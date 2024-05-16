113. 5. 6 (一) 途啡咖啡

到彰化小旅行時，意外發現收藏已久的口袋名單就在附近

無論如何都要來踩點喝杯咖啡才甘願

沿著Google地圖來到「途啡咖啡」，鵝黃色的門面非常溫暖

門口擺放許多盆栽，是個綠意盎然的小花園

老闆的愛貓名字是"toffee"，以諧音將店名取為「途啡」

另有"人生旅途上的咖啡館"之意，提醒大家在途中停下腳步喝咖啡兼休息

一進門就聽到老闆熱情的招呼，咖啡館由老闆和妹妹共同經營

兩人分工合作，親切有禮的態度讓我留下極佳的印象

這天愛貓不在店裡，但有可愛的店狗cooper坐鎮

牠很乖巧聽話，看到主人在忙就乖乖趴著不吵鬧

店內的座位和裝潢都很美，老闆的妹妹告訴我

這些擺飾和設計風格都是他們一家人的心血結晶

這天我選坐窗邊位子，這一款高腳椅坐起來很舒服呢！

其實我原本屬意這個王位，但當時已有客人在喝午茶

等他們離開後，我趕緊補拍空景照

很喜歡角落的光影，把這裡襯托的更有質感

店裡店外的綠植栽和應景的康乃馨，把空間妝點得更美

我的位子旁有個小魚缸，一邊喝咖啡一邊看小魚游來游去很療癒

角落擺放咖啡杯、布丁杯...等商品，有興趣可洽詢老闆

商品陳列方式很有質感，處處可見老闆的用心

MENU有各式咖啡和飲品，選好直接到櫃台點餐結帳

每日供應的手作甜點以展示櫃為主，品項不少可以滿足大家的味蕾

可愛的貓咪公仔令人會心一笑

鳳梨氣泡飲 $110

杯子上方那串葡萄有加分效果，是一杯消暑又好喝的氣泡飲

冰拿鐵 $100

柑橘戚風蛋糕 $140

這是一塊顏值很高的蛋糕，讓我忍不住拍了好多張特寫

內餡也有新鮮柑橘，酸酸甜甜的滋味好極了

閒散午後時光很愜意、很幸福

旅途中的意外收穫讓我的美好回憶又添一筆

＜途啡咖啡＞彰化縣員林市惠明街106巷95號

(04) 833 – 4960 10:00～18:30 (週三公休)

FB粉絲頁：途啡 ToffeeCoffee