新北坪林．心茶合一 TeaFlow / 坪林茶業博物館

112. 8. 28 (一) 心茶合一 / 茶業博物館

8月底因為想到「茶業博物館」看展覽，舊地重遊坪林

順道踩點收藏已久的名單，真是一舉兩得

很多年沒來坪林了，好山好水好風光依舊

很喜歡坪林純樸的人情味

坪林產茶，橋邊有各式各樣的茶壺當造景

我的名單在"坪林石雕公園"入口處

石雕公園步道有大大小小的石雕作品，以前也曾帶小齊來過

步道旁就是今日要到訪的名單「心茶合一」

喜歡官網寫著『談心茶一口，享受當下的美好...』

半開放式的空間，搭配奶茶色系桌椅和波浪布幕，一眼就讓我愛上

半戶外空間搭配移動式冷氣，不至於太悶熱

我和老大是第一組客人，服務生親切告知座位任選

只有少數座位在室內，若真的很怕熱可以請服務生安排

我們選坐這個四人座位，旁邊就是綠油油的茶園非常舒心

溫暖陽光、藍天白雲、茶園圍繞...好喜歡這裡的用餐環境

『帶走坪林純萃的美好...』

瓶裝包種茶和蜜香紅茶都是冷泡茶，很適合夏天飲用

另有禮盒和茶包可供選購當伴手禮

心情早餐盤 $280

丹麥厚吐司搭配芥茉籽鮪魚醬和嫩蛋，美味極了

生菜份量多，吃完很有飽足感

沁香包種茶 $80 醇紅蜜香茶 $80

兩種茶品都好喝，自然回甘不苦澀

沁香茶蘇打 (夏季限定) $170

包種茶雪糕搭配小農蜂蜜和檸檬，一次滿足吃冰和喝飲料的願望

在這麼美的地方慢慢享用早午餐，真是太幸福、太美好了

吃完早午餐，步行一小段路就抵達「坪林茶業博物館」

今年夏天"海豹小白"來到茶業博物館擔任茶文化推廣大使

入口處的充氣海豹小白也很可愛，是最萌代言人無誤

館內不定期更換展覽主題，這次的展覽有水豚君泡湯造景，真逗趣

「茶之蔓陀蘿」

以影片呈現茶樹從種子開始發芽、長葉、開花、結果的過程

現場觀賞就像萬花筒一樣絢麗迷人，是一場視覺饗宴

B1的「津甘馧」展覽也很有意思，值得參觀

在沙漠中遇到甘泉，瞬間有一種得救的感覺

仔細看是各種動物的玩具模型，提醒大家都要好好愛護地球村

茶業博物館戶外的中式園區古色古香，喜歡平日靜謐的氛圍

走一趟收穫滿行囊，期待更新展覽再訪

＜心茶合一＞新北市坪林區水德村水聳淒坑19-1號

0911 - 842511 營業時間10:00～17:00

FB粉絲頁：心茶合一 TeaFlow

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