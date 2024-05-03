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新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

2024-05-03 15:50:00 齊媽 人氣：105
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窩客好文

齊媽

發表篇數：113篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣
phone-0226068806
place新北市林口區文化二路一段78號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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113. 4. 3  (三)                         甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

這天和好姐妹雪莉相約到林口三井拍照

拍完正好是午餐時間，就近找地方用餐

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

前陣子常在IG看到網友分享甜蒔吇，現做舒芙蕾看起來非常誘人

上網查詢得知也有供應正餐，於是立刻訂位一起踩點

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

一進門就看到店狗"小米妹"熱情歡迎客人來訪

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

"小米妹"是一隻邊境牧羊犬，非常聰明乖巧又溫馴

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餐廳共有兩層樓，一樓的座位較少，以高腳椅位子為主

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

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最令我們驚訝的是老闆收藏很多很多貓頭鷹的飾品，非常壯觀又可愛

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

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二樓的座位較多，空間明亮很舒適

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新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

服務生安排我們入座沙發區，本來擔心位子太低不方便用餐

實際入座的高度OK，擁有獨立空間更方便我們暢聊

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女巫墨魚義大利麵  $400

真材實料，墨魚麵也很夠味，吃完嘴巴和牙齒都黑黑的...有點搞笑捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty 聚萌粉紅牛

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

西班牙蕃紅花海鮮燉飯  $450

深盤份量十足，海鮮配料也很多，好吃極了

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彩虹草莓朵朵  $190

酸酸甜甜的草莓優格冰沙，搭配雲朵造型很夢幻，滿足我的少女心

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虹吸式熱水果茶  $180

以新鮮水果和茶包萃取而成，非常特別

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另附店家自炒的鳳梨醬，可增添風味

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

志同道合的我們，習慣拍完餐點大集合再一起開動

餵飽相機再餵飽自己，視覺味覺一次滿足

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京風兵御抹茶舒芙蕾  $340

餐後一定要品嘗這裡的舒芙蕾，現點現做最美味

搭配抹茶冰淇淋和抹茶醬，十分濃郁

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

除了主角舒芙蕾，還附了紅豆最中、蕨餅、甘栗仁

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

如雲朵般綿密的舒芙蕾，好滋味贏得我們一致稱讚

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每一次約會都很開心，生活中有親愛的妳相伴真好新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

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林口三井舉辦花舞春遊趣活動，重現日式庭園造景

2024/3/15～5/26開放免費參觀拍照

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彷彿一秒飛日本，在這裡做個出國夢也不錯

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每個角落都很用心布置，讓人快門停不了

新北林口．甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 / 林口三井「花舞春遊趣」

好喜歡這個紫藤花廊，非常浪漫迷人

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我的小網美KITTY也來湊熱鬧，一起拍美照留念

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非常快樂的一天，美好回憶永遠難忘

 

＜甜蒔吇＞新北市林口區文化二路1段78號

(02) 2606 - 8806       11:30～20:30

FB粉絲頁：甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣

 

文章標籤
甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣 甜蒔吇 林口三井
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