迷你哈比屋與山林鞦韆超好拍！哈比丘茶樹森林以山景、可愛動物與迷你造景構成苗栗最療癒的山林園區。

隱身苗栗銅鑼山區的「哈比丘茶樹森林」以哈比屋造景起家，近年加入水豚、笑笑羊、梅花鹿、袋鼠及多座盪鞦韆，園區雖不大，卻能以各種方式感受山林、動物與造景交織的休閒氛圍。

哈比丘茶樹森林位在銅鑼山區深處，周邊道路多為蜿蜒山路，抵達方式相對單純但仍需注意導航路線。導航容易跑錯，多數旅客會在台灣油礦陳列館附近重新導入，再依沿途指標前行。部分中油專用道路較窄，需要小心會車；園區設有停車場，由工作人員協助引導。門票 200 元，可折抵園內部分消費（不含動物飼料），六歲以下免費。飼料以投幣購買，一份40元、三份100元。若在油礦陳列館販售部購買門票可享九折優惠。

動物互動區種類多 水豚追人、梅花鹿需隔網餵食

互動區包含水豚、梅花鹿、袋鼠與綿羊等，動物反應都相當積極，水豚甚至會跟著遊客移動。梅花鹿需透過網洞餵食以避免咬傷，袋鼠是較少見的品項，互動感受豐富。

高空與山谷兩座鞦韆 視野與氣氛各不同

高空盪鞦韆位置高但無工作人員看管，需自行注意安全。山谷盪鞦韆的景色更自然，也更適合拍照。園區動線為原路往返，若遇到人少建議優先體驗。

竹林造景散落山坡 從哈比屋到小徑都有拍攝亮點

竹林中的哈比屋因寫著「神愛世人」的郵箱被旅客稱為「教堂哈比屋」，可入內但空間簡單。三座連排哈比屋是熱門拍照點，而竹林小徑帶有日式風格，終點的竹林盪鞦韆比造景本體更吸睛。

園內餐飲與休息區域 價格略高但動線便利

園區內設有餐廳，提供餐點與飲料，價格偏高但作為休息區仍然方便。整體園區不大、動線較混亂，停車場位於最下方，往返皆須依原路行走。

銅鑼周邊行程延伸容易 從油礦館到草莓園都能順遊

結束園區行程後，可串遊台灣油礦陳列館、大湖採草莓、汶水或泰安老街等；也能規劃銅鑼一日遊，搭配彈珠汽水觀光工廠（需預約）、銅鑼茶廠與客家文化館等景點。

哈比丘茶樹森林

營業時間：09:30-17:30(周二周三休)

營業地址：苗栗縣銅鑼鄉盛龍15鄰160號

(從台灣油礦陳列館沿著中油專用道路，沿途都有指引可抵達)

營業電話：037-971397