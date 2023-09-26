[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：蒸烤健康美味雞腿排、早午餐盤：法式浪漫

FOUND LOVE找到愛 早午餐

新北市三重區中正北路302號1樓

02-2982-3322

週一~週日 8:00-17:00

用餐日期：2023/9/1(五)

FOUND LOVE找到愛是三重一間早午餐輕食店，

店家就位於三重商工的對面，

想當時搭車經過看到店名還以為是交友聯誼社之類的，

殊不知是間早午餐店，店內裝潢頗溫馨整體氛圍算是還不錯。

FOUND LOVE找到愛早午餐的用餐須知，

內用每人低消100元，平時無限制用餐時間，客滿時限90分鐘；

店內無額外酌收服務費，所以餐具茶水由客人自取～

目前FOUND LOVE找到愛沒有提供刷卡服務，不過可以Line pay呦!

當日點了兩份套餐，一個是早午餐盤系列的法式浪漫，

法式浪漫僅有套餐選項，不能單點，

套餐包含主食、炸物、蒸烤食蔬及奶酪，

附的飲品為非基改豆漿、斯里蘭卡紅茶、美式咖啡三擇一，

另一個餐點選擇了找到愛餐盤系列的蒸烤健康美味雞腿排，

套餐附的品項同前述，如果是單點的話，則是附紅茶或豆漿。

早午餐盤-法式浪漫 $220/僅套餐無單點

法式浪漫拼盤，飲料選擇冰美式咖啡，

咖啡的部分因為自己頗挑嘴，個人覺得普通，

拼盤內容有法國吐司（附楓糖）、水果盅、蒸烤食蔬（紫薯泥、彩椒、南瓜）、

火腿、培根、太陽蛋及奶酪，拼盤內容蠻豐富的，五顏六色的，

感覺每天需要的六大類食物都可一餐補齊了。

找到愛餐盤-蒸烤健康美味雞腿排 $250/套餐



找到愛餐盤系列是以排餐為主的餐盤，

目前菜單上有牛肉漢堡排、豬肉漢堡排及雞腿排三種，

當日選擇蒸烤健康美味雞腿排（套餐），若是單點的話是160元。

麵包可以選擇漢堡、果醬吐司、可頌或法式吐司，當日選擇了可頌，

飲料選擇斯里蘭卡紅茶，也是喝起來普通～

雞腿排套餐同樣也是有水果、蒸烤食蔬，奶酪等，

炸物是薯條跟洋蔥圈，然後發現蒸烤食蔬東西也是有小小不同～

雞腿排非常厚非常大塊，而且處理得非常好，

可能是蒸烤的手法，雞肉鮮嫩多汁，吃起來不會乾乾的，

而且還帶有烤過的香氣，真的很推薦！

甜品習慣最後吃，

餐盤的東西吃得差不多最後來品嘗奶酪，

FOUND LOVE找到愛早午餐的奶酪應該是用奶粉做的，

一個小時候熟悉的奶粉泡的牛奶味，口感非常嫩滑～

總結今日來FOUND LOVE找到愛早午餐的小心得，

他們家的餐盤套餐用料非常豐富，一定會吃得飽，味道也有一定水準；

不過因為店家位於學區附近，假想自己是學生想在學校附近用餐，

還是會稍微覺得餐點價格不是期待中的那麼平價就是。