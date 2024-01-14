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新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸動樂園」

2024-01-14 17:05:22 齊媽 人氣：106
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窩客好文

齊媽

發表篇數：99篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：TOK盡興食光
phone02-29116079
place新北市新店區中興路三段70號5樓
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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112. 12. 11 (一)                                新店裕隆城

新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

這天是姐妹約會日，感謝雪莉千里迢迢到新店找我

出門看見晴空朗朗，心情更加美麗

新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

YES！LIFE 裕隆城自去年9月底開幕，吸引不少人前來朝聖

我這個新店人卻是第一次到訪，充滿新鮮感

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新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

一樓中庭有藝術家黃本蕊創作的太極尼尼

高10公尺的巨型兔子瞬間成為打卡熱點

新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

這天約會的餐廳是五樓的TOK盡興食光，是東區勺日咖啡的姐妹店

好奇查詢店名TOK的由來，靈感來自啄木鳥敲擊樹幹的聲音，象徵品牌初試啼聲

新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

店內最吸睛的焦點就是這顆黃色巢形包廂

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當時接近聖誕節，包廂上方有雪人投影和雪花紛飛，非常應景

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另一邊有聖誕樹燈飾和禮物盒，讓客人也能感受過節的氣氛

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巢形包廂內部有14個座位，適合多人聚會獨享這個空間

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包廂外面還有一排座位，一人用餐坐在這裡也不錯

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當初看到網路分享時，被這些彩色造景吸引目光

這是加拿大刺繡藝術家特別打造懸掛式的奇想雲作品

新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

將各色刺繡花朵依照高低起伏懸掛，為整體空間營造生動活潑的氛圍

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空間美學加分，用餐心情更愉悅

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環境舒適、服務親切，初次到訪即留下好印象

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MENU所有品項皆是單點，我們選擇不同主餐共享

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照燒雞腿野菇炊飯  $360

雞腿肉質鮮嫩，炊飯吸滿菇類醬汁，香氣十足

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炊飯附一顆溫泉蛋，裝在白鵝造型小碟子裡，可愛爆表

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鹹蛋黃海鮮扁麵  $460

鮮蝦彈牙可口，唯醬汁較易膩口，幸好我們是一起share

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宇治抹茶拿鐵  $190

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粉紅柚香氣泡飲  $180

我們都是"視覺系"取勝，點飲料也選擇比較漂亮的為主捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty 聚萌粉紅牛

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有共鳴、有默契的我們，才能造就無數次的盡興食光新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

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餐後我們到裕隆城三樓參觀AI靈感大師「澳洲3D光影觸動樂園」

(展覽已結束，單純記錄分享)

新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

來自澳洲的科技藝術團隊首次登台，打造大人小孩都能玩的3D樂園

新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

場內的巨型氣膜作品可以碰觸，柔軟舒服的觸感就像被擁抱一般

透過燈光顏色變化彷彿走進一座奇幻森林，十分療癒人心

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高10公尺的森之舞者，身穿光影裙子在森林中央快樂旋轉

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頭頂有一顆小愛心，傳遞無限正能量

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手牽手與森之舞者打招呼，謝謝你帶給我們滿滿的快樂

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後方有個預言靈感大師，口吐詩籤可帶回家留念

新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

靈感大師的眼睛會眨眼、會轉動，活靈活現非常可愛

新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

看完展覽時間還早，帶雪莉到天玉糖咖啡續攤喝午茶

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草莓戚風蛋糕  $150

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4吋草莓雲朵蛋糕  $260

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貓掌蛋糕  $75

謝謝雪莉點這份蛋糕讓我外帶回家給小齊，他吃得津津有味新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

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一起吃飯、一起看展、一起拍照、一起聊天...

和對的人在一起，不管去哪裡都覺得快樂無比

新店裕隆城．TOK盡興食光 / AI靈感大師「澳洲3D光影觸

新北市新店區中興路2段70號5樓

(02) 2911 - 6079         營業時間11:00～21:30

捷運大坪林5號出口，步行約10～15分鐘

官網：https://www.tokeatstreats.com/

 

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