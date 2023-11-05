熱鬧的南西商圈美食眾多，推一個必吃的泰式料理！

標榜一個人獨享的泰菜─Coco Brother 椰兄，近捷運站走路不用五分鐘，感受一個人的輕鬆與美好！

Coco Brother椰兄Plus

地址：台北市中山區南京西路12巷13弄3號（捷運中山站2號口）

電話：02-2568-2153

時間：週一至週五11:30-14:30．17：30-21：30

週六至週日11：30-21：30

餐廳門口的菜單，料理好吸引人呀！

Coco Brother椰兄Plus生意超好，想要享受椰兄美食，記得先訂位喔！

Coco Brother椰兄Plus整體的店面是柔和的黃和青鮮的綠！除了提供綠色的置物籃還有一面粉青的網紅牆可供拍照打卡，碰巧穿出同色系，超搭的！（拍照時切勿影響他人）！

一個人來Coco Brother椰兄Plus，也可以備受呵護及寵愛！椰兄提供很多關於女生的貼心的私人小物，還有拍照小物！這麼體貼周到，讓人不得不愛！

就算一個人在Coco Brother椰兄Plus可以吃到三種泰式配菜及一款泰式主菜！

想要和三五好友聚餐，這裡也提供雙人到四人的超完美套餐可供選擇！

還有眾多讓人流口水的泰式飲品和下午茶！

還有成人必喝充滿泰式風情的酒精飲料！（未滿十八歲禁止飲料，喝酒不過量，開車不喝酒）

跟大家分享一下Coco Brother椰兄Plus的美味！

獨享海鮮冬蔭功湯NT $120

獨享蝦醬高麗菜NT $80

烤椒鹽松阪豬NT $280

綠咖哩嫩雞腿NT $350

酸辣拌海鮮NT $260

泰國勝獅啤酒NT $100

泰國象牌啤酒NT $110

獨享海鮮冬蔭功湯NT $120

運用多種泰式香料，喝起來酸辣酸辣的冬蔭功湯，雖然是個人獨享湯，但味道及給料都十分豐富，超級美味可口！

獨享蝦醬高麗菜NT $80

銅板美味在此！鹹香鹹香的蝦醬拌炒清脆的高麗菜，超級下飯，百元有找的美味，太銷魂了！

烤椒鹽松阪豬NT $280

鹽烤的黃金六兩豬頸肉，肉質甜美嫩中帶脆，單吃肉感鮮嫩，沾上主廚特調的檸檬醬汁或者泰國辣椒粉，讓人到不顧形象！

綠咖哩嫩雞腿NT $350

超多嫩雞肉塊，吃起來好滿足，玉米筍及菇類也超多，獨家的綠咖哩醬汁，使得肉塊及蔬菜都很有滋味，拌飯也很好吃！

酸辣拌海鮮NT $260

主體是花枝及蝦子的酸辣拌海鮮，也是超哇塞的一道菜！最難忘的是酸爽帶勁的青木瓜絲，好吃又開胃~~

泰國勝獅啤酒NT $100

泰國象牌啤酒NT $110

當然在充滿南洋熱情風的Coco Brother椰兄Plus，怎麼能少了酒精的陪伴？

（未滿十八歲禁止飲酒，喝酒不過量，開車不喝酒）

Coco Brother椰兄Plus聘請在五星飯店當泰式料理的主廚，運用九種泰式調味料，烹煮各種泰式美味，豐富的美食補充人體所需的四種營養素！

在Coco Brother椰兄Plus這裡，網紅牆留下美麗的身影，一個人的泰式美味太美好，一個人也可以很精彩！

賀Coco Brother椰兄Plus隆重盛大開幕！超多想不到的好康在這裡

★11月4日（日）～11月13日（一），來店前20名的大大們，選購一個人的泰式主菜系列，就送主廚例湯、涼拌青木瓜、正宗泰奶喔！#限時限量 #買1送3，果然泰美味！

★消費滿NT.800送800元禮劵，真的泰美好！

★Coco Brother椰兄Plus臉官粉專或官方IG按讚打卡分享，贈送一球椰子冰，實在泰棒了！

Coco Brother椰兄Plus

地址：台北市中山區南京西路12巷13弄3號（捷運中山站2號口）

電話：02-2568-2153

時間：週一至週五11:30-14:30．17：30-21：30

週六至週日11：30-21：30

官網：https://www.cocobrother.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/cocobrother.tw/

IG：https://www.instagram.com/cocobrother.tw

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