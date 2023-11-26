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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物派對

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物派對

2023-11-26 15:36:55 齊媽 人氣：115
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窩客好文

齊媽

發表篇數：91篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：椰兄COCO BROTHER
phone02-2550-8675
place台北市中山區南京西路18巷6弄8-2號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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112. 11. 13 (一)                               椰兄泰式料理

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

這天是姐妹約會日，正好也是小齊的休假日

難得他沒跟朋友相約，於是就當跟屁蟲同行

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

位於捷運中山附近巷弄裡的椰兄泰式料理是我收藏已久的名單

這天在中山商圈走跳，終於有機會來踩點了

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

我們是第一組客人，把握機會先拍淨空照

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

椰兄專賣泰式料理，裝潢與擺設充滿南洋度假風情

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

牆面掛滿泰國的小國旗，真是"泰"有味道了

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

飲品和甜點的原物料皆由泰國進口，保留原汁原味

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

椰兄研發了料理包，即使在家也能輕鬆享用泰式料理

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

椰子殼彩繪成各國國旗，變身最有創意的擺飾

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

我們的座位旁邊有美麗的花卉裝飾，用餐心情更愉快

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

除了一般菜單，週一～週五另有商業午餐可供選擇

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

商業午餐--火辣辣打拋豬  $208 (附飲品)

 打拋豬辣辣的滋味我喜歡，非常下飯

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

商業午餐--椰兄特製椒麻雞  $228 (附飲品)

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

綠咖哩椰汁雞定食  $228

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

泰式經典三味煎餃  $198

包括酸辣海鮮、黃咖哩螃蟹、綠咖哩豬肉，色彩繽紛引人食慾

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

芒果汁

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

泰式綠奶茶

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

泰式奶茶

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

整桌泰式料理色香味俱全，開動！

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

店家不僅服務親切，還熱情招待餐後甜品，非常感恩

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

彩色波波椰子冰

水果口味的珍珠好可愛，視覺效果滿分

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

泰式水果姐姐

椰子冰淇淋上面放了紅毛丹、波羅蜜、亞達子，是充滿熱帶風情的甜品

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

姐妹約會永遠不嫌多，就是喜歡跟妳一起踩點、拍照、聊天捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

當天上午我們先到新光三越南西店參觀姆明禮物派對快閃店

"姆明"就是我們熟悉的"嚕嚕咪"，2023/10/25～11/26免費參觀

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

名為"禮物派對"，這個大禮物盒入口很吸睛

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

巨大版的充氣嚕嚕咪坐在會場中央，又可愛又療癒

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

還有數個很適合拍照的場景，讓人童心大發

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

這天小齊和雪莉穿了同色系服裝，真是有默契

這畫面是偽情侶無誤，呵呵

捷運中山．椰兄泰式料理Coco Brother / 姆明禮物

＜椰兄＞台北市南京西路18巷6弄8-2號

(02) 2550 – 8675

平日11:30～15:00 / 17:30～21:30          假日11:30～21:30

捷運中山1號出口，步行約3分鐘

文章標籤

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