慈光街164巷16號 
營業時間：11:00~18:00 （不定休）

桃園咖啡廳｜Jo’s Corner Café

推薦餐點👍🏻冰滴咖啡、抹茶紅豆乳酪麵包、哥倫比亞手沖咖啡

「Jo’s Corner Café」是一間位在桃園市區，卻有如來到南法般的「鄉村歐風咖啡廳」，位在繁榮城市的轉角，供應著老闆用心堅持好品質的自家烘焙的咖啡豆與手作甜點，不僅能在城市間享受到鄉村般的閒適風景，還能品嘗到可口的抹茶紅豆乳酪麵包，以及超級香濃的咖啡，猶如走進普羅旺斯的浪漫，絕對值得親自來感受！

【桃園火車站咖啡廳】Jo's Corner Café
地址：桃園市桃園區國強一街135號 
營業時間：11:30-19:30（週一公休）

桃園咖啡廳｜UU cafe&brunch

推薦餐點👍🏻香料烤雞腿早午餐、肉桂捲、檸檬生乳酪、自家烘焙手沖咖啡

「UU cafe&brunch」位在桃園大業路上，是一間日式無印風格的咖啡館，以潔白清新的風格、慵懶的節奏音樂，讓人能夠放鬆的享受美好的餐點與咖啡。不限時的空間還有插座設計，非常大方而貼心，早午餐、輕食、甜點、鬆餅、手沖咖啡、飲品，選擇不多卻清爽樸實，適合自己獨享這個悠閒的空間、也可以與三五好友在此聚會談天，此外，櫃台旁有販售自家烘焙的咖啡，提供給有興趣的客人帶回家品嘗。

【桃園文青咖啡廳】UU cafe&brunch
地址：桃園市桃園區大業路二段172號 
營業時間：10:00-18:00（週三公休）

桃園咖啡廳｜啡蒔 Verse Cafe by Minorcode

推薦餐點👍🏻卡門貝爾起司三明治、澳式酪梨大早餐、活力早餐、手沖咖啡

「啡蒔Verse Café」位於桃園藝文特區的葛里法大樓一樓，有著「桃園最美咖啡廳」之一的稱號，室內明亮寬敞的挑高，與簡單的灰白色工業風裝潢、再搭上溫暖的木頭家具，整體氛圍顯得柔和而舒適。啡蒔結合了服飾選物，在空間中同時販售著日韓服飾及生活選物，讓你在同一個地方滿足品味與時尚的生活感。假日限定的「牛肋咖哩」與主打酪梨的早午餐，是許多人最愛的餐點，美味而實在。

【桃園網美餐廳】啡蒔Verse Café
地址：桃園市桃園區同德十一街45號 
營業時間：平日11:00-19:00；假日11:30-19:00（週四公休）

桃園咖啡廳｜鞠分號 Ju Semicolon

推薦餐點👍🏻手沖單品、紅豆鹽奶油吐司、水果鮮奶油三明治、洋芋泥蛋沙拉三明治

「鞠分號」是原本在桃園火車站前的牡犡咖啡搬家後的樣子，慈祥街上老宅改建的空間，白天是咖啡館、到夜晚變成「小酒吧」，偶爾還會有策展能夠觀賞，是一處清新簡單的藝文空間。店家不僅提供咖啡飲品，也有無咖啡因系列的茶飲、小農牛奶和三明治甜點，肉桂捲與三明治都是人氣之選，是一間簡約、文青感十足的咖啡廳。

【桃園網美餐廳】鞠分號
地址：桃園市桃園區慈祥街32號 
營業時間：10:00-00:00（週二公休）

桃園咖啡廳｜蒔敘咖啡 

推薦餐點👍🏻奶芋厚烤吐司、月光肉醬飯、黑咖哩飯、王妃早餐奶茶、靜岡抹茶磅蛋糕

「蒔敘咖啡」位於桃園八德大湳市場附近，是中壢Poffee Canteen的二店。不僅是一間純白的簡約韓風咖啡廳，還是寵物友善咖啡廳喔！店內裝潢以純白為主，搭配木質家具與各式韓系擺設、植栽，使整體清新簡約，陽光灑落令人愜意舒適。店內提供咖哩飯、刈包、吐司、咖啡、茶飲等，甜點則不固定，價格平實而口味豐富，適合到此自在的享受美好的午茶時光。

【桃園八德咖啡廳】蒔敘咖啡
地址：桃園市桃園區國際路一段52號
營業時間：11:00-20:00，週二公休

桃園咖啡廳｜我們咖啡 nous café 

推薦餐點👍🏻肉桂捲、原味生乳捲、檸檬磅蛋糕

「我們咖啡 nous café」是位於桃園青埔的韓系咖啡廳，不僅是IG打卡名店，還有需要事前預訂才吃得到的肉桂捲喔！距離高鐵站約10分鐘的路程，小而挑高的室內空間，簡單卻不馬虎，近期翻新後的店面比之前更韓更好拍！我們咖啡的手作甜點，會不定期更新品項，其中濃郁的焦香巴斯克乳酪、層次豐富略有嚼勁的人氣肉桂捲，以及輕盈不膩口的原味生乳捲都是來店必吃。若想一探肉桂捲好吃的秘密，記得到官方FB提前預訂喔！

【桃園韓系咖啡廳】我們咖啡 nous café
地址：桃園市中壢區青商路308號1樓 
營業時間：09:00-18:30

桃園咖啡廳｜ROAST BY CHEN 咖啡豆專門店

推薦餐點👍🏻精品手沖咖啡、堅果拿鐵、司康

「ROAST BY CHEN 咖啡豆專門店」位於桃園青埔IKEA 桃園店附近，是一間清新簡約的質感單品咖啡店，不僅是間咖啡烘豆工作室，也是一間咖啡館。轉角處的店面有非常好的採光，為暖色調的空間更添溫暖，可以依喜好的焙度、產地、風味及處理法選擇手沖單品咖啡，店裡每天也提供著品像不一的蛋糕甜點，司康、瑪德蓮、布朗尼等等，講究的手沖精品搭配著簡單的手做甜點非常值得推薦！

【桃園大園咖啡廳】ROAST BY CHEN 咖啡豆專門店
地址：桃園市大園區致遠一路61號 
營業時間：09:00-19:00

桃園咖啡廳｜Minimalism café

推薦餐點👍🏻原味生乳捲、綠葡萄伯爵奶油蛋糕、草莓戚風蛋糕

「Minimalism café」位於中壢中平國小棒球場附近，是一間韓系風格咖啡廳，純白的裝潢搭上透明的桌椅、各種獨具設計感的擺設與家飾，室內整體有著簡約而現代的氛圍。店家提供咖啡、茶、牛奶及甜點，價格平實、口味表現出色，當天手工製作的甜點，售完為止，推薦給喜歡韓系咖啡廳的水水們。

【桃園中壢咖啡廳】Minimalism café
地址：桃園市中壢區松仁路179號 
營業時間：12:00-19:00，週三、四公休

桃園咖啡廳｜冷杉咖啡 Silver Tree Coffee

推薦餐點👍🏻銀箔雞蛋烤布丁、黑莓奶油磅蛋糕、鹽花奶油捲

「冷杉咖啡 Silver Tree Coffee」位於中壢SOGO威尼斯影城附近，是一間獨特的北歐風格咖啡廳，更是一間寵物友善店家。隱身在巷弄中、老宅改建的冷杉咖啡，有低調而俐落的外觀，內部有著大片的落地窗引入適當的暖陽，木質的桌椅、櫥櫃與吧檯，有復古而典雅的感覺，桌上還展售著許多質感選物，讓室內充滿著文藝氣息。

【桃園中壢咖啡廳】冷杉咖啡 Silver Tree Coffee
地址：桃園市中壢區慈惠二街56號
營業時間：11:00-19:00，週一公休

桃園咖啡廳｜Piepai Cafe’

推薦餐點👍🏻彩虹生乳酪、草莓蛋糕塔、中卷燉飯、牛小排千層麵

「Piepai Cafe’」位於桃園中壢中原大學周邊，是一間韓系風格設計的下午茶咖啡廳。店家以黑白色互相搭配的裝潢，讓其清新而醒目，販售著每日限量的甜派、套餐、鹹食主餐等，餐點選擇豐富多元。Piepai Cafe’的甜派尤其出名，每天供應的口味都不一定，其中「彩虹生乳酪」更是IG人氣打卡品項，夢幻的視覺享受加上檸檬的微酸口感，嘗起來格外清爽。各種套餐搭配，讓人可以依照胃口選擇適量餐點，Piepai 拼盤料多實在，適合多人享用。

【桃園中壢咖啡廳】Piepai Cafe
地址：桃園市中壢區莒光路89號 
營業時間：12:00-21:00

桃園咖啡廳｜Cafe Perse珀舍咖啡

推薦餐點👍🏻洞洞生乳酪

「Cafe Perse 珀舍咖啡」位於中壢元智大學附近，是一間純白色韓系網美咖啡廳，因為有著超萌史努比拉花在IG上相當火紅的珀舍咖啡，提供著義大利麵、鬆餅、花茶、咖啡、氣泡飲、鮮奶茶類及甜點，親民的價格深受年輕族群的喜愛。純白的空間搭上白色紗簾，充滿浪漫可愛的氣氛，查理布朗及史努比更巧妙地在各角落出現，其中餐點「查理史努比之家」的鬆餅、「查理」生乳酪蛋糕、「查理」鮮奶茶可愛的外觀好療癒呀！

【桃園中壢咖啡廳】Cafe Perse 珀舍咖啡
地址：桃園市中壢區興仁路一段168號 
營業時間：12:00-20:00

桃園咖啡廳｜1771 Studio 

推薦餐點👍🏻冰淇淋咖啡、即拿即吃棒、BUFFET HOTEL 1771

位於桃園大園的「1771 Studio」是一間藝廊結合咖啡廳及選物店的多功能複合式的展演空間。清水模建築顯眼奪目，展演空間會不定期與藝術創作者合作展出，除了到此享用優質的甜點、咖啡跟餐點，許多人反而是到此欣賞建築設計、空間氛圍還有藝術展演空間。以泥灰為主色調搭配盆栽與藝術品，樓中樓讓人感受寬適的空間，非常有設計感呢！

【桃園大園咖啡廳】1771 Studio
地址：桃園市大園區環區南路71號
營業時間：11:00-19:00，週二、三公休

桃園咖啡廳｜大溪x好室 Join House 好室咖啡 

推薦餐點👍🏻手沖咖啡、肉桂捲、水果生乳酪、小農鮮奶茶

位在桃園大溪老街，堪稱秘境咖啡店的「大溪x好室 Join House 好室咖啡」，隱身在普濟堂的後方，是一間集結了景觀、網美打卡、專業咖啡與美食的「不限時咖啡廳」。以黑色為基調的輕工業風格裝潢，使用植栽及木質元素點綴進而增添溫暖氛圍，室內有許多亮眼而醒目的擺飾，寬敞且有大面積的開窗，能夠一邊享用著餐點、一邊欣賞美景。好室咖啡販售著自家烘焙的咖啡、精選茶品、甜點與簡餐，價位實在，是一處適合一個人放空、兩個人約會、三個人閒聊的美好空間。

【桃園大溪咖啡廳】大溪x好室 Join House 好室咖啡
地址：桃園市大溪區普濟路51號
營業時間：11:00-19:00，週一公休

桃園咖啡廳｜Hakkafe’哈嘎廢

推薦餐點👍🏻客家鹹豬肉佐特製乾咖哩肉醬飯、冰淇淋熱壓可頌、希臘優格鮪魚嫩蛋烤可頌

「Hakkafe’哈嘎廢」位於國立臺北商業大學桃園校區附近，是一間結合傳統客家元素的文青咖啡廳，也是間老宅改建的寵物友善餐廳。放眼所及的骨董、客家花布等傳統客家元素，再搭配著時下流行的乾燥花，打造出新舊交融的衝突感。有著大片草原，鄉村般的迷人景緻，與木造建築合構出一處閒適的空間。餐點則提供咖啡、飲品、鹹食，手作甜點則以當天現做為主，鹹食部分更有驚人之處，中西合併的客家鹹豬肉搭上咖哩、看起來像極了早午餐的擺盤，嘗起來卻有著濃厚的中式客家佳餚，創意十足！

【桃園平鎮咖啡廳】Hakkafe’哈嘎廢
地址：桃園市平鎮區福龍路一段560巷16號 
營業時間：一三四11:00-19:00；五六日11:00-20:00（週二休息）

桃園咖啡廳｜七葑

推薦餐點👍🏻戚風蛋糕、冰火香蕉杏仁果磅蛋糕、提拉米蘇

照片來源:IG@joanne791123

「七葑」位於桃園平鎮聯新醫院附近，是一間日系雜貨文青風格的咖啡廳，也同時是一家寵物友善餐廳。簡單的雜貨風格有著溫暖的木桌椅、乾燥花與綠色植栽以及暖黃燈光，溫馨的氛圍總能讓人忘了煩憂，慢慢在空間中品嘗美味的餐點。以咖啡、飲品、輕食、手工餅乾及義大利麵為主要提供品項，甜點及義大利麵每天供應的不一樣，分量適中、口感豐富。使用當季水果製成的戚風蛋糕則是來店必吃的甜點，濃郁的奶香搭上口感甜而不膩的奶油，配著酸甜滋味的水果恰到好處。

【桃園平鎮咖啡廳】七葑
地址：桃園市平鎮區延平路二段430巷58號
營業時間：11:30-18:30，週日公休

桃園咖啡廳｜Amour 373 cafe 阿沐373

推薦餐點👍🏻鬆餅、義大利麵

照片來源:IG@abby.nian

「Amour373cafe 阿沐373」不僅是婚宴場所也是浮誇系景觀餐廳，裡面還有超夢幻的沙灘風景觀咖啡廳。從戶外到室內都打造出浪漫造景，進入室內還必須要脫鞋、踏上細白的沙子，眼前有沙灘、木舟、盪鞦韆，直接在都市中仿造出海灘的造景，非常吸睛！餐點主要是義大利麵及燉飯為主，套餐的濃湯及麵包也不失水準、沙拉開胃清爽，週四還有限定的波士頓新鮮龍蝦肉套餐，是一間可以享用優質料理又同時能夠滿足拍照打卡的特色景觀餐廳。

【桃園平鎮咖啡廳】Amour373cafe 阿沐373
地址：桃園市平鎮區延平路二段371號
營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

桃園咖啡廳｜ZOO ZOO CAFÉ (暫時停業休息)

推薦餐點👍🏻手作窯烤披薩、義大利麵、燉飯、鬆餅

「ZOO ZOO CAFE」位於桃園復興鄉台七線12.5K上，粗獷的美式工業風裝潢，成為許多人到小烏來、角板山途中的必訪餐廳。店內融合了工業時代的古董與汽車等元素，開放式的廚房提供美味的手作窯烤披薩、排餐、飲品及露露限定冰品，「窯烤比薩」算是當地相當出名的美食，現烤現點，有許多人是因為「比薩」慕名而來喔！戶外不僅有超大空地、以及各式造景，一旁的Zoo Zoo Garage車庫甚至提供簡易工具讓大車小車們使用，如此寬敞舒適的用餐環境、特色裝潢、優質餐飲，甚至還有貼心車庫，讓ZOO ZOO CAFÉ成為許多自行車隊、重機隊的心頭好。

【桃園復興咖啡廳】ZOO ZOO CAFE
地址：桃園市復興區5鄰丸山52-3號 
營業時間：平日11:00-18:00；假日10:30-18:00

看完以上桃園咖啡廳，是不是覺得每一間都很吸引人呢？找個假日挑一家喜歡的咖啡廳享受午後時光！建議還可以搭配桃園打卡景點來個桃園一日遊喔！

 

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