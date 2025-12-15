礁溪最美茶屋！日光山茶屋綠意田野間的品茶秘境， 專業茶道體驗，品茗、賞景療癒身心。

「日光山茶屋」是位於礁溪的專業品茶空間，座落於綠色田野之間，離交流道也只要幾分鐘的路程，交通非常方便。這裡不僅是專業的品茶空間，讓消費者能用最現代的方式體驗傳統的泡茶文化，典雅的空間設計，更讓人沉浸於傳統茶道文化的魅力之中，成為一個結合品茗、閱讀與沉澱心靈的優質場所。和專業咖啡廳一樣，這裏提供近百種的茶葉及多樣的茶點心，讓品茗變得更有趣。無論是情侶約會、朋友聚會或親子體驗，日光山茶屋都是放鬆身心的絕佳選擇

名稱：日光山茶屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路322巷6號

營業時間：09:00-18:00

電話：03 987 5139

預約: inline.app

日光山茶屋｜交通停車資訊

「日光山茶屋」位於礁溪國道五號的交流道旁，大約是山多利大飯店附近!! 地點非常方便，交流道一下不到幾分鐘就可以抵達

自行開車：Google導航輸入「日光山茶屋」即可到達

停車場：附設停車場，或路邊白線內臨時停車尚可

日光山茶屋｜菜單價位

顧客須知

1.每人茶水費300元，3~12歲150元(招待有機爆米香一份)

2.茶葉單點費用另計(每份茶提供7g，可多人共飲，請斟酌人數需求加購份數)

3.包廂低消需滿1500元(可包含茶水費合計)

4.品茶時間為3小時(追加時數 每人一小時100元)

5.自備茶葉酌收每人100元

點餐的方式是利用桌上的QR碼點餐，餐單資訊清楚，有的搭配圖片更能一目了然

貼心的準備紙本菜單可以看，這點真的太方便了!!!

既然是專業的茶屋，裏面準備的茶種也非常多樣，紅茶、白茶、普洱、烏龍~~~這樣加起來幾乎有近百種茶葉可以選

日光山茶屋｜空間環境

沒想到除了主要的品茗空間外，後方竟然還真有個”茶屋”呢，這裏是方便帶寵物的顧客使用的

一走進「日光山茶屋」裏，立即被這裏形塑出來的古樸空間氛圍感包圍!!

這裏的一景一物真的不是蓋的，很有年代感，感覺都是古董級別的啊

一樓主要是以茶葉、茶壺的展售為主角的空間，茅草屋是在一樓後方

這裏不光是茶葉，連一桌一椅、茶葉相關器具也都很有韻味

現場也有販售日光山茶屋自有品牌的各種風味茶品，符合現代人的飲用習慣

這裏的茶壺、泡茶工具也都值得細細品味，所以對於茶的愛好者來說，真的是可以流連忘返的好地方

其實對我們來說，好像劉姥姥進大觀園，好多茶餅也是從沒見過，茶的世界真的是博大精深啊

一樓後方的品茶空間

二樓以上才是主要的品茶空間，這裏除了個人、雙人、多人，也有包廂。適合不同族群的顧客

這個是韓風包廂!!第一次知道韓國也有茶飲文化

聚思包廂，這間搭配舒適的沙發椅及長桌!!

這間是日式的包廂

多人可以使用的長桌

這些桌椅在光影的襯托下真的很迷人

書櫃中也有不少好書可以閱讀

草音包廂則是一般中式風格的空間包廂

日光山茶屋｜觀雲包廂空間環境

這是我們踏上5樓觀雲包廂的一角落!! 是不是很有禪意呢

「日光山茶屋」觀雲包廂的視野非常寬廣，一上來就覺得身心舒暢，特別是來的時候天氣很棒，連遠方的龜山島都映入眼廉

牆邊還有可以或躺或坐的空間，光是坐在這裏看著遠方的風景，真的就會讓人放鬆了

要不是有時間限制，待上一整天都沒問題

戶外的空間也很棒!!

對面的是宜蘭地區頗具知名度的呂美麗精雕藝術館

今天天氣很好，遠方的宜蘭人精神地標-龜山島，清晰可見

包廂一旁的補水空間。其實在木桌旁就有一組茶水是可以使用的，這裏是備用的

這個空間還有洗手間呢!! 真的太方便了

為顧慮到樓層的方便性，所以也設有電梯以方便移動，這點的設計也很貼心

日光山茶屋｜品茶

這次我們點了白茶( 白茶小茶餅)、紅茶(瑞穗蜜香紅茶)、烏龍茶(阿里山爺爺)三種，這裏也貼心的準備了三支茶壺不用一直更換

每種茶葉大約7克左右!

白茶的茶餅直接置入茶壺就可以了

另外二種可以利用一旁準備好的泡茶工具，先用茶匙將茶葉撥入茶壺

也可以利用茶則，先將茶葉放在上面，觀看茶葉再聞香一下，最後再倒入茶壺中

泡茶的時間，像是第一泡 約45 ~60秒，之後每泡可增加 5至 10 秒

當然這是大概的經驗法則，其他的根據每個人的經驗值就可以了，畢竟相信大部份人都不是那麼專業，主要享受泡茶的過程就好

不過，對於專業的朋友來說，這裏也是可以展示泡茶功力的好地方哦!!

將泡好的茶放入茶海中，再徐徐倒入杯中

剛好可以讓小孩可以體驗一下喝茶的魅力!!! 這也是我們的文化之一

開門七件事中，茶，也是很重要的一部份

在此就不一一細說每種茶葉的氣味了!! 當然這樣的泡茶方式的確更能把茶葉的芳香及韻味發揮出來

現代人生活忙碌，好好品味每一種茶的味道，享受這樣的品茶時刻，讓心情緩緩沉澱，才是日光山茶屋最重要的存在啊

對我們家小孩來說，生活中倒是很少有這樣的體驗時間，這樣的品茶真是讓她大開眼界啊

日光山茶屋｜茶點

喝個好茶，有個好的茶點，更能增添不少趣味，這裏的茶點選擇非常多樣

茶點 ( 千層蛋糕、豆干、茶香鮮脆菇、日式焦糖小泡芙)

千層蛋糕、豆干、茶香脆菇、日式小泡芙

很難想像這裏還能提供好吃的千層蛋糕吧!!! 我們也很驚豔

這裏的茶點選擇有甜有鹹，絕對可以滿足每一張挑剔的嘴

這個茶香鮮脆菇，入口茶香十足非常夠味，也很推哦

茶點 ( 巴斯克乳酪蛋糕、檸檬蕾絲羹、堅果盤)

巴斯克乳酪蛋糕、檸檬蕾絲羹、堅果盤這三種也很不錯，其中檸檬蕾絲羹酸酸甜甜，口感很棒，讓我們讚譽有加

茶點 ( 最中蕃薯梅)

這個也很不錯!! 將蕃薯梅放入最中餅裏，非常有意思! 質感大加分

茶點 ( 爆米香、日式蕨餅 )

爆米香、日式蕨餅，也是適合搭配茶飲的好點心哦