為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > [新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：蒸烤健康美味雞腿排、早午餐盤：法式浪漫

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：蒸烤健康美味雞腿排、早午餐盤：法式浪漫

2023-09-26 00:16:57 三重菜菜子 人氣：117
share
窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：379篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：FOUND LOVE找到愛 早午餐
place新北市三重區中正北302號1樓
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.00
share place
寫文章 回報歇業

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐

 

FOUND LOVE找到愛 早午餐

新北市三重區中正北路3021

02-2982-3322

週一~週日 8:00-17:00

 

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐

 

用餐日期：2023/9/1(五)

FOUND LOVE找到愛是三重一間早午餐輕食店，

店家就三重商工的對面，

想當時搭車經過看到店名還以為是交友聯誼社之類的，

殊不知是間早午餐店，店內裝潢頗溫馨整體氛圍算是還不錯。

 

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

 

FOUND LOVE找到愛早午餐的用餐須知，

內用每人低消100平時無限制用餐時間，客滿時限90分鐘；

店內無額外酌收服務費，所以餐具茶水由客人自取～

目前FOUND LOVE找到愛沒有提供刷卡服務，不過可以Line pay呦!

 

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

 

當日點了兩份套餐，一個是早午餐盤系列法式浪漫

法式浪漫僅有套餐選項，不能單點，

套餐包含主食、炸物、蒸烤食蔬及奶酪，

附的飲品為非基改豆漿、斯里蘭卡紅茶、美式咖啡三擇一，

另一個餐點選擇了找到愛餐盤系列蒸烤健康美味雞腿排

套餐附的品項同前述，如果是單點的話，則是附紅茶或豆漿。

 

早午餐盤-法式浪漫　$220/僅套餐無單點

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

 

法式浪漫拼盤，飲料選擇冰美式咖啡，

咖啡的部分因為自己頗挑嘴，個人覺得普通，

拼盤內容有法國吐司（附楓糖）、水果盅、蒸烤食蔬（紫薯泥、彩椒、南瓜）、

火腿、培根、太陽蛋及奶酪，拼盤內容蠻豐富的，五顏六色的，

感覺每天需要的六大類食物都可一餐補齊了。

 

找到愛餐盤-蒸烤健康美味雞腿排 $250/套餐

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

找到愛餐盤系列是以排餐為主的餐盤，

目前菜單上有牛肉漢堡排、豬肉漢堡排及雞腿排三種，

當日選擇蒸烤健康美味雞腿排（套餐），若是單點的話是160元。

麵包可以選擇漢堡、果醬吐司、可頌或法式吐司，當日選擇了可頌，

飲料選擇斯里蘭卡紅茶，也是喝起來普通～

雞腿排套餐同樣也是有水果、蒸烤食蔬，奶酪等，

炸物是薯條跟洋蔥圈，然後發現蒸烤食蔬東西也是有小小不同～

 

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

 

雞腿排非常厚非常大塊，而且處理得非常好，

可能是蒸烤的手法，雞肉鮮嫩多汁，吃起來不會乾乾的，

而且還帶有烤過的香氣，真的很推薦！

 

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

 

甜品習慣最後吃，

餐盤的東西吃得差不多最後來品嘗奶酪，

FOUND LOVE找到愛早午餐的奶酪應該是用奶粉做的，

一個小時候熟悉的奶粉泡的牛奶味，口感非常嫩滑～

 

[新北三重]FOUND LOVE找到愛 早午餐|找到愛餐盤：

 

總結今日來FOUND LOVE找到愛早午餐的小心得，

他們家的餐盤套餐用料非常豐富，一定會吃得飽，味道也有一定水準；

不過因為店家位於學區附近，假想自己是學生想在學校附近用餐，

還是會稍微覺得餐點價格不是期待中的那麼平價就是。

文章標籤

FOUND LOVE FOUND LOVE早午餐 三重FOUND LOVE 三重 FOUND LOVE 三重 FOUND LOVE早午餐 FOUND LOVE咖啡廳 FOUND LOVE三重早午餐 FOUND LOVE 三重商工 三重商工 FOUND LOVE 三重商工 早午餐 三重早午餐 2023三重早午餐 2023三重早午餐推薦 三重早午餐2023 三重早午餐推薦2023 FOUND LOVE找到愛 早午餐 FOUND LOVE找到愛早午餐 三重FOUND LOVE找到愛 早午餐 三重FOUND LOVE找到愛 FOUND LOVE找到愛 早午餐菜單
創作者介紹
創作者 三重菜菜子 的頭像
三重菜菜子

✎菜菜子的美食手札ⓝⓞⓣⓔ




檢舉
share
chevron_left

[高雄左營]MINI.DCOFFEE至聖貳號館|享受咖啡香
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：379篇

我是三重菜菜子， 很開心能在窩客島和各位美食愛好者一起分享交流～ 這是我的部落格－菜菜子的美食手札
作者的其它文章
同類據點
達利早餐Daily Breakfast -板橋巨蛋店 照片

達利早餐Daily Breakfast -板橋巨蛋店

4.25 (2人評鑑)

區域：新北市板橋區
舒心恩典 Grace Food 照片

舒心恩典 Grace Food

4.45 (1人評鑑)

區域：新北市蘆洲區
王家手作蛋餅飯糰 照片

王家手作蛋餅飯糰

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市蘆洲區
三寶爸Brunch 照片

三寶爸Brunch

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市蘆洲區
花田早午餐 照片

花田早午餐

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市新莊區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up