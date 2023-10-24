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捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty 聚萌粉紅牛奶鍋

2023-10-24 10:50:00 齊媽 人氣：392
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窩客好文

齊媽

發表篇數：86篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：聚 日式鍋物 士林中正店
place台北市士林區中正179號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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112. 10. 20 (五)                                聚日式鍋物

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

這天中午跟好姐妹雪莉有約，心情格外愉快

搭捷運來到士林站，步行數分鐘就抵達餐廳

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

這天是涼爽的天氣，正好適合品嚐聚日式鍋物

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

9月初看到KITTY和"聚"推出聯名鍋，立刻跟雪莉喬好日期來朝聖

2023/9/15～12/31內用消費任一主餐加價99元即可升級KITTY鍋

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

這次的KITTY主題以橘色系為主，充滿秋天氣息

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

招牌也有KITTY，身為鐵粉的我早已失心瘋捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty 聚萌粉紅牛

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

看板上的文字說出我的心聲：夢幻吃鍋，迸發少女心...

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

一進門就看到櫃台旁的KITTY歡迎大家來吃鍋

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

座位區也有KITTY，讓我一邊拍照一邊在心裡偷偷尖叫，哈哈！

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

和KITTY"聚"在一起，我願意！

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

這天我們戴著KITTY髮箍和小包包，服務生說我們很可愛

雖然我們已是媽媽，但仍保有少女心，樂於製造生活樂趣

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

謝謝貼心的雪莉幫我拍了很多獨照

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

除了KITTY座位之外，其他位子也充滿濃濃和風

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

各式蔬菜、麵食吃到飽，還有炊飯、白飯和牛肉壽喜燒

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

火鍋沾醬依照個人喜好自行調配

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

多種飲料和咖啡喝到飽 (我們的戰鬥力太弱，完全沒喝飲料)

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

餐後可以DIY盛裝草莓優格霜淇淋和牛乳霜淇淋

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

霜淇淋的配料也很豐盛，紅豆、珍珠、蕨餅、棉花糖、巧克力...

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

我們點選"頂級雙人海陸瀑布聚"  $1698

包括多種海鮮和翼板牛肉，非常豐盛

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

另加價99元升級KITTY粉紅牛奶鍋

超可愛的造型，一上桌就讓我們拍個不停

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

將KITTY放入鍋中，再倒入粉紅牛奶就可以開煮了

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

我喜歡吃青菜和菇類，搭配海鮮和牛肉一起食用較不膩口

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

KITTY鍋物滿足我們的視覺饗宴，這種快樂難以言喻

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

餐後來一份草莓牛奶霜淇淋，大滿足！

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

年紀漸長，深刻體會朋友數量不求多，也更懂珍惜值得的人事物

親愛的雪莉～就是喜歡跟妳"聚"在一起，未來繼續手牽手共創美好回憶捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty 聚萌粉紅牛

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty 聚萌粉紅牛

謝謝妳從義大利帶回的禮物喔！

捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty

姐妹淘約會永遠不嫌多，期待再聚...

 

＜聚日式鍋物士林店＞台北市士林區中正路179號

(02) 2882 - 8698   營業時間：平日11:30～22:30 / 假日11:00～23:00

捷運士林站1號出口，直走到中正路右轉

官網：https://www.giguo.com.tw/index.php

 

 

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