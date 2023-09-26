波賽頓手抓海鮮｜屏東美食｜墾丁大街手抓海鮮餐酒館｜大快朵頤海鮮桶搭配多款異國精釀啤酒｜夜嗨首選

來到南台灣墾丁 標配三寶沙灘、比基尼、啤酒
這家隱身墾丁大街的精釀酒館絕不能錯過
多款異國精釀啤酒搭配上手抓海鮮桶
大快朵頤同時暢飲啤酒 也太享受了
餐點資訊｜
海王手抓海鮮套餐 $2999
店家資訊｜
屏東縣恆春鎮墾丁路118號
17:00-00:00(23:00最後點餐時間)
08-886-1981
這家雖在墾丁大街上
但有點隱密 找入口處了一些時間
門面是整面的酒牆
可以拍張網美照
旁邊有入口自動感應器
一進門先看到三門滿滿的精釀啤酒
各國精釀啤酒擺好擺滿 酒瓶都長得好特別
口味種類也很多樣化
店內活動｜
Googlemap 評論贈送咖哩雞翅
鮮生蠔+1元多1顆 (依人頭計算)
精釀啤酒買2送1
這次點的是雙人海王手抓海鮮套餐
酒以外都是套餐內容
非常夠量彭湃 3~4人共享沒問題
雙人海王手抓海鮮套餐含蓋以下
主廚特製沙拉、義式海鮮湯、開胃炸物、手抓海鮮桶
現烤肉類、海鮮、、附餐麵包、甜品、飲料
手抓海鮮桶可以搭配龍蝦或麵包蟹
我們選擇波士頓龍蝦 足達700G 相當超值
店員會桌邊服務 處理龍蝦
只要負責戴上手套吃就好
分解過的蝦肉輕鬆就能撥下 不費力也不沾手
海鮮桶裡含
白蝦/淡菜/蛤蜊/玉米/德式香腸
魷魚圈/干貝/櫛瓜/杏鮑菇/小番茄
醬汁有四種可選擇
我們搭配經典特調美國南方肯瓊醬
帶有辣感及義式香料濃厚滑潤滋味
醬汁均勻蘸覆每種食材 層次豐富十分夠味
現烤肉類選擇日式風味醬燒雞腿肉
上層的烤醬偏蜜汁甜
雞腿肉蠻扎實夠味 很適合配啤酒
主食搭配的附餐可以選擇法國麵包
法國麵包沾著精華海鮮醬汁
酥脆又香韌 沾一下吃一口好上癮
海鮮則是搭配蒜蓉烤扇貝
扇貝肥美厚Q又大顆
搭上蒜蓉醬 直接一口吃下很過癮
炸物選擇了半月薯瓣
現炸熱騰騰 薯瓣綿密外層帶演鹹度!!
好吃到想再多+1份
義式海鮮湯
含蛤蠣之外 湯頭有濃濃的蝦海味
是可以續加的唷
主廚特製沙拉
套餐附贈的飲料
甜點芒果椰奶西米露
芒果香很濃郁又不會太過於甜膩
裡面還吃的到西米露和椰果
進口鮮生蠔到九月底+1元可以多1顆
(依人頭計算)
生蠔搭配泰式酸辣醬汁再擠上檸汁
酸辣開胃滑溜鮮美
精釀啤酒有買二送一
-
這裡還有墾丁與台啤聯名的鬧啤氣
營造美式風格的氛圍 如果有大電視看球賽
一定更有感覺~~~~~~
餐具
MENU
－
美食ＩＧ ： LICAMI82
臉書：太陽的美食日常
想看更多美食清單，關注臉書 / ＩＧ