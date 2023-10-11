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新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

2023-10-11 16:33:31 齊媽 人氣：117
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窩客好文

齊媽

發表篇數：84篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：良醫藥師本舖
phone02-2665-8261
place新北市坪林區水柳腳37-1號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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112. 8. 28  (一)                                良醫藥師本舖

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

茶業博物館看完展覽後，我們逛了坪林老街商圈，還走了親水步道

下午想找地方休息，誤打誤撞意外發現今年5月才開幕的優質新名單

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

在一排老屋中看到良醫藥師本舖，新穎的裝潢讓我好奇停下腳步

初見店名，我和老大猜測可能是中藥鋪，但又看到茶、咖啡等字樣...

我們滿頭問號？店員主動開門說明他們是複合式經營的茶館，歡迎我們入座

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

店門口看板寫著"北宜路上最美地標"，一點也沒錯

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

入內需脫鞋，鞋子要放在門口的架子上

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

進入店內，店員請我們穿上室內拖鞋

並告知所有拖鞋都會使用光觸媒機消毒後再給下一位客人穿

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

每週四會請藥師駐店，免費提供中、西藥健康諮詢

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

另有相關書籍販售，也會不定期舉辦健康講座

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

這裡原是一棟透天老屋，改建之後煥然一新，一樓是茶館兼咖啡館

二樓是藝術講堂、三樓是黃金茶席、B1是樂齡中島廚房

平時只開放一樓，其他空間需預約或舉辦活動時才開放

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

平日午後我們包場，店員親切告知可自行選擇座位

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

結合中式與日式的裝潢風格，充滿茶禪韻味

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

我們選擇角落獨享空間，老大笑說好像一秒飛到京都茶館

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

若假日客滿時，櫃台前方的高腳椅也可以坐

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

櫃台旁邊有個網美拍照區，典雅又有質感

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

除了推廣健康觀念，也販售品質優良的坪林茶葉

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

店員推薦這一壺"旅人的維他命C水"，將天然食材洗淨切片放入水中

喝水也能攝取維他命C，真是一舉兩得

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

靜岡抹茶拿鐵  $200

濃郁的抹茶好喝極了

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

小農包種清茶  $160

店員還跟我們分享手作餅乾，甚是感恩

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

這茶壺頗有重量，謝謝老大幫忙倒茶讓我拍照

清澈的茶湯滿足視覺饗宴，回甘不苦澀的滋味，果然是好茶

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

兩種餅乾都很美味，搭配茶飲再適合也不過了

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

恬靜的午後時光，在這麼舒適的地方休憩喝茶

放慢腳步品味人生，真是太幸福了

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

不期而遇的好地方，讓坪林小旅行留下更美好的回憶

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

離開才發現店面有雙入口，另一邊的門面設計也充滿濃濃和風

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

好山好水的坪林，任何一條溪流都是如此乾淨清澈，還能看到魚兒悠游其中

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

路邊的大茶壺造景代表茶鄉坪林意象

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

老街附近巧遇坪林特色彩繪，就是喜歡隨走隨拍記錄我們的旅程足跡

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

回家之前來心心麵包店報到，傳統麵包店屹立不搖

人氣吐司常吸引美食節目來拍攝，平日慕名而來的遊客也不少

新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

我們家最愛"招牌芋頭吐司"，鬆軟吐司加入香濃芋頭餡，真心好吃新北坪林．良醫藥師本舖 (品茗 / 咖啡 / 行動藥師)

 

＜良醫藥師本舖＞新北市坪林區水柳腳37-1號

(02) 2665 - 8261       營業時間11:00～18:00 (週三公休)

FB粉絲頁：良醫藥師本舖

 

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