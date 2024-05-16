113. 5. 6 (一) 途啡咖啡
到彰化小旅行時，意外發現收藏已久的口袋名單就在附近
無論如何都要來踩點喝杯咖啡才甘願
沿著Google地圖來到「途啡咖啡」，鵝黃色的門面非常溫暖
門口擺放許多盆栽，是個綠意盎然的小花園
老闆的愛貓名字是"toffee"，以諧音將店名取為「途啡」
另有"人生旅途上的咖啡館"之意，提醒大家在途中停下腳步喝咖啡兼休息
一進門就聽到老闆熱情的招呼，咖啡館由老闆和妹妹共同經營
兩人分工合作，親切有禮的態度讓我留下極佳的印象
這天愛貓不在店裡，但有可愛的店狗cooper坐鎮
牠很乖巧聽話，看到主人在忙就乖乖趴著不吵鬧
店內的座位和裝潢都很美，老闆的妹妹告訴我
這些擺飾和設計風格都是他們一家人的心血結晶
這天我選坐窗邊位子，這一款高腳椅坐起來很舒服呢！
其實我原本屬意這個王位，但當時已有客人在喝午茶
等他們離開後，我趕緊補拍空景照
很喜歡角落的光影，把這裡襯托的更有質感
店裡店外的綠植栽和應景的康乃馨，把空間妝點得更美
我的位子旁有個小魚缸，一邊喝咖啡一邊看小魚游來游去很療癒
角落擺放咖啡杯、布丁杯...等商品，有興趣可洽詢老闆
商品陳列方式很有質感，處處可見老闆的用心
MENU有各式咖啡和飲品，選好直接到櫃台點餐結帳
每日供應的手作甜點以展示櫃為主，品項不少可以滿足大家的味蕾
可愛的貓咪公仔令人會心一笑
鳳梨氣泡飲 $110
杯子上方那串葡萄有加分效果，是一杯消暑又好喝的氣泡飲
冰拿鐵 $100
柑橘戚風蛋糕 $140
這是一塊顏值很高的蛋糕，讓我忍不住拍了好多張特寫
內餡也有新鮮柑橘，酸酸甜甜的滋味好極了
閒散午後時光很愜意、很幸福
旅途中的意外收穫讓我的美好回憶又添一筆
＜途啡咖啡＞彰化縣員林市惠明街106巷95號
(04) 833 – 4960 10:00～18:30 (週三公休)
FB粉絲頁：途啡 ToffeeCoffee