✈️ 超酷的免費景點，來這可以體驗自己開飛機

臺中中央公園面積約67.34公頃，前身是水湳機場。目前是全台灣最大的公園，因公園結合了智慧、低碳和創新，有著臺中之肺的美稱。公園內有十二感觀互動設施，來這裡一天也玩不完，這次來推薦超棒的免費親子設施，以航空為主題打造的特色飛航館，來這就超像出國! 大廳就是國際航廈的報到櫃檯，還可以搭飛機體驗繳各種角色扮演，從地勤、機長到空服員的工作都能讓孩子去嘗試，是個非常有趣的展館。

✈️ 中央公園遊客中心

地址: 台中市西屯區中科路2966號

開放時間: 09:00-17:00

門票: 免費參觀

停車資訊: 週邊設有免費公有停車場

臺中中央公園遊客中心的入口處，裡面有特色展館和全家便利商店，入口處門前就是停車場但車位數不多

一進到室內服務人員就超熱情說可以先跟機票合影，來去登機了

曼哈頓國際機場航廈大廳

候機的位子就像行李轉運盤，超可愛的設計!

有仿真的報到櫃檯、飛機跑道還有候機室! 這裡真的跟真實機場超像~ 還提供遊客休憩區可以提供免費充電喔!

時空旅廊-特展資訊窗

造型迴廊有著很科技感的入口

非常有特色的地標特色點

有許多民航機的歷史介紹圖還有台灣機場分佈圖的介紹等，可以帶著孩子更認識民航機。

Gate1沉浸之旅(1樓)

好像來到了拉斯維加斯，超炫麗的場景

極光超有臨場感，好夢幻的場景，是人生旅遊清單阿!

沉浸式的影片欣賞，主要是播放水湳機場啟航到世界各地的影片，我們看到的是美洲航線，影片每15分鐘會輪播一次採自由入場的方式

自助報到機，超真實的機場設施但我們去的時候沒有開放

典藏驛站 介紹水湳機場的歷史和模型機展示

有飛機模型展示，可以搭配搜尋機台更清楚認識各種機種

水湳歷史轉變歷程介紹，陳列了各時期的歷史照片，讓遊客更加認識水湳機場

Gate2水湳空軍一號(1樓)

超仿真的駕駛艙設計!

可以體驗自己開飛機真的太酷了! 姊妹倆超愛這區想像自己是機長

還有乘客座椅區，窗戶還能打開非常有真實的搭飛機感

很好奇空服員送餐的推車

戶外區還有擬真的機場跑道!

體驗當空姐的姊妹倆，有仿真的座椅區讓他們覺得很有趣

Gate3冰原劇場(2樓)

目前影片為介紹大台中之美，只要不超過草皮區都可以直接坐著欣賞!

互動變妝體驗，想當空姐、空少還是機長都沒問題! 而解還可以儲存掃描列印下來做紀念

遊客中心旁就是全家便利商品，買東西補給休息一下也很方便！雙十連假有要來看煙火可以一起安排玩喔❣️

還沒出過國或想讓孩子體驗搭飛機，很推薦來這非常有臨場感! 公園很大也可以安排一日遊走走喔!

✈️ 中央公園遊客中心

地址: 台中市西屯區中科路2966號

開放時間: 09:00-17:00

門票: 免費參觀

停車資訊: 週邊設有免費公有停車場

⛦⛦⛦謝謝欣賞文章，但請不要盜用圖片或文字， 喜歡我們的圖文很歡迎分享，請記得註明出處喔！有更多好玩旅遊分享歡迎關注我們⛦⛦⛦

FB🌈 霏霓莫屬

IG🌈 sunnytin914