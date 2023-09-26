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波賽頓手抓海鮮｜屏東美食｜墾丁大街手抓海鮮餐酒館｜大快朵頤海鮮桶搭配多款異國精釀啤酒｜夜嗨首選

2023-09-26 11:00:00 李太陽日嚐 人氣：119
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窩客好文

李太陽日嚐

發表篇數：98篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 恆春鎮

造訪商家：波賽頓手抓海鮮餐酒館
phone08-8861-981
place屏東縣恆春鎮墾丁路118號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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波賽頓手抓海鮮｜屏東美食｜墾丁大街手抓海鮮餐酒館｜大快朵頤海

來到南台灣墾丁　標配三寶沙灘、比基尼、啤酒

這家隱身墾丁大街的精釀酒館絕不能錯過

多款異國精釀啤酒搭配上手抓海鮮桶

大快朵頤同時暢飲啤酒　也太享受了

波賽頓手抓海鮮｜屏東美食｜墾丁大街手抓海鮮餐酒館｜大快朵頤海

餐點資訊｜

海王手抓海鮮套餐 $2999

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店家資訊｜

屏東縣恆春鎮墾丁路118號

17:00-00:00(23:00最後點餐時間)

08-886-1981

波賽頓手抓海鮮｜屏東美食｜墾丁大街手抓海鮮餐酒館｜大快朵頤海

這家雖在墾丁大街上

但有點隱密 找入口處了一些時間

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門面是整面的酒牆 

可以拍張網美照

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旁邊有入口自動感應器

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一進門先看到三門滿滿的精釀啤酒

各國精釀啤酒擺好擺滿 酒瓶都長得好特別

口味種類也很多樣化

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店內活動｜

Googlemap 評論贈送咖哩雞翅

鮮生蠔+1元多1顆 (依人頭計算)

精釀啤酒買2送1

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這次點的是雙人海王手抓海鮮套餐

酒以外都是套餐內容

非常夠量彭湃 3~4人共享沒問題

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雙人海王手抓海鮮套餐含蓋以下

主廚特製沙拉、義式海鮮湯、開胃炸物、手抓海鮮桶

現烤肉類、海鮮、、附餐麵包、甜品、飲料

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手抓海鮮桶可以搭配龍蝦或麵包蟹

我們選擇波士頓龍蝦 足達700G 相當超值

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店員會桌邊服務 處理龍蝦

只要負責戴上手套吃就好

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分解過的蝦肉輕鬆就能撥下 不費力也不沾手

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海鮮桶裡含

白蝦/淡菜/蛤蜊/玉米/德式香腸

魷魚圈/干貝/櫛瓜/杏鮑菇/小番茄

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醬汁有四種可選擇

我們搭配經典特調美國南方肯瓊醬

帶有辣感及義式香料濃厚滑潤滋味

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醬汁均勻蘸覆每種食材 層次豐富十分夠味

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現烤肉類選擇日式風味醬燒雞腿肉

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上層的烤醬偏蜜汁甜

雞腿肉蠻扎實夠味 很適合配啤酒

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主食搭配的附餐可以選擇法國麵包

法國麵包沾著精華海鮮醬汁

酥脆又香韌 沾一下吃一口好上癮

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海鮮則是搭配蒜蓉烤扇貝

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扇貝肥美厚Q又大顆

搭上蒜蓉醬 直接一口吃下很過癮

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炸物選擇了半月薯瓣

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現炸熱騰騰 薯瓣綿密外層帶演鹹度!!

好吃到想再多+1份

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義式海鮮湯

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含蛤蠣之外 湯頭有濃濃的蝦海味

是可以續加的唷

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主廚特製沙拉

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套餐附贈的飲料

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甜點芒果椰奶西米露

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芒果香很濃郁又不會太過於甜膩

裡面還吃的到西米露和椰果

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進口鮮生蠔到九月底+1元可以多1顆

(依人頭計算)

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生蠔搭配泰式酸辣醬汁再擠上檸汁

酸辣開胃滑溜鮮美

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精釀啤酒有買二送一

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這裡還有墾丁與台啤聯名的鬧啤氣

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營造美式風格的氛圍 如果有大電視看球賽

一定更有感覺~~~~~~

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餐具

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