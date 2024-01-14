112. 12. 11 (一) 新店裕隆城

這天是姐妹約會日，感謝雪莉千里迢迢到新店找我

出門看見晴空朗朗，心情更加美麗

「YES！LIFE 裕隆城」自去年9月底開幕，吸引不少人前來朝聖

我這個新店人卻是第一次到訪，充滿新鮮感

一樓中庭有藝術家黃本蕊創作的「太極尼尼」

高10公尺的巨型兔子瞬間成為打卡熱點

這天約會的餐廳是五樓的「TOK盡興食光」，是東區「勺日咖啡」的姐妹店

好奇查詢店名TOK的由來，靈感來自啄木鳥敲擊樹幹的聲音，象徵品牌初試啼聲

店內最吸睛的焦點就是這顆黃色巢形包廂

當時接近聖誕節，包廂上方有雪人投影和雪花紛飛，非常應景

另一邊有聖誕樹燈飾和禮物盒，讓客人也能感受過節的氣氛

巢形包廂內部有14個座位，適合多人聚會獨享這個空間

包廂外面還有一排座位，一人用餐坐在這裡也不錯

當初看到網路分享時，被這些彩色造景吸引目光

這是加拿大刺繡藝術家特別打造懸掛式的「奇想雲」作品

將各色刺繡花朵依照高低起伏懸掛，為整體空間營造生動活潑的氛圍

空間美學加分，用餐心情更愉悅

環境舒適、服務親切，初次到訪即留下好印象

MENU所有品項皆是單點，我們選擇不同主餐共享

照燒雞腿野菇炊飯 $360

雞腿肉質鮮嫩，炊飯吸滿菇類醬汁，香氣十足

炊飯附一顆溫泉蛋，裝在白鵝造型小碟子裡，可愛爆表

鹹蛋黃海鮮扁麵 $460

鮮蝦彈牙可口，唯醬汁較易膩口，幸好我們是一起share

宇治抹茶拿鐵 $190

粉紅柚香氣泡飲 $180

我們都是"視覺系"取勝，點飲料也選擇比較漂亮的為主

有共鳴、有默契的我們，才能造就無數次的『盡興食光』

餐後我們到裕隆城三樓參觀AI靈感大師「澳洲3D光影觸動樂園」

(展覽已結束，單純記錄分享)

來自澳洲的科技藝術團隊首次登台，打造大人小孩都能玩的3D樂園

場內的巨型氣膜作品可以碰觸，柔軟舒服的觸感就像被擁抱一般

透過燈光顏色變化彷彿走進一座奇幻森林，十分療癒人心

高10公尺的森之舞者，身穿光影裙子在森林中央快樂旋轉

頭頂有一顆小愛心，傳遞無限正能量

手牽手與森之舞者打招呼，謝謝你帶給我們滿滿的快樂

後方有個預言靈感大師，口吐詩籤可帶回家留念

靈感大師的眼睛會眨眼、會轉動，活靈活現非常可愛

看完展覽時間還早，帶雪莉到「天玉糖咖啡」續攤喝午茶

草莓戚風蛋糕 $150

4吋草莓雲朵蛋糕 $260

貓掌蛋糕 $75

謝謝雪莉點這份蛋糕讓我外帶回家給小齊，他吃得津津有味

一起吃飯、一起看展、一起拍照、一起聊天...

和對的人在一起，不管去哪裡都覺得快樂無比

新北市新店區中興路2段70號5樓

(02) 2911 - 6079 營業時間11:00～21:30

捷運大坪林5號出口，步行約10～15分鐘

官網：https://www.tokeatstreats.com/

文章標籤