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宜蘭宵夜|11間宜蘭必吃深夜美食【任選燒烤、火鍋、餐酒館、小吃店、餐廳】宜蘭市.羅東.礁溪宵夜懶人包推薦

2023-09-22 16:20:24 好好玩 人氣：129
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窩客好文

好好玩

發表篇數：726篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：大麵章
phone03-9329-652
place宜蘭縣宜蘭市新民24號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台灣夜生活超級多，酒吧、看夜景等活動數不勝數，越晚越有活力的夜貓子占不少數，有時候晚上工作、讀書更有效率，你也像小編一樣是白天一條蟲，晚上一條龍的夜型人嗎？大半夜的工作到一半，肚子餓了卻總找不到在地好吃的，老是只有超商和豆漿，真是吃得好膩啊！本篇文章就告訴你，半夜不論是嘴饞還是肚子餓，要去哪裡尋找好吃的？宜蘭宵夜的選擇超級多！有熱燙燙的雞湯、配酒最讚的燒烤、菜色超多的清粥小菜、甚至連異國料理都有哦！

 

重點整理：

宜蘭宵夜 | 特色介紹

晚上加班後想要吃點美食安慰一下疲憊的身心，出門遊玩半夜捨不得睡卻又肚子餓，宜蘭附近有什麼美食可以當消夜呢？有在地人吃了幾十年的麵攤老店，兼具酒吧與燒烤店的聚會好地點，冬日限定的皇帝雞湯，平價又超道地的日韓異國料理，還有銅板價就能吃飽的平價小吃。宜蘭宵夜不只有羅東夜市，今天就一起來探索宜蘭的超人氣宵夜美食吧。

圖片授權：IG @ pinkhannah_leilei

宜蘭宵夜 | #1大麵章

大麵章是宜蘭在地50年的老麵店，早期因為老闆時常不預警的休息，吃麵全靠運氣，而有賭博麵之稱，儘管時常會撲空，民眾仍然勤奮的前去店裡報到。大麵章的招牌絕對是它的乾麵，分為麻醬乾麵與沙茶乾麵，厚重的麻醬包裏著偏細的麵條，讓每一條麵都能均勻沾上香濃的醬汁，吃起來口感略帶彈性不軟爛，芝麻和花生的香味直入鼻腔，口齒留香便是這碗麵的最佳寫照。沙茶乾麵蒜香與沙茶香比例平衡，不衝鼻卻又刺激食慾，沙茶醬甜鹹的滋味濃郁又不膩口，再加上一題特製辣椒，使得整碗麵的層次又更上一層樓。

圖片授權：IG @ hsu216999
圖片授權：IG @ vg0816
宜蘭宵夜美食推薦#1
地址：260宜蘭縣宜蘭市新民路24號 
營業時間：15:30-00:00，週日、一休息

宜蘭宵夜 | #2買醉燒烤店

買醉串燒酒場在宜蘭共有三間分店，每到夜晚，想要輕鬆小酌的客人便自動到店裡報到，買醉除了提供平價到精緻的各式燒烤，酒類也超級多元，平均一百初頭的各牌啤酒，濃淡皆有的特色調酒，還有高價位的威士忌、日本燒酒等，滿足不同取向的顧客。配上烤得恰到好處、新鮮多汁的串燒烤物，有創意的食材搭配出不一樣的美味，除了燒烤，也有鍋物與炸物可以選擇。這裡有寬敞又舒適的用餐空間，以及輕鬆熱鬧的氣氛，最適合下班或下課後，與友人前來舒解一下白日的煩燥與壓力了。

圖片授權：IG @yipeifun_829
圖片授權：IG @kathleen_318 
宜蘭宵夜美食推薦#2
宜市店：
地址：260宜蘭縣宜蘭市女中路三段145號
營業時間：18:00-02:00
中山店：
地址：262宜蘭縣礁溪鄉中山路一段205號
營業時間：18:00-01:00，週五、六18:00-00:00
德陽店：
地址：262宜蘭縣礁溪鄉德陽路51號
營業時間：18:00-02:00

宜蘭宵夜 | #3皇帝食補壯陽雞

只賣冬天的皇帝食補，號稱宜蘭冬天必吃的鍋物，是許多在地人的口袋清單。壯陽雞其實就是用烏骨雞熬的湯頭，沒有加任何人工調味，每一口都清甜，喝再多都不怕口乾舌燥。再加入自己喜歡配料，就成了一鍋暖味又暖心的冬日補湯了，每桌必點的鴨肉丸，吃得到真材實料的脆彈，沒有加入澱粉的軟爛感；自製的千層凍豆腐，綿軟的口感吸飽了雞湯的風味，咬下時要小心湯汁燙口。店家自製的豆腐乳是點睛之品，食材沾上豆腐乳後，風味就更上一層樓了。皇帝食補除了壯陽雞，還有香菇瓜仔雞、茶古雞、蒜頭雞、薑母鴨等不同湯頭，每一種都有各自的擁護者，來皇帝食補把菜單都吃過一遍，便能暖暖的度過寒冷的冬日啦！

圖片授權：IG @petal_ilan
圖片授權：IG @ zxc5321
宜蘭宵夜美食推薦#3
地址：260宜蘭縣宜蘭市大福路二段245號
營業時間：16:00-00:00

宜蘭宵夜 | #4金三角清粥小菜

大部份的宵夜都是重口味的食物，例如燒烤、雞排、麻辣燙等，但你肯定會有大半夜不想吃得太負擔的時候，金三角清粥小菜便是一個好選擇，一碗清淡的粥，再點上幾份小菜，菜色雖然簡單，卻也是這樣帶著樸實味道的家常菜，才能讓人一吃再吃，沒有負擔。金三角的主食除了粥，也有提供白飯和魯肉飯，熱炒、涼拌、滷菜、炸物、煎魚，二十多種的菜色，每日依狀況不定期替換，調味適中不會過鹹；平價的小菜份量不多，就算是一個人前來，也可以大方的一次拿上好幾盤，吃到不同的菜色。

圖片授權：IG @hayley.0728
宜蘭宵夜美食推薦#4
地址：265宜蘭縣羅東鎮中山路三段107號
營業時間：17:00-00:00 

宜蘭宵夜 | #5粉食韓式小吃

粉食韓式小吃提供超道地的韓國小吃，你也想像韓劇主角一樣，吃著韓國炒年糕或拉麵當宵夜嗎？粉食的菜色不多，總共分為鍋物、炒年糕、炸醬拉麵三類，每一樣都是在韓國節目裡常見的國民料理。必點的辣炒年糕，口味是甜辣味，不敢吃辣的人也可以接受，濃郁的醬汁裏著Q軟的年糕，加上韓國特有的扁魚板，如果再加上有著奶香的起司，就能讓辛苦工作一天的心靈得到片刻的滿足。敢吃辣的人一定不能錯過海鮮鍋，香辣的湯頭濃醇帶勁，再加入新鮮的海鮮，在時常下雨的宜蘭夜晚，能喝上一碗料多實在的辣海鮮鍋，真是太幸福了。

圖片授權：IG @j6387000
圖片授權：IG @j6387000 
宜蘭宵夜美食推薦#5
羅東店
地址： 265宜蘭縣羅東鎮民權路7號
營業時間：11:45-13:30；17:30-01:30，週日休息、週一中午休息
宜蘭店
地址：260宜蘭縣宜蘭市中山路二段340號
營業時間：17:30-02:00，週三休息

宜蘭宵夜 | #6日嚐こんばんは

宵夜吃膩了羅東夜市，不如就到附近的巷弄裡尋尋寶，或許能找到意外的驚喜哦！日嚐提供生魚片、串燒、丼飯、拉麵等日式料理，食材新鮮實在，價格划算，品項眾多，生意一直都非常好，千萬記得先訂位以免久等！必點的握壽司首選鮭魚，油脂豐富的鮭魚切得相當厚實，稍微炙燒過後的香氣，留在鮭魚表面，卻不影響鮭魚入口即化的口感，上頭還加了鮭魚卵和魚子醬，一次感受三種口感，真是太享受啦！小編個人最愛的天婦羅鮭魚加州握壽司，單吃覺得有點膩的鮭魚，加入酥脆的炸蝦，和爽口的小黃瓜，再加上美乃滋和芥末做調和，各種口感都在這塊壽司上了，不喜歡生魚片的人一定要試試看。

圖片授權：IG @food_yumi_diary
宜蘭宵夜美食推薦#6
地址：265宜蘭縣羅東鎮康樂巷38之8號
營業時間：17:00-01:00

宜蘭宵夜 | #7山之水叉燒肉焿

山之水的招牌自然是叉燒和肉焿。現點後會再復炸的叉燒，外皮炸得金黃酥脆，一口咬下還能聽到喀滋喀滋的聲響，肉本身已先醃過，灑上一點胡椒鹽就超級夠味，肉質厚實還帶有肉汁，沾著肉焿一起吃，叉燒吸附了帶著薄芡的湯汁，就變得更加軟嫩了。肉焿以柴魚為湯底，勾芡後呈茶褐色，帶點微甜的口味，喝起來相當溫和。不愛喝焿湯也可以選擇藥嫩排骨湯或赤肉湯，清淡樸實的味道，是令人懷念的古早味。

圖片授權：IG @oo_hannahannah_oo
圖片授權：IG @zeus510222 
宜蘭宵夜美食推薦#7
地址： 260宜蘭縣宜蘭市文昌路9號260
營業時間：17:00-04:00

宜蘭宵夜 | #8可口點心

位於羅東火車站附近的可口點心，是許多在地人從小吃到大的經典美食，從中午一路開到半夜，不是當午餐、下午茶、晚餐或宵夜，都非常方便。可口點心只賣四種品項，卻能屹立不搖多年，可見其味道必有可取之處。店內的鍋裡無時無刻煮著一鍋香味撲鼻的滷肉，這正是刈包的靈魂，喜歡肥一點或瘦一點，都可以請老闆幫你挑哦，白嫩嫩的外皮口感Q軟，滷肉的肉汁滲進麵皮裡，增加了口感上的豐富度，除了滷肉，還加入了酸菜、花生粉、以及店家特製的醬汁，甜鹹的平衡控制得剛剛好。肉粽相當扎實，包進了超大的瘦肉塊和香菇、花生，糯米黏糯香軟，再淋上甜辣醬，做為止飢的小點心，大小恰恰合適。

圖片授權：IG @681food
圖片授權：IG @ena.t.jpn 
宜蘭宵夜美食推薦#8
地址：265宜蘭縣羅東鎮大同路1之1號
營業時間：11:30-02:00，週一、二休息

宜蘭宵夜 | #9食至名龜(羅東店)

食至名龜利用創意，把傳統的油飯變成令人回味無窮的黯然消魂飯，在油飯上放上一顆鮮嫩的半熟煎蛋，加上豬排、韓式泡菜的組合，實在讓人難以想像。傳承自阿嬤手藝的油飯，用香菇、蝦仁、油蔥酥爆香，與糯米拌勻後，便成了顆粒分明的美味油飯，半熟蛋的濃稠蛋黃流入油飯，攪拌混合後就更加香甜可口了，配上軟嫩的豬排與爽脆的泡菜解膩，真是令人意猶未盡啊！糕渣蛋餅則是宜蘭才有的創意料理，比外頭更加軟Q的糕渣，與軟嫩的粉漿蛋餅皮相得益彰，軟上加軟的口感，幾乎達到入口即化的程度啦，咬下後糕渣的精華瞬間爆開塞滿了整個口腔，食用時千萬要小心燙口哦。

圖片授權：IG @eator_lili
圖片授權：IG @food_yumi_diary
宜蘭宵夜美食推薦#9
地址：265宜蘭縣羅東鎮民權路9號
營業時間：11:00-13:30、17:00-23:00，週二、三休息

宜蘭宵夜 | #10林北烤好串燒酒場

林北烤好串燒只用宜蘭在地食材料理，以親民的價格和高質量的燒烤而大受歡迎，與一般燒烤店較為不同的是，林北烤好對於自家的食材很有信心，店內的料理多以原味下去烤，烤好後灑上一些鹽巴，突顯出食材的原味。推薦的料理有使用宜蘭三星蔥和櫻桃鴨的櫻桃鴨蔥捲，有著豐富油脂的櫻桃鴨肉質水潤不乾柴，烤過後更為香甜的三星蔥，讓鴨肉的風味更加豐富；明太子雞腿肉串也是必點之作，明太子鹹香不嗆，帶著美乃滋的奶香味，裏在肉汁豐盛的雞腿肉上，多重滋味在舌尖化開，好吃到令人尖叫。

圖片授權：IG @picklife_world
圖片授權：IG @picklife_world 
宜蘭宵夜美食推薦#10
地址：262宜蘭縣礁溪鄉溫泉路48號 (礁溪店)
地址：265宜蘭縣羅東鎮光榮路215號 (羅東店)
營業時間：17:30-00:00

宜蘭宵夜 | #11路邊烤肉wildbbq 創始店

全台都有分店的路邊烤肉，創始店就在宜蘭哦，路邊烤肉提供居酒屋的用餐環境和食物品質，但價格卻有如路邊攤一般的平價，是公認的CP值爆表的超火紅宵夜選擇哦！櫃台上一串串肉質飽滿的烤肉串，和顏色鮮艷的蔬菜串，正等著客人們前來認購。路邊烤肉採先炸後烤的方式，讓食材在吸收了烤肉醬的同時，仍保持著酥脆的口感，就算外帶回去吃，也不擔心口感變調。招牌的豬五花系列，口感多汁卻不油膩，除了搭配經典的三星蔥或泡菜，還有蘋果、絲瓜、剝皮辣椒等創意搭法，每樣都是超人氣的秒殺菜色，想嚐試的話就得要早點到店裡報到囉！

圖片授權：IG @michelle_ko_33
圖片授權：IG @ marcia94169
宜蘭宵夜美食推薦#11
地址：265宜蘭縣羅東鎮復興路二段112號
營業時間：17:00-00:00
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