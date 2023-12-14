112. 11. 13 (一) 弌弌咖啡

在「椰兄泰式料理」用餐完畢，小齊另有行程先離開

我們姐妹倆步行到附近續攤午茶

「弌弌咖啡」位於二樓，入口處沒有明顯招牌，若沒仔細看很容易錯過

「弌」字音為"一"，是很少見的國字

樓梯口的布簾右下角寫著店名，非常低調

低消一杯飲料，平日不限時、假日限120分鐘

內用續杯飲品可折抵40元，老闆很佛心呢！

我們是第一組客人，可自行選擇喜歡的座位

很喜歡這片大窗戶，除了讓空間變得明亮，還能一邊喝咖啡一邊欣賞街景

我們選坐角落的位子，旁邊空間寬敞還能放置隨身物品和包包

平日午後在這裡放空喝午茶的感覺真好

平日生意也不錯，陸續有客人上門，不一會兒就接近客滿狀態

架上有書籍和藝文刊物可借閱

店內不收服務費，開水、餐具請自取

每日供應的甜點不同，以現場的品項為主

點餐完畢沒多久，餐點和飲品就陸續上桌了

葡萄香緹水果塔 $170

新鮮葡萄很誘人，上面還撒了食用金箔

芒果香緹水果塔 $170

上面鋪滿新鮮芒果片，還淋上芒果醬，視覺滿分

焦糖烤布丁 $120

水果氣泡飲 $180

這杯像藝術品一樣漂亮，忍不住拍了好多張

深焙熱拿鐵 $170

就是喜歡豐盛的視覺饗宴，我們有共鳴...餵飽相機再開動

邊吃邊聊，什麼話題都能放心說，無壓力的相處模式真好

真金不怕火煉，經得起考驗的友誼方能細水長流，一切盡在不言中...

＜弌弌咖啡＞台北市大同區南京西路25巷18-1號2樓

0976 - 071757 營業時間13:00～18:00 (週三、四公休)

捷運中山站1號出口步行約3分鐘

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