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彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車站)

2024-05-16 08:30:00 齊媽 人氣：119
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窩客好文

齊媽

發表篇數：115篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：途啡 toffee coffee
place彰化縣員林市惠明街106巷95號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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113. 5. 6 (一)                                     途啡咖啡

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

到彰化小旅行時，意外發現收藏已久的口袋名單就在附近

無論如何都要來踩點喝杯咖啡才甘願

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

沿著Google地圖來到途啡咖啡」，鵝黃色的門面非常溫暖

門口擺放許多盆栽，是個綠意盎然的小花園

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

老闆的愛貓名字是"toffee"，以諧音將店名取為途啡

另有"人生旅途上的咖啡館"之意，提醒大家在途中停下腳步喝咖啡兼休息

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

一進門就聽到老闆熱情的招呼，咖啡館由老闆和妹妹共同經營

兩人分工合作，親切有禮的態度讓我留下極佳的印象

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

這天愛貓不在店裡，但有可愛的店狗cooper坐鎮

牠很乖巧聽話，看到主人在忙就乖乖趴著不吵鬧

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

店內的座位和裝潢都很美，老闆的妹妹告訴我

這些擺飾和設計風格都是他們一家人的心血結晶彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

這天我選坐窗邊位子，這一款高腳椅坐起來很舒服呢！

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

其實我原本屬意這個王位，但當時已有客人在喝午茶

等他們離開後，我趕緊補拍空景照

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

很喜歡角落的光影，把這裡襯托的更有質感

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

店裡店外的綠植栽和應景的康乃馨，把空間妝點得更美

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

我的位子旁有個小魚缸，一邊喝咖啡一邊看小魚游來游去很療癒

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

角落擺放咖啡杯、布丁杯...等商品，有興趣可洽詢老闆

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

商品陳列方式很有質感，處處可見老闆的用心

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

MENU有各式咖啡和飲品，選好直接到櫃台點餐結帳

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

每日供應的手作甜點以展示櫃為主，品項不少可以滿足大家的味蕾

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

可愛的貓咪公仔令人會心一笑

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

鳳梨氣泡飲  $110

杯子上方那串葡萄有加分效果，是一杯消暑又好喝的氣泡飲

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

冰拿鐵  $100

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

柑橘戚風蛋糕  $140

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

這是一塊顏值很高的蛋糕，讓我忍不住拍了好多張特寫

內餡也有新鮮柑橘，酸酸甜甜的滋味好極了

彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

閒散午後時光很愜意、很幸福

旅途中的意外收穫讓我的美好回憶又添一筆彰化員林．途啡咖啡 toffee coffee (近員林車

 

＜途啡咖啡＞彰化縣員林市惠明街10695

(04) 833 – 4960         10:0018:30 (週三公休)

FB粉絲頁：途啡 ToffeeCoffee 

 

文章標籤
途啡咖啡 toffeecoffee 彰化咖啡館 員林咖啡館
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途啡咖啡 途啡 toffee coffee 員林咖啡館 more
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