「YES!LIFE裕隆城」是由裕隆汽車投資、裕隆建設開發，原本是要興建高達40層以上的住宅房，後來因為房市不景氣而改為商業建築，完工後再招募各家大廠進駐成立百貨商場，包括全亞洲最大的誠品分店跟知名的品牌UNIQLO、無印良品、宜得利家居、寶雅POYA等，地上7層樓加地下1樓美食廣場共8層娛樂樓層，讓新店的七張跟大坪林多了一個下雨天的室內好選擇，可以躲避風雨又能享受生活娛樂。

景點資訊

新店裕隆城 名稱 : YES!LIFE裕隆城

電話 : (02)2910-0667

地址 : 新北市新店區中興路三段70號

營業時間 : 週一~週四 、週日 11:00-21:30

營業時間 : 週五~週六 11:00-22:00

官方網站 : 裕隆城

粉絲專頁 : YES LIFE 裕隆城

從捷運七張站1號出口步行10分鐘，或是捷運大坪林站5號出口步行10鐘就可抵達，對面就是家樂福跟汽車賞車區

樓層簡介

外面的黃色招牌非常好辨認，主打輕鬆享受生活的商場

四周的入口數量滿多的，不會讓顧客擠在某一個出入口

門口外直接放上許多知名品牌的名稱跟Logo，分別都位在不同的樓層

新店裕隆城的規劃是地上7層樓及地下1層是商店區，B2跟B3是汽機車的停車場，每一層的店家數量都非常豐富，一層一層慢慢逛基本上半天的時間就會默默地過去

樓層 名稱 品牌資訊(參考資料 : 新店裕隆城官網) 7F 威秀影城 商家 : 威秀影城、原岩攀岩館 6F 威秀商場 商家 : 威秀商場、翔仔居家、良杯製所、Lady、飛航模飾、Mine Accessory、

SNATCH、Chi’s手工坊

美食 : 京都勝牛、金炭火燒肉、水剌韓式宮廷料理、熱浪島南洋蔬食堂、

勝博殿、明月館、日出茶太、沐白、添好運、麻膳堂、東華川府重慶老火鍋、

拾果 5F 裕 • 美好 商家 : TY SELECT、木育森林、無印良品、宜得利家居、NET、寶雅POYA、

綠的傢俱、Carnival嘉裕、TOY PARK、禮味、ZMO、富士FUJI

美食 : TOK盡興食光、好丘貝果、一覺吐司 4F 光 • 閱讀 商家 : 宏星智能家電、詩肯柚木、BBL Premium、Beutii、TAKASHIMA、

Pintoo、Future Lab.、Holo+FACE、席夢思、東妮寢飾、IN House、

亞梭傢俬、有情門、BONNY&READ、2nd STREET、TENDAYS、Tokuyo、

喬山健康科技、雷諾瓦拼圖文化坊、Klipsch

美食 : Kamekona Hawaii鐵板燒、TGI FRIDAYS、樂天皇朝、聚聚樓 3F 競 • 遊樂 商家 : NIKE、PALLADIUM、New Balance、Taichi、Little Garden、CACO、

Chooshop、彩繪樹親子創意館、NU健康守護鍺、KOIZUMI、GAGA monster、

FindNew帆紐、SKECHERS、eslite Lab實驗場、Funbox Toys、K-Swiss

美食 : 點點心、瓦城、時時香、燒肉ChaCha、新馬辣、NINI尼尼義大利餐廳、

涓豆腐 2F 綻 • 風格 商家 : 阿原YUAN、JINS、茶籽堂、OHANA MAHAALO、G2000、à la sha、

THE D、S’AIME東京企劃、GRACEGIFT、ALLOYA FOREVER AROMA、

ANYBEARS、MOBO、YBG.INC、晶澈、VANA Candles、綠藤生機、

Silver Twinkle、WAVE SHINE、plain-me、SPANCONNY、TOYSELECT拓伊生活

、ORiental TRaffic、AroMart、OB嚴選、Life8、ONE BOY、Norns、

THE LADYWORE、Levi’s、UNIQLO、niko and …

美食 : 青春漢堡、蘇杭365、默爾義大利餐廳、英格莉莉、養心沙龍 1F 薈 • 生活 商家 : R&F、7-ELEVEn、STUDIO A、Logitech、& by tan & luciana、CRY、

DOUCHANGLEE、MIRROR皇宣緣、野獸國、Vanger、林果良品、ST.MALO W.

、QUIKSILVER &ROXY、TIMBERLAND、agnès b.、THE NORTH FACE

美食 : 金色三麥、STARBUCKS、CREMIA、CAFE!N、NxCoffee B1 嬉 • 食趣 商家 : icolor、邊緣工事、松本清、QB HOUSE、極淨、安永鮮物

美食 : 丸亀製麵、葡吉、LAC、迷客夏、米哥烘焙坊、凱林鐵板燒、珍御、

韓姜熙的小廚房、和民手作廚房、開丼燒肉VS丼飯、Cona`s 妮娜巧克力、

董師傅、金脆甜甜圈、天仁茗茶、繼光香香雞、檸檬大叔、宮福、

銀座杏子日式豬排、威威醬自家製千層店、六月初一8結蛋捲、

Fungo芳菓自選式堅果、Mum,Mum饅饅好食、古典玫瑰園Tea&Art、

SADOMAIN仙德曼、朱記餡餅粥、小南門傳統美食、Mimi’s Cafe米米咖啡、

星悅新加坡料理、鮮芋仙、瘋一鍋頂鮮鍋物 B2~B3 汽機車停車場

每一層樓都有各自的特色，基本的樓層說明都會放上知名的品牌名稱

B1-嬉 • 食趣

B1主要是美食廣場，座位的數量也是最多的，不過用餐時段幾乎是一位難求

「金脆甜甜圈」是以各種口味甜甜圈及泡芙為主的甜點店，喜歡甜點的人可以品嚐看看

這裡還有曾經非常火紅的「鮮芋仙」，以前常吃的幾間都已經結束營業了，如果不是午餐吃太飽真的會想來回味一下

「Fungo芳菓」是主打各式堅果自由搭配的堅果店，一個桶子價格是299，裡面想要裝那些堅果都可以自由加入直到桶子裝滿為止

「迷克夏」應該是我在B1看到排隊人龍最長的一間飲料店，幾乎是繞著店半圈以上

剛好這次冬至到聖誕節有湯圓的配料，就點一杯「茉香綠茶拿鐵+雙色小圓仔」來喝喝看

1樓-薈 • 生活

一樓主要是以開咖啡廳、保養品跟娛樂用品為主

「野獸國」是著名公仔跟盲盒的商品店，最前面還擺上兩隻超大羊駝十分吸引人

玩具總動員還有「香港冰室」的場景，有種傳統古早味的感覺

「湯姆貓與傑利鼠」是我小時候很喜歡的卡通，一貓一鼠的相處非常有趣

裕隆城的設計滿漂亮的，有一股華麗典雅的味道，其中我最喜歡的地方就是手扶梯的數量非常多，稍微繞一下大概有4~5座以上(包含上下的方向)，可以順利載運眾多的逛街民眾，不會擠在手扶梯旁邊排隊

加上現在聖誕節的關係，一樓還有擺一顆大聖誕樹，大人小孩經過都會來一張合照

最吸引我注意的就是超巨大「兔子」擺飾，剛好今年2023年就是兔年

室內有放上一些植物當造景，讓環境顯得更活潑生動一點

「CREMIA」是非常有名的北海道冰淇淋，主打來自北海道鮮奶製作而成，即便冬天天氣寒冷大家依然人手一支拿著吃

「7-ELEVEn」的風格滿活潑可愛的，牆壁上都是OPEN小將的圖案

2樓-綻 • 風格

二樓開始就會有服飾品牌的店面可以逛

從二樓開始一直到四樓都有「野花園Garden Terrace」

有點類似戶外小庭院的感覺，如果覺得室內太悶可以出來透透氣

往後面看出去就是大廣場，附近還算滿空曠的

「UNIQLO」算是台灣人滿喜歡逛的日本服裝品牌，在裕隆城的店面面積還滿大的非常好逛

在入口看到這個一開始以為是有販售冬季服裝的禮盒~

結果逛了一圈反倒是綠色的環保哆啦A夢讓我印象深刻，因為還是紅標特價商品

「niko and …」是一間滿有特色的品牌店

有滿多特色商品跟小物，其中最外面一區還是聖誕裝飾區

「青春漢堡」是主打漢堡排的餐廳，讓大家可以吃到各種美味的漢堡排

站在店門口就可以聞到濃濃的漢堡肉香，聞到口水都快流出來了

3樓-競 • 遊樂

每一層樓都有不同的美食餐廳，即便餐廳數量多但來裕隆城逛街的遊客更是多，幾乎每一間在用餐時段都是客滿的狀態

三樓有「eslite Lab實驗場」，裡面都會有不同的活動設施可以讓大家體驗

現在的活動是「澳洲3D光影觸動樂園」，感覺就像是進入科幻電影裡的場景

運動鞋品牌幾乎都集中在三樓，「SKECHERS」是我滿喜歡的品牌之一，主打的是超厚彈性氣墊，走路走久腳底不容易痠痛

其他大家常見的大品牌像是「NIKE」、「New Balance」都有，鞋子或衣服的款式也非常豐富，可以邊看邊試穿尋找自己喜歡的類型

「Funbox Toys」可以說是小孩子的天堂，裡面也各式各樣的玩具可以挑選

不過因為品牌種類多，所以每一個品牌的商品種類相對就會少一點，跟單獨店面比款式會稍微少一點，主要都是以人氣商品為主

4樓-光 • 閱讀

四樓主要是誠品書店、兒童和文具為主，幾乎有一半以上的空間都是誠品的商店區域

雖然現在電子書越來越發達，但還是無法取代掉書本的書香味，即便書多會占空間，但實際拿著書的溫度是電子書無法比較的

文具區的種類也非常豐富，桌上擺滿馬利歐的商品十分引人注目

書店有一區是「哈利波特魔法圖鑑」，這裡有各式各樣哈利波特的商品，包含原文書跟各種物品

5樓-裕 • 美好

五樓就是以居家生活品牌為主，每一間的佔地空間都非常廣闊

「MUJI無印良品」涵蓋生活用品到食品，幾乎平日所需在這裡都買的到

「NITORI宜得利家居」是日本知名的家具生活品牌，可以找到滿多日本人收納的好法寶

再往旁邊走就是「POYA寶雅」，生活小物跟美妝應有盡有，在這一層基本上沒有買不到的基本用品，只有找不找得到的問題

中間有「化石先生」的南北極動物模型，其中上面的冷知識更提到北極熊的皮膚是「黑色」的，只是外面白色的毛髮太厚導致一般人不會注意到底下的皮膚顏色

中間的區域是角落生物的商店，裡面擺滿各式各樣不同尺寸的生物種類，喜歡角落生物的人來到這裡一定會開心到荷包失手

入口處還有擺上角落生物廚房系列，上面都是各種製作出來的麵包

6樓-威秀商場

六樓開始就是以大型餐廳為主的區域以及威秀空間

「麻膳堂」主要是以麻辣湯頭為招牌的麵食餐館

「東華川府重慶老火鍋」喜愛麻辣鍋的人一定不能錯過，因為重慶最有名的就是麻辣湯底，讓人麻的舒服辣的過癮，根本就是麻辣主義者的天堂

結語

從9月開幕到12月，經過三個月的營運才來逛一逛，當初聽到動線混亂以及人數過多導致餐廳幾乎都是水泄不通的狀態，這次前往的時間點是下午時段雖然不是主要用餐時間，但餐廳的人數大部分都還是呈現排隊的狀態，如果到尖峰時間確實需要等候一段時間，不過動線的部分手扶梯的數量相信是能夠應付眾多的民眾逛街，加上每一層樓的寬敞走道跟店面安排格局，相信裕隆城在新店會漸漸成為當地人非常重要的地標，也會是台北一個下雨天或是逛街的好去處。整體來說對於裕隆城的規劃個人是滿喜歡的，前期的壓力測試才能讓現在的營運狀逛更加穩定，搭配特定檔期的活動一定可以讓附近更加的繁榮。