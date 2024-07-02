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捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 / and.room_taipei

2024-07-02 14:36:00 齊媽 人氣：125
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窩客好文

齊媽

發表篇數：120篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Coco Brother 椰兄 PLUS 中山店
phone02-25682153
place台北市中山區南京西路12巷13弄3號1樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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113. 5. 15 (三)      椰兄 PLUS / and.room_taipei

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

這天是三姐妹約會日，我跟雪莉不用上班常常相約吃喝玩樂

史努比工作繁忙，久久排休假一次才能相聚，讓我們格外期待

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

中午約在捷運中山站巷弄裡的Coco Brother椰兄 PLUS 泰式料理

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

我和雪莉曾到訪Coco Brother椰兄本店，那裡的裝潢充滿南洋風情

椰兄 PLUS中山店裝潢風格簡約時尚，各有特色

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

座位下方有置物盒，方便客人放置隨身包包，非常貼心

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

這裡提供泰國啤酒，有興趣的人可以嚐鮮小酌

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

Coco Brother椰兄主打一個人也能品嚐泰式料理 

MENU有一個人的泰菜和開胃菜，另有甜點和飲品可選擇

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

泰式嘎拋醬拌炒環肥燕瘦豬  $278

餐點名稱很有趣，"嘎拋"是泰文正確發音，香辣下飯非常美味

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

鮮嫩蒸鱸魚菲力佐青檸香茅醬汁  $328

鱸魚現點現蒸需等候，看起來鮮嫩可口

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

香濃開胃椰汁綠咖哩燴香茅牛肋條  $348

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

獨享得天獨厚海味月亮蝦餅  $150

厚實的月亮蝦餅香氣十足，姐妹一起分享更添美味

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

喜歡餐點大集合的豐盛視覺，餵飽相機心滿意足開動～

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

三姐妹好久沒合體，吃飽飯續攤午茶是必備的行程

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

午茶地點在餐廳附近，and.room_taipei是我和雪莉的共同名單

隱身在公寓四樓，到訪需按電鈴請老闆開門，樓梯陡峭請小心行走

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

我們預約當第一組客人，很有默契把握時間先拍淨空照

平日午後時段客滿，建議先訂位比較保險

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

窗邊沙發座位非常舒適愜意，拍完沒多久就有客人入座了

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

我們三人選擇角落的座位，獨立小空間可以盡情暢聊

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

年輕老闆帥氣有型，一人作業需耐心等候

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

北海道棉花蛋糕  $230

細緻柔軟的蛋糕搭配綜合水果，視覺味覺都令人滿意

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

脆皮草莓泡芙  $210

巧克力泡芙外酥內軟且不甜膩，與酸甜草莓的滋味很搭

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

北海道生乳捲  $180

我們選三種甜點共享，太過癮了

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

抹茶鮮奶茶  $170

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

摩西托檸檬氣泡水  $170

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

美式咖啡  $150

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

完美的午茶饗宴，有姐妹相伴幸福滿滿捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 / 捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 / 捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

多年累積的好情誼，話匣子一開停不了，直到傍晚才依依不捨道再見

親愛的史努比工作辛苦了，加油！期待有空再約

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

當天上午我和雪莉先到新光三越南西館參觀芭比快閃店 (活動已結束)

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

雖是免費參觀，但很用心布置多個拍照場景捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

從小玩芭比娃娃長大的我，內心永遠住著一個小女孩

身為粉紅控看到這麼粉嫩的造景，真的好想尖叫啊！捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty 聚萌粉紅牛

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

芭比專屬的周邊商品不少，粉色系特別夢幻

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

也有小朋友最愛的芭比娃娃和玩具禮盒可供選購

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

現在的芭比娃娃和配件比以前更精緻，看到這些勾起很多兒時記憶...

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

不論年紀多大，我們仍保有一顆少女心，對生活永遠充滿熱情

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

隔壁是日本海豹小白Sirotan25周年快閃店，我們一併參觀

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

有很多可愛的商品等待粉絲帶回家收藏

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

海豹小白模樣古錐又療癒，十分討喜

捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

充實又快樂的一天，感謝好姐妹相伴，有妳們真好捷運中山．Coco Brother椰兄 PLUS中山店 /

 

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Coco Brother 椰兄 PLUS and.room_taipei
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