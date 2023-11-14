「CocoBrother椰兄PLUS」位於捷運中山站2號出口出來
NET後方巷子內，到了飯點那條街總會有許多店家門口出現排隊人潮
想吃泰國菜就來「CocoBrother椰兄PLUS」店面寬敞明亮
整體空間、桌椅顏色搭配好治癒舒適，座位數也很多，用餐氛圍很好
除了平常多人一起享用的桌菜外，這裡還提供個人套餐
一個人就可以享受泰式美食，一個人的泰菜以個人套餐形式
讓你無需煩惱只有一人用餐時的選擇~~~
⬇️也可以搭配超值套餐⬇️
主菜+每日例湯+涼拌小菜+泰式飲品（$139）
主菜+每日例湯+涼拌小茶+泰式飮品+甜品（$219）
⚠️套餐優惠飲料更換爲「漸層系列」需補價差40元
這樣的餐點選擇讓一個人也可以輕鬆獨享椒麻雞、檸檬魚、綠咖哩椰汁、紅咖哩椰汁、打拋豬肉、冬蔭功酸辣海鮮....
還有多款個人份的開胃菜超級方便，像是月亮蝦餅、蝦醬空心菜、獨享烤沙嗲雞肉串
解決了只有自己一人，卻想吃泰式風味美食的煩惱讓你無需煩惱只有一人用餐時的選擇
✦ 爆漿泰皇咖哩佐香酥軟殼蟹（ $338）
之前吃過後就心心念念，但又不可能一個人吃一大盤
好在CocoBrother椰兄可以點一人份的量，超方便
餐點擺盤非常漂亮，沙拉新鮮，當開胃菜
炒蘑菇入味鹹香，米飯上放上一顆半熟荷包蛋🍳，葉子鋪底部，精緻的小細節
軟殼蟹，炸得酥脆，再裹上泰皇咖喱醬汁，看起來金光閃閃，絕對讓人難以抗拒很難不愛吧！💗
整體超下飯～讓我想在回訪👍🏻
✦搭配套餐-涼拌青木瓜絲、香茅野菇湯
涼拌青木瓜絲清爽的開胃菜，吃起來清脆帶點微微的酸甜
香茅野菇湯味道濃郁美味
✦海與陸地的總匯酸辣MAMA湯麵 （$358）
熱氣騰騰上桌啦！湯底濃郁酸酸香香的超級開胃🤤，擺盤上超豐富
四隻蝦子、花枝、肉片、花椰菜、番茄加上泰國有名的MAMA泡麵份量十足
MAMA泡麵麵條比台灣泡麵粗，吃起來QQ彈彈，吸附湯汁，酸爽過癮，忍不住一口接一口~
✦ 獨享得天獨厚海味月亮蝦餅（$130）
絕對不能錯過的月亮蝦餅，炸得酥脆美味
表皮炸得金黃，包覆著滿滿的蝦漿蝦泥還有蝦肉，，蝦漿厚實
側面還看得出整塊蝦肉，搭配羅望子醬，酸酸甜甜的真是完美的組合
✦ 獨享蝦醬空心菜（$80）
蝦醬空心菜是泰式料理中的經典選項之一，炒的清脆爽口，葉子新鮮
✦獨享沙嗲雞肉串 （$120）
獨享是兩串，雞肉肉質紮實，有咖喱香氣，沾上醬汁又有不同風味
✦ 獨享渣男香茅風味香酥雞翅（$130）
兩隻雞腿、兩隻雞翅，炸的酥脆，肉質多汁，香茅的香味為雞腿雞翅增添了香氣
超級好吃，蘸上泰式醬料也好讚～
✦ 泰式奶茶
使用正統泰國手標茶葉，濃郁香甜
使用小碎冰，口感滑順喝起來不死甜
✦ 摩摩渣渣
以椰漿為基底搭配東南亞水果，讓人回味無窮
吃起來口感豐富，讓你想再次光臨
推薦給大家～《Coco Brother 椰兄》💗
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｜CocoBrother椰兄Plus｜
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