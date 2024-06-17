說到 新店美食，想必不能錯過這間有 碧潭必吃鴨肉羹 之稱的【北鴨鴨肉羹】除了逼近兩千則的 Googla 評價之外，更是許多藝人、國手的愛店，像是咱們的奧運羽球金牌王齊麟、以及經常出現在螢光幕前的狄鶯、孫安佐、阿龐、廖慶學..等藝人，不少還是一吃就好幾年載，街坊鄰居都愛的這一味兒。

這間新店隱藏版巷弄小吃，可以說是低調中又火紅的台灣小吃，還有個鴨肉界扛霸子之稱，不少外地人也會特地慕名"遠道而來，只為吃上那一口香噴脆口的鴨肉飯，再來上一碗濃郁嫩滑的鴨肉羹，吃足了美食，剛好能步行就到那美麗的新店知名景點-碧潭-散散心、踩踩鴨子船，最近又剛好有碧潭燈光秀及放煙火，直接自成碧潭一日遊的最佳搭配。



【北鴨鴨肉羹】不僅是不少遊客及知名人士欽點的台灣小吃，也曾經榮獲新北市美食票選第二名的光環，許多媒體及美食節目都曾經強力報導過，就這樣一間小小的店面，可以受到眾多人的親睞，肯定也其來頭及美味的地方~



【北鴨鴨肉羹】的店面有點可愛，是雙開門的概念，一邊是位在車水馬龍的北新路一段，這邊行人比較不好走，但車子可以停在對面大潤發走過來~



從北新路這頭過去~就可以看到街頭招牌矗立，這一面比較不明顯~~畢竟是大馬路上，從光明街行人步道就非常明顯~一走進店面就感覺帶有點復古的味道

【北鴨鴨肉羹】碧潭美食 新店美食 鋼管鴨肉羹

時間：11：00~20：30（周三公休）

電話：(02)2910-4565

地址：新北市新店區光明街169號

交樋：捷運新店站出口步行7分鐘

FB粉絲團 IG

簡單的中島式廚房，碗堆疊的相當的誇張~都要比人高了~覺得這樣的小吃攤相當復古耶!! 整間店也飄香著鴨肉的味道~好香~



這根矗立的鐵桿一直引發我的好奇~但在不打擾員工的情況下，自己先探頭探腦~哈哈哈~



探了半天~~原來是自助點餐機耶~這算是傳統與現代的結合嗎？其實服務員有邊指引我們～哈哈～非常熱心，但我們總是被眼睛迷惑關上了耳朵～後來才聽清楚要來自助機點餐，其實也很簡單～先選“內用“還是“外帶“，在選擇品項和數量、再去結單、放入紙鈔，拿回收執聯給櫃檯就好了～算是非常好操作～

這邊也附上品項跟價錢，賣的種類很一致，專賣鴨肉就對了，上面還可以塗鴉～好可愛～

等待的同時，餐具採自助式的唷！還有醋跟辣椒～



辣椒是辣椒粉～～很細～聞起來有點辣～但當天喉嚨不宜吃辣，所以沒有加進羹湯裡～但後來也覺得羹湯的味道其實相當濃郁，不知道加辣會是怎麼樣的感覺～



經過備餐區，忍不住又被這兩鍋給吸引，一邊很明顯是鴨肉羹，另一邊忍不住問～～那是滷汁嗎？



店家很自信的回～就是我們鴨肉飯的滷鴨肉，這整個有好酒沉甕底的感覺啊！



裏頭就像是集秘方於一身，鴨肉像是已經融合在裡頭般～～～隨著店家熟練的勺一勺～～



一個倒扣～～完美像鍋蓋頭一樣合在白飯上～～～太可愛了～



咱們的鴨肉飯就被扣上了美味飄香的金黃鴨肉醬汁～圓圓的可愛極了～再配上店內招牌特色的紅油蔥酥，這口味真的是一絕，吃第一口就很有記憶點～



緊接著看著羹湯在鍋爐中漫燒著，同時也發現整體來說櫃台算是蠻乾淨的，沒有因為濃稠的羹湯就被滴的亂七八糟



後來服務員跟我說一聲：要來囉～拍嗎？ 哈哈哈～這才意會過來，原來湯頭的來源就是這支鋼管啊！真的像極了花蓮的鋼管紅茶～大開眼界耶！



充分的攪拌後～湯頭相當的均勻～有大量的蒜、洋蔥、筍子、還有主角鴨肉～



原以為就是直接盛在碗裡～～



但店家是以另一個碗～盛的非常大碗，很像蚵仔麵線那樣～



一鼓作氣的倒入我們的餐點碗中，這樣確實不會讓客人的餐點感到碗旁都是羹湯黏黏的，吃起來很乾淨～很舒服～



很快的，餐點就製作好了～簡單的料理，不複雜的小吃，店內也沒有很厚重的油煙味，有種很俐落樸實的感覺



忍不住先來嚐嚐這最夯的鴨肉飯，上面的紅蔥酥真的是美味的關鍵～



這可是北鴨鴨肉羹自家炒的紅蔥酥，真心覺得不膩又酥脆～口感之好～尤其ㄅㄨ是挺愛油蔥酥的本人～竟然被這驚艷到



建議一定要先拌勻再吃，這樣每一口都能吃到鴨滷汁、鴨肉及紅蔥酥的美味融合～



米粒分明，醬汁不膩又超香，會令人想一口接一口的超讚鴨肉飯～也難怪獲得如此多的好評～



鴨肉羹來一口，一開始覺得這羹真的非常的濃稠，已經沒有在喝湯的感覺（對～因為這是羹～哈哈哈～）整碗羹湯裡有滿滿的蒜、洋蔥、筍絲跟大塊的嫩鴨肉片，



鴨肉片非常大塊，而且都有帶皮，鴨肉給的非常有誠意，



湯頭部分第一口喝下～有種說不出個感覺，是好喝的～但就是說不出有一種上頭味～～很像中藥的特殊氣味～但後來我們一致覺得那就是蒜頭味～相當濃郁～



鴨肉羹麵～就是加了麵條的鴨肉羹～哈哈哈～ 湯頭都是一樣的～



麵條在鴨肉羹中更顯滑順，上頭吸附了羹湯，顯得更加的美味好吃～很喜歡吃這樣的羹麵



整大塊的鴨肉～忍不住跟大家分享～這才有真的在吃鴨肉的感覺～口感非常的嫩，也很滑順～



每一塊鴨肉都非常用心有誠意在給的，這也堪比的上這碗羹麵的價值



羹湯喝到後面已經有喝湯的感覺了～這也顯示北鴨鴨肉羹他們的勾芡是真勾芡唷，因為勾芡過後的羹涼掉就會變稀，這點大家在外頭吃羹可以注意看看唷～如果羹湯都冷了還呈現濃稠感，那勾芡的成分可能就要注意一下了～



簡單的小吃用餐完畢，確實在感到滿足的同時，也要配合店家做個自助服務～這個社會大家多付出一點，就會充滿更多的歡樂～



看看分類台上大家也很守秩序的分類，且保持的很乾淨，整間店即便是復古風，外頭陳列著廚餘回收，也不讓人感到不舒服～



離開前看到牆面上有不少人的簽名～還有日本人耶！！



還有小鴨創作精選 哈哈哈～ 大家很用心耶！畫的真的挺不錯，作為一個牆面實在有點創意



這邊也特別提醒，鴨肉雖然是去骨，但禽鳥類的骨頭難免易碎，大家用餐時還是要小心碎骨的可能˙，要細嚼慢嚥就是了～



【北鴨鴨肉羹】另一個門面，就是在光明街169號，也就是光明商圈內~



這邊的人行步道街有很多店家，過往應該是相當熱鬧的商圈，



有機會來到新店碧潭，不妨走進光明商圈，裏頭除了深藏這台灣有名的美食小吃，還可以看到許多傳統的店家，說不定可以挖到寶唷！



【北鴨鴨肉羹】說實在是間集美味與特色的台灣小吃，店內的復古風很有味道，加上用料很實在，鴨肉飯配上紅蔥酥真心讓人有驚訝到，還有這帶有特色的鋼管肉羹～讓這一餐帶上了美味與趣味，鴨肉羹說實在這樣蒜味濃郁的羹湯，有點偏地道傳統口味很看人吃，畢竟這口味也是本人相當少吃到的味道，但我覺得是好吃也是非常有特色的。店家也很熱情，即便他們很忙，但都還是眼觀八方的注意客人要些什麼～很不錯～很美味～值得推

【北鴨鴨肉羹】碧潭美食 新店美食 鋼管鴨肉羹

時間：11：00~20：30（周三公休）

電話：(02)2910-4565

地址：新北市新店區光明街169號

交樋：捷運新店站出口步行7分鐘

FB粉絲團 IG

【喜歡美食、旅遊或是欣賞靜的分享，歡迎追蹤 靜的 臉書 oCEAn J 賴小靜】