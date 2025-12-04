> 旅遊 > 迷你哈比屋與山林鞦韆超好拍！哈比丘茶樹森林以山景、可愛動物與迷你造景構成苗栗最療癒的山林園區。

迷你哈比屋與山林鞦韆超好拍！哈比丘茶樹森林以山景、可愛動物與迷你造景構成苗栗最療癒的山林園區。

tiger Walker 玩樂季苗栗旅遊苗栗景點哈比屋高空盪鞦韆
2025-12-04 23:10文字：Ann‧榜哥‧生活事務所 

Ann‧榜哥‧生活事務所

隱身苗栗銅鑼山區的「哈比丘茶樹森林」以哈比屋造景起家，近年加入水豚、笑笑羊、梅花鹿、袋鼠及多座盪鞦韆，園區雖不大，卻能以各種方式感受山林、動物與造景交織的休閒氛圍。

哈比丘茶樹森林位在銅鑼山區深處，周邊道路多為蜿蜒山路，抵達方式相對單純但仍需注意導航路線。導航容易跑錯，多數旅客會在台灣油礦陳列館附近重新導入，再依沿途指標前行。部分中油專用道路較窄，需要小心會車；園區設有停車場，由工作人員協助引導。門票 200 元，可折抵園內部分消費（不含動物飼料），六歲以下免費。飼料以投幣購買，一份40元、三份100元。若在油礦陳列館販售部購買門票可享九折優惠。

動物互動區種類多　水豚追人、梅花鹿需隔網餵食

互動區包含水豚、梅花鹿、袋鼠與綿羊等，動物反應都相當積極，水豚甚至會跟著遊客移動。梅花鹿需透過網洞餵食以避免咬傷，袋鼠是較少見的品項，互動感受豐富。

高空與山谷兩座鞦韆　視野與氣氛各不同

高空盪鞦韆位置高但無工作人員看管，需自行注意安全。山谷盪鞦韆的景色更自然，也更適合拍照。園區動線為原路往返，若遇到人少建議優先體驗。

竹林造景散落山坡　從哈比屋到小徑都有拍攝亮點

竹林中的哈比屋因寫著「神愛世人」的郵箱被旅客稱為「教堂哈比屋」，可入內但空間簡單。三座連排哈比屋是熱門拍照點，而竹林小徑帶有日式風格，終點的竹林盪鞦韆比造景本體更吸睛。

園內餐飲與休息區域　價格略高但動線便利

園區內設有餐廳，提供餐點與飲料，價格偏高但作為休息區仍然方便。整體園區不大、動線較混亂，停車場位於最下方，往返皆須依原路行走。

銅鑼周邊行程延伸容易　從油礦館到草莓園都能順遊

結束園區行程後，可串遊台灣油礦陳列館、大湖採草莓、汶水或泰安老街等；也能規劃銅鑼一日遊，搭配彈珠汽水觀光工廠（需預約）、銅鑼茶廠與客家文化館等景點。

哈比丘茶樹森林

營業時間：09:30-17:30(周二周三休)
營業地址：苗栗縣銅鑼鄉盛龍15鄰160號
(從台灣油礦陳列館沿著中油專用道路，沿途都有指引可抵達)
營業電話：037-971397

延伸閱讀

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
【苗栗銅鑼－哈比丘茶樹森林(導航出磺坑)】森林系寵物友善景點、起霧了也很美、山中盪鞦韆、水豚君
小貝與小貝婆的幸福生活
【彰化 田尾】酉 Succulent & Artwork☁☁☁捌程景觀設計內，唯美玻璃屋搭配沙漠造景，超多萌翻天的多肉植物還有雲朵造景，超好拍的小景點，園內販售咖啡，來個悠閒午後約會吧😉
胖嘎嘎食。旅地圖
缺水了！那就來泳池喝咖啡吧！新開幕的『雲朵森林』就隱身在四季山莊的秘境森林旁，好拍照有能放鬆的地方！(雲朵輕食/泳池咖啡) - 阿華田的美食日記
阿華田
【台南。仁德區】台南外拍小秘境『虎山森林步道─西瓜山』，彷彿台版冬季戀歌超級浪漫私房景點，隨手拍都能拍出不同的意境之美啊。
西莉亞玩樂人生
屏東.恆春-瓊麻歷史工業展示館，鮮少人知道的秘境美拍聖地，日式庭園造景好好拍，幽靜舒服的IG打卡點!
余小孟
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊