捷運淡水．貳樓餐廳Second Floor / 御前上茶宇治抹茶專門店

112. 8. 10 (四) 貳樓餐廳 / 御前上茶

這天搭捷運流浪到淡水，跟好姐妹雪莉有個"堅情約會"

十幾年的情誼真金不怕火煉，堅定的感情經得起考驗

淡水「貳樓餐廳」於今年5月開幕，當時天天客滿很難訂位

我們有共識不急著踩點，待熱潮稍退選擇平日直接到現場候位

11點營業時間一到，服務人員陸續安排現場客人入座

趁客人還不多，趕緊把握時間拍環境照

淡水店的裝潢呈現地中海風情，好喜歡這樣唯美浪漫的氛圍

餐廳空間比想像中更大，每一區座位都很有特色

一邊拍照一邊讚嘆，真的好美喔！

我們不僅踩點成功，還如願拍到很多空景，太開心了

面向淡水河的座位區，多了一種度假的悠閒感

一邊用餐一邊賞景，多麼快活

每一區造景都很美，光線也夠亮，很適合拍人物照

戶外平台也有座位，待天氣涼爽一點，坐在這裡用餐也很chill

一旁有無敵河景相伴，身心靈都舒暢

貳樓費氏鮮蝦細扁麵 $380

鮮蝦搭配時蔬拌炒，微辣滋味我喜歡

舒肥牛排奶油炒菇班尼迪克蛋 $460 (附兩杯飲品)

牛排熟度適中，野菇和馬鈴薯塊也很好吃

輕輕劃開班尼迪克蛋，蛋汁緩緩流下的模樣好誘人

新鮮果汁 / 可樂 (可樂提供續杯)

接骨木覆盆莓冰沙 $160

粉嫩嫩的飲品包含水蜜桃凍、果泥、無糖優格、覆盆莓，酸甜好喝

喜歡選擇不同餐點一起share，一次品嘗兩種美食好滿足

餐後我們準備換地方喝午茶，繼續我們的姐妹悄悄話

位於淡水捷運站旁的「御前上茶宇治抹茶專門店」於今年8月初開幕

精選歷史悠久的京都抹茶製成霜淇淋、甜點、飲品，深受抹茶控喜愛

木格窗和木製桌椅，讓整家店充滿日式風情

緊鄰捷運站和淡水老街，逛累了就可以來這裡小憩片刻

甜麥白玉抹茶聖代 $145

這裡的冷氣不夠強，聖代剛上桌就開始融化，也代表成分較天然

宇治抹茶凍 $70

紅豆和白玉是抹茶的好朋友，有加分效果

宇治抹茶生乳捲 $90

消費滿300元贈送小杯雙色抹茶霜淇淋，這天吃得好過癮

一整桌抹茶，視覺味覺都滿足

內用不限時，讓我們聊得很盡興

擁有相知相惜的閨蜜，共享喜怒哀樂，這是無價的幸福

＜貳樓餐廳＞新北市淡水區中山路8號6樓 (大都會廣場)

(02) 2626 - 0133 營業時間11:00～22:00

FB粉絲頁：Second Floor 貳樓

＜御前上茶＞新北市淡水區中正路1號

(02) 2626 -0809 營業時間11:00～21:00

FB粉絲頁：御前上茶-手作抹茶專賣店

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