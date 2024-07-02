113. 5. 15 (三) 椰兄 PLUS / and.room_taipei

這天是三姐妹約會日，我跟雪莉不用上班常常相約吃喝玩樂

史努比工作繁忙，久久排休假一次才能相聚，讓我們格外期待

中午約在捷運中山站巷弄裡的「Coco Brother椰兄 PLUS」 泰式料理

我和雪莉曾到訪「Coco Brother椰兄」本店，那裡的裝潢充滿南洋風情

「椰兄 PLUS」中山店裝潢風格簡約時尚，各有特色

座位下方有置物盒，方便客人放置隨身包包，非常貼心

這裡提供泰國啤酒，有興趣的人可以嚐鮮小酌

「Coco Brother椰兄」主打一個人也能品嚐泰式料理

MENU有一個人的泰菜和開胃菜，另有甜點和飲品可選擇

泰式嘎拋醬拌炒環肥燕瘦豬 $278

餐點名稱很有趣，"嘎拋"是泰文正確發音，香辣下飯非常美味

鮮嫩蒸鱸魚菲力佐青檸香茅醬汁 $328

鱸魚現點現蒸需等候，看起來鮮嫩可口

香濃開胃椰汁綠咖哩燴香茅牛肋條 $348

獨享得天獨厚海味月亮蝦餅 $150

厚實的月亮蝦餅香氣十足，姐妹一起分享更添美味

喜歡餐點大集合的豐盛視覺，餵飽相機心滿意足開動～

三姐妹好久沒合體，吃飽飯續攤午茶是必備的行程

午茶地點在餐廳附近，「and.room_taipei」是我和雪莉的共同名單

隱身在公寓四樓，到訪需按電鈴請老闆開門，樓梯陡峭請小心行走

我們預約當第一組客人，很有默契把握時間先拍淨空照

平日午後時段客滿，建議先訂位比較保險

窗邊沙發座位非常舒適愜意，拍完沒多久就有客人入座了

我們三人選擇角落的座位，獨立小空間可以盡情暢聊

年輕老闆帥氣有型，一人作業需耐心等候

北海道棉花蛋糕 $230

細緻柔軟的蛋糕搭配綜合水果，視覺味覺都令人滿意

脆皮草莓泡芙 $210

巧克力泡芙外酥內軟且不甜膩，與酸甜草莓的滋味很搭

北海道生乳捲 $180

我們選三種甜點共享，太過癮了

抹茶鮮奶茶 $170

摩西托檸檬氣泡水 $170

美式咖啡 $150

完美的午茶饗宴，有姐妹相伴幸福滿滿

多年累積的好情誼，話匣子一開停不了，直到傍晚才依依不捨道再見

親愛的史努比工作辛苦了，加油！期待有空再約

當天上午我和雪莉先到新光三越南西館參觀「芭比快閃店」 (活動已結束)

雖是免費參觀，但很用心布置多個拍照場景

從小玩芭比娃娃長大的我，內心永遠住著一個小女孩

身為粉紅控看到這麼粉嫩的造景，真的好想尖叫啊！

芭比專屬的周邊商品不少，粉色系特別夢幻

也有小朋友最愛的芭比娃娃和玩具禮盒可供選購

現在的芭比娃娃和配件比以前更精緻，看到這些勾起很多兒時記憶...

不論年紀多大，我們仍保有一顆少女心，對生活永遠充滿熱情

隔壁是日本海豹小白Sirotan25周年快閃店，我們一併參觀

有很多可愛的商品等待粉絲帶回家收藏

海豹小白模樣古錐又療癒，十分討喜

充實又快樂的一天，感謝好姐妹相伴，有妳們真好