捷運淡水．貳樓餐廳Second Floor / 御前上茶宇治抹茶專門店

112. 8. 10 (四) 貳樓餐廳 / 御前上茶
這天搭捷運流浪到淡水，跟好姐妹雪莉有個"堅情約會"
十幾年的情誼真金不怕火煉，堅定的感情經得起考驗
淡水「貳樓餐廳」於今年5月開幕，當時天天客滿很難訂位
我們有共識不急著踩點，待熱潮稍退選擇平日直接到現場候位
11點營業時間一到，服務人員陸續安排現場客人入座
趁客人還不多，趕緊把握時間拍環境照
淡水店的裝潢呈現地中海風情，好喜歡這樣唯美浪漫的氛圍
餐廳空間比想像中更大，每一區座位都很有特色
一邊拍照一邊讚嘆，真的好美喔！
我們不僅踩點成功，還如願拍到很多空景，太開心了
面向淡水河的座位區，多了一種度假的悠閒感
一邊用餐一邊賞景，多麼快活
每一區造景都很美，光線也夠亮，很適合拍人物照
戶外平台也有座位，待天氣涼爽一點，坐在這裡用餐也很chill
一旁有無敵河景相伴，身心靈都舒暢
貳樓費氏鮮蝦細扁麵 $380
鮮蝦搭配時蔬拌炒，微辣滋味我喜歡
舒肥牛排奶油炒菇班尼迪克蛋 $460 (附兩杯飲品)
牛排熟度適中，野菇和馬鈴薯塊也很好吃
輕輕劃開班尼迪克蛋，蛋汁緩緩流下的模樣好誘人
新鮮果汁 / 可樂 (可樂提供續杯)
接骨木覆盆莓冰沙 $160
粉嫩嫩的飲品包含水蜜桃凍、果泥、無糖優格、覆盆莓，酸甜好喝
喜歡選擇不同餐點一起share，一次品嘗兩種美食好滿足
餐後我們準備換地方喝午茶，繼續我們的姐妹悄悄話
位於淡水捷運站旁的「御前上茶宇治抹茶專門店」於今年8月初開幕
精選歷史悠久的京都抹茶製成霜淇淋、甜點、飲品，深受抹茶控喜愛
木格窗和木製桌椅，讓整家店充滿日式風情
緊鄰捷運站和淡水老街，逛累了就可以來這裡小憩片刻
甜麥白玉抹茶聖代 $145
這裡的冷氣不夠強，聖代剛上桌就開始融化，也代表成分較天然
宇治抹茶凍 $70
紅豆和白玉是抹茶的好朋友，有加分效果
宇治抹茶生乳捲 $90
消費滿300元贈送小杯雙色抹茶霜淇淋，這天吃得好過癮
一整桌抹茶，視覺味覺都滿足
內用不限時，讓我們聊得很盡興
擁有相知相惜的閨蜜，共享喜怒哀樂，這是無價的幸福
＜貳樓餐廳＞新北市淡水區中山路8號6樓 (大都會廣場)
(02) 2626 - 0133 營業時間11:00～22:00
FB粉絲頁：Second Floor 貳樓
＜御前上茶＞新北市淡水區中正路1號
(02) 2626 -0809 營業時間11:00～21:00
FB粉絲頁：御前上茶-手作抹茶專賣店