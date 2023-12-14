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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

2023-12-14 17:00:47 齊媽 人氣：109
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窩客好文

齊媽

發表篇數：94篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：弌弌咖啡 Ichi Cafe
place台北市大同區南京西25巷18-1號2樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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112. 11. 13 (一)                                    弌弌咖啡

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

椰兄泰式料理用餐完畢，小齊另有行程先離開

我們姐妹倆步行到附近續攤午茶

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

弌弌咖啡位於二樓，入口處沒有明顯招牌，若沒仔細看很容易錯過

」字音為"一"，是很少見的國字

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

樓梯口的布簾右下角寫著店名，非常低調

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

低消一杯飲料，平日不限時、假日限120分鐘

內用續杯飲品可折抵40元，老闆很佛心呢！

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

我們是第一組客人，可自行選擇喜歡的座位

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

很喜歡這片大窗戶，除了讓空間變得明亮，還能一邊喝咖啡一邊欣賞街景

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

我們選坐角落的位子，旁邊空間寬敞還能放置隨身物品和包包

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

平日午後在這裡放空喝午茶的感覺真好

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

平日生意也不錯，陸續有客人上門，不一會兒就接近客滿狀態

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

架上有書籍和藝文刊物可借閱

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

店內不收服務費，開水、餐具請自取

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

每日供應的甜點不同，以現場的品項為主

點餐完畢沒多久，餐點和飲品就陸續上桌了

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

葡萄香緹水果塔  $170

新鮮葡萄很誘人，上面還撒了食用金箔

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

芒果香緹水果塔  $170

上面鋪滿新鮮芒果片，還淋上芒果醬，視覺滿分

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

焦糖烤布丁  $120

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

水果氣泡飲  $180

這杯像藝術品一樣漂亮，忍不住拍了好多張

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

深焙熱拿鐵  $170

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

就是喜歡豐盛的視覺饗宴，我們有共鳴...餵飽相機再開動

邊吃邊聊，什麼話題都能放心說，無壓力的相處模式真好

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

真金不怕火煉，經得起考驗的友誼方能細水長流，一切盡在不言中...捷運中山．弌弌咖啡 Ichi Cafe

 

＜弌弌咖啡＞台北市大同區南京西路25巷18-1號2樓

0976 - 071757     營業時間13:00～18:00 (週三、四公休)

捷運中山站1號出口步行約3分鐘

 

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