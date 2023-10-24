112. 10. 20 (五) 聚日式鍋物

這天中午跟好姐妹雪莉有約，心情格外愉快

搭捷運來到士林站，步行數分鐘就抵達餐廳

這天是涼爽的天氣，正好適合品嚐「聚日式鍋物」

9月初看到KITTY和"聚"推出聯名鍋，立刻跟雪莉喬好日期來朝聖

2023/9/15～12/31內用消費任一主餐加價99元即可升級KITTY鍋

這次的KITTY主題以橘色系為主，充滿秋天氣息

招牌也有KITTY，身為鐵粉的我早已失心瘋

看板上的文字說出我的心聲：『夢幻吃鍋，迸發少女心...』

一進門就看到櫃台旁的KITTY歡迎大家來吃鍋

座位區也有KITTY，讓我一邊拍照一邊在心裡偷偷尖叫，哈哈！

和KITTY"聚"在一起，我願意！

這天我們戴著KITTY髮箍和小包包，服務生說我們很可愛

雖然我們已是媽媽，但仍保有少女心，樂於製造生活樂趣

謝謝貼心的雪莉幫我拍了很多獨照

除了KITTY座位之外，其他位子也充滿濃濃和風

各式蔬菜、麵食吃到飽，還有炊飯、白飯和牛肉壽喜燒

火鍋沾醬依照個人喜好自行調配

多種飲料和咖啡喝到飽 (我們的戰鬥力太弱，完全沒喝飲料)

餐後可以DIY盛裝草莓優格霜淇淋和牛乳霜淇淋

霜淇淋的配料也很豐盛，紅豆、珍珠、蕨餅、棉花糖、巧克力...

我們點選"頂級雙人海陸瀑布聚" $1698

包括多種海鮮和翼板牛肉，非常豐盛

另加價99元升級KITTY粉紅牛奶鍋

超可愛的造型，一上桌就讓我們拍個不停

將KITTY放入鍋中，再倒入粉紅牛奶就可以開煮了

我喜歡吃青菜和菇類，搭配海鮮和牛肉一起食用較不膩口

KITTY鍋物滿足我們的視覺饗宴，這種快樂難以言喻

餐後來一份草莓牛奶霜淇淋，大滿足！

年紀漸長，深刻體會朋友數量不求多，也更懂珍惜值得的人事物

親愛的雪莉～就是喜歡跟妳"聚"在一起，未來繼續手牽手共創美好回憶

謝謝妳從義大利帶回的禮物喔！

姐妹淘約會永遠不嫌多，期待再聚...

＜聚日式鍋物士林店＞台北市士林區中正路179號

(02) 2882 - 8698 營業時間：平日11:30～22:30 / 假日11:00～23:00

捷運士林站1號出口，直走到中正路右轉

官網：https://www.giguo.com.tw/index.php

文章標籤