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鮮蚵料理吃到飽推薦【季津全蚵宴-全國首創全蚵料理399吃到飽】多道鮮蚵料理任您點 新增自助吧美食無限享用 不能錯過的東石鮮蚵

2023-10-05 11:46:56 辣媽 人氣：103
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窩客好文

辣媽

發表篇數：295篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義縣 > 東石鄉

造訪商家：季津全蚵宴
place嘉義縣東石鄉115號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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季津全蚵宴53.jpg

東石鮮蚵遠近馳名，個個肥美鮮甜又充滿營養，只要399就能品嚐全蚵料理吃到飽，

是不是非常吸引人，想吃，快到嘉義縣東石鄉【季津全蚵宴】鮮蚵料理吃到飽推薦【季津全蚵宴-全國首創全蚵料理399吃到飽

辣媽第一次到【季津全蚵宴】時，真的是被它的多道鮮蚵料理給驚豔到，

一般在家裡，最多就煮蚵仔湯或者是鮮蚵豆腐，沒想到它還能有這麼多種口味，

而且還能無限享用吃到飽，非常划算~

這回帶著兩位公主一同來用餐，它的菜單有進行調整，新增一區自助吧無限暢飲，

除了原本的鮮蚵及海鮮料理、青菜、水果、甜點及飲料之外，

更增加了多道熱炒佳餚、炸物、湯品、咖啡、烤吐司、霜淇淋...

價格不變，美味多更多，全都是無限暢飲，實在是有夠享受！

在【季津全蚵宴】還能夠看到洗蚵的過程、生態環境，

真的是美食與知識的饗宴，值得一訪再訪！

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【季津全蚵宴】位於嘉義東石的塭仔村，雖然不是在東石市區，但一樣很方便，

位於西部濱海公路17線旁，所以不論您是到東石或布袋遊玩，看到17線轉進來就對了，

問一下谷歌大神，搜尋季津全蚵宴非常好找，就在大馬路邊，交通便利好停車！

本身也設置非常寬敞的停車場，不論騎車開車都非常方便~

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進門處就有清楚的消費方式及用餐須知，假日用餐二小時平日則是三小時，

可以放心的盡情享用，食材佳餚非常豐富，老闆不怕您吃，只怕浪費食物！

辣媽每次分享吃到飽的餐廳時，都會溫馨的提醒大家，吃得盡興吃得爽快的同時，

要發揮公德心，千萬不要浪費糧食哦！

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同時也務必注意這＊烤蚵安全宣導＊新鮮與安全至上哦！

因為近期東石烤蚵非常流行，許多人都是全家大小來享用，之前就曾發生小意外，

姑且不論是非對錯，東石的鮮蚵肥美多汁，烤至一定程度時容易因為熱度而炸開，

噴出蚵殻或湯汁，這都得非常小心哦！

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目前全台烤蚵吃到飽的店家相當多，【季津全蚵宴】是全國首創全蚵料理399吃到飽

有多道鮮美料理及自助吧無限享用，非常划算，想嚐鮮又擔心烤蚵安全疑慮的話，

辣媽非常推薦來這裡，小小朋友可以吃得非常開心！

如果想要烤蚵開爐再加100元，真的會比單烤蚵划算很多哦~

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新增多道佳餚採自助式取用超方便，在等餐的時候先品嚐一番，

而且食材一點都不馬虎哦，多道精緻的熱炒菜色、霜淇淋...

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居然還有辣媽最愛的熱美式，太感動了鮮蚵料理吃到飽推薦【季津全蚵宴-全國首創全蚵料理399吃到飽

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小朋友愛吃的雞塊、花枝丸、薯條吃到爽~

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白飯淋上古早味滷肉有夠香，濃湯及丸子湯裡頭都是滿滿的料~

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各類冰涼飲品任君暢飲，有可樂、雪碧、橘子汽水、礦泉水，

一旁也有「冰角」可自行取用，沁涼舒爽享用美味的鮮蚵料理！

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沙拉也是自助吧的一員，解膩的好夥伴哦！

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辣媽看到這台咖啡機，眼睛立馬為之一亮，傳統的台式鮮蚵佳餚，與美式咖啡也蠻搭的耶~

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目前提供的是熱美式，可以依喜愛加入奶油球及砂糖~

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烤麵包居然有10種果醬及巧克力米，口味也太豐富了~

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自助吧提供了4道熱炒店的美食佳餚，

有酥炸金瓜(南瓜)、香炒螃蟹、古早味豬腳，還有麻油雞，

口味都非常鮮美，真材實料，鹹香味濃，老闆太佛心了啦~

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提供的是當季的水果，有火龍果及百香果！

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台式馬卡龍及精緻蛋糕，愛吃甜點的大公主，超開心的~

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無限暢飲的飲品種類非常多，都可以自行取用，但如果想要來點不一樣的，

像是冷泡茶、青草茶或清涼的啤酒就要拿到櫃台買單哦！

辣媽提醒：酒後不開車，開車不喝酒，安全是回家唯一的路！

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豬腳好香哦，燉得非常入味且QQ嫩嫩的~

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基本上，座位是設置3+1，如果是多人聚餐都能夠隨意調整~

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為了讓大家能舒適享用鮮蚵料理，店家在通風涼爽的設計上下了不少的功夫，

像是設置了許多的「可霧扇」以及吊扇，所以來這裡用餐是很舒服的呢！

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【季津全蚵宴】是一間在地經營非常久的洗蚵場，所以食材都是第一手絕對新鮮，

來這裡享受蚵仔料理，還可以看到從未見過的洗蚵過程，真的非常特別！

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而且環境衛生做得很，很適合帶小朋友來走一走哦！

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洗好挑好的鮮蚵會一籃籃的放置在用餐區，無限量供應~

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烤過蚵殻需另外丟置，不要跟垃圾丟一起哦~

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蚵仔有著非常豐富的營養，男女老少都適合食用，特別是我們東石的鮮蚵，

但一定要選擇新鮮的蚵仔，且一定要熟食哦！

【季津全蚵宴】提供了最新鮮的食材，最多種的口味，讓我們除了烤蚵之外，

還能品嚐到不同風味的鮮蚵料理！

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菜單就掛在偌大的牆面上，除了白蝦及烤魚需另外單點，其餘20多道佳餚都是吃到飽，

還有10多道的自助吧，超豐富的！

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還吃什麼就將夾子夾在小籃子邊緣，服務人員會收進廚房點餐，

他們上菜速度很快哦！

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我們先點了金沙鮮蚵、黃金蚵仔酥、三杯鮮蚵、鯧魚，還有桂花墨魚~

除了蚵仔讓人讚不絕口之外，辣媽超愛桂花墨魚，好香好Q好有嚼勁！

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蚵仔鮮甜完全無腥味，飽滿的肚肚，軟嫩可口！

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說到鮮美，當然還是用烤的最鮮甜，可以嚐到蚵仔最原始的滋味，

邊烤邊吃，熱騰騰的烤鮮蚵實在太誘人，但要小心燙口哦，因為太多汁了啦！

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鮮蚵麵線、五味墨魚、酥炸蚵捲及清炒高麗菜~

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不同的料理手法，呈現出豐富的料理風味，來【季津全蚵宴】可以滿足每個人挑剔的味蕾！

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炭火烤的鮮蚵香氣更濃郁，如果覺得火候不夠，可通知服務人員幫我們加炭火哦~

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全家人聚在一起享用的是美味，享受的是溫暖與親情~

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每一顆都有著飽滿的肚肚，有如牛奶的色澤一樣，鮮甜的湯汁在口裡爆開，

鮮美的滋味在嘴裡化開，幸福的滋味讓人回味無窮！

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炸物及霜淇淋可以讓孩子們安靜很久，爸媽們就可以爽快的吃東石的鮮蚵囉！

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霜淇淋的品質也蠻不錯的，滑順綿密，大人任也都很愛吃呢~

多了這個設備真是棒！

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【季津全蚵宴-全國首創全蚵料理399吃到飽】是在洗蚵工廠的後面，

寬敞的用餐，顧客來用餐與鄰桌都有一定的空間，讓人用餐時沒有壓力~

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設有1.2樓，挑高的廠區，空氣流通不悶熱，還可以吹著舒服的海風哦~

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【季津全蚵宴-全國首創全蚵料理399吃到飽】分成好幾個用餐區，

平日如果想要來場團體聚餐或是舉辦家族聚會，可以事先訂位，

但假日就必須現場侯位囉~

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餐具、醬料、芥末也都是自助式的哦~

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白白的肚子，藏著豐富的營養元素，一口咬下在嘴裡化成自然鮮美的滋味，

聞名全台的東石蚵，就是這麼鮮甜美味，非嚐不可哦！

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【季津全蚵宴-全國首創全蚵料理399吃到飽】一邊有魚塭，另一邊則設置了涼亭，

讓顧客在等候的同時，可以參觀一下東石的生態環境，平常在都市生活的人，

很少有機會看到，這真的是非常棒，趕快為自己為家人舉辦一場美食與生態之旅吧！

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#東石必吃美食推薦

【季津全蚵宴】全國首創全蚵料理399吃到飽！

鮮蚵料理吃到飽推薦【季津全蚵宴-全國首創全蚵料理399吃到飽地址：嘉義縣東石鄉塭仔村(谷哥搜尋"季津全蚵宴"）附寬敞停車場

鮮蚵料理吃到飽推薦【季津全蚵宴-全國首創全蚵料理399吃到飽電話：05-345-0399（假日需現場候位）

鮮蚵料理吃到飽推薦【季津全蚵宴-全國首創全蚵料理399吃到飽營業時間：

平日11：00~18：00（最後收客17：00/點餐18：00）

星期六、日及例假日10:30-20:00（最後收客時間18:00/最後點餐時間19:00）

每週三公休，遇假日則照常營業！

鮮蚵料理吃到飽推薦【季津全蚵宴-全國首創全蚵料理399吃到飽用餐時間：平日3小時/假日2小時

鮮蚵料理吃到飽推薦【季津全蚵宴-全國首創全蚵料理399吃到飽FB粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100088240130932

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辣媽

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幸福的辣媽最喜歡與最愛的老公及三個寶貝共享美食及四處走走~~ 更喜歡分享生活中的大小事~~
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