波賽頓手抓海鮮｜屏東美食｜墾丁大街手抓海鮮餐酒館｜大快朵頤海鮮桶搭配多款異國精釀啤酒｜夜嗨首選

來到南台灣墾丁 標配三寶沙灘、比基尼、啤酒

這家隱身墾丁大街的精釀酒館絕不能錯過

多款異國精釀啤酒搭配上手抓海鮮桶

大快朵頤同時暢飲啤酒 也太享受了

餐點資訊｜

海王手抓海鮮套餐 $2999

店家資訊｜

屏東縣恆春鎮墾丁路118號

17:00-00:00(23:00最後點餐時間)

08-886-1981

這家雖在墾丁大街上

但有點隱密 找入口處了一些時間

門面是整面的酒牆

可以拍張網美照

旁邊有入口自動感應器

一進門先看到三門滿滿的精釀啤酒

各國精釀啤酒擺好擺滿 酒瓶都長得好特別

口味種類也很多樣化

店內活動｜

Googlemap 評論贈送咖哩雞翅

鮮生蠔+1元多1顆 (依人頭計算)

精釀啤酒買2送1

這次點的是雙人海王手抓海鮮套餐

酒以外都是套餐內容

非常夠量彭湃 3~4人共享沒問題

雙人海王手抓海鮮套餐含蓋以下

主廚特製沙拉、義式海鮮湯、開胃炸物、手抓海鮮桶

現烤肉類、海鮮、、附餐麵包、甜品、飲料

手抓海鮮桶可以搭配龍蝦或麵包蟹

我們選擇波士頓龍蝦 足達700G 相當超值

店員會桌邊服務 處理龍蝦

只要負責戴上手套吃就好

分解過的蝦肉輕鬆就能撥下 不費力也不沾手

海鮮桶裡含

白蝦/淡菜/蛤蜊/玉米/德式香腸

魷魚圈/干貝/櫛瓜/杏鮑菇/小番茄

醬汁有四種可選擇

我們搭配經典特調美國南方肯瓊醬

帶有辣感及義式香料濃厚滑潤滋味

醬汁均勻蘸覆每種食材 層次豐富十分夠味

現烤肉類選擇日式風味醬燒雞腿肉

上層的烤醬偏蜜汁甜

雞腿肉蠻扎實夠味 很適合配啤酒

主食搭配的附餐可以選擇法國麵包

法國麵包沾著精華海鮮醬汁

酥脆又香韌 沾一下吃一口好上癮

海鮮則是搭配蒜蓉烤扇貝

扇貝肥美厚Q又大顆

搭上蒜蓉醬 直接一口吃下很過癮

炸物選擇了半月薯瓣

現炸熱騰騰 薯瓣綿密外層帶演鹹度!!

好吃到想再多+1份

義式海鮮湯

含蛤蠣之外 湯頭有濃濃的蝦海味

是可以續加的唷

主廚特製沙拉

套餐附贈的飲料

甜點芒果椰奶西米露

芒果香很濃郁又不會太過於甜膩

裡面還吃的到西米露和椰果

進口鮮生蠔到九月底+1元可以多1顆

(依人頭計算)

生蠔搭配泰式酸辣醬汁再擠上檸汁

酸辣開胃滑溜鮮美

精釀啤酒有買二送一

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這裡還有墾丁與台啤聯名的鬧啤氣

營造美式風格的氛圍 如果有大電視看球賽

一定更有感覺~~~~~~

餐具

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