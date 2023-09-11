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桃園中壢美食 江家羊肉(原台灣羊料理店)，老饕必吃超難訂位的溫體羊肉店(附菜單)

2023-09-11 11:04:09 Tin 人氣：416
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窩客好文

Tin

發表篇數：47篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：中壢江家羊肉
phone03-4266-398
place桃園市中壢區三芝路106號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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清燉羊肉爐的天花板，老饕必吃推薦桃園中壢美食 江家羊肉(原台灣羊料理店)，老饕必吃超難訂位的江家羊肉

 桃園中壢美食 江家羊肉(原台灣羊料理店)，老饕必吃超難訂位的  

我們家超怕羊騷味，吃過這一家後就愛上，但也只吃這一家因為真的完全沒味道又清甜桃園中壢美食 江家羊肉(原台灣羊料理店)，老饕必吃超難訂位的這家餐廳不好訂位每次都要提早預訂，公婆都是老主顧我們來吃都是店家直接配菜，也有單點的選擇喔！

 (超真實的google評價4.4顆星)

中壢江家羊肉 - 原中壢台灣羊

地址: 桃園市中壢區三芝路106號

營業時間: 11:00-14:00；17:00-21:00 (週二固定公休)

訂位電話: 03-4266398

停車: 提供免費停車場

桃園中壢美食 江家羊肉(原台灣羊料理店)，老饕必吃超難訂位的  

看到這招牌就對了，門口前方有很大的停車場

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菜單參考! 也建議的招牌菜推薦桃園中壢美食 江家羊肉(原台灣羊料理店)，老饕必吃超難訂位的 分享我們喜歡的菜色和每次來必點

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招牌醬料搭配，豆腐乳和醬油辣椒搭配

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清燉薑絲羊肉鍋 $500-$800

依照人數點小、中、大鍋，有基本的鍋底在裡面

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涮羊肉片 $430

必點，每次這道都要至少2盤才夠我們吃

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香菜炒羊肉 $300

味道非常特別但和羊肉結合還不錯

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白斬三層肉 $450

這道霏霓超愛！她們很喜歡三層肉的Q口感

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招牌拌麵線 $60

我們都會2、3人點一份當主食陪著鍋吃

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客家薑絲羊肚 $300

超經典的客家菜，很喜歡這酸酸的味道

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嫩筍炒羊肉 $300

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其他熱炒類像是香菜炒羊肉、菠菜炒羊肉和空心菜炒羊肉等，都是我們也是必點的配菜！😋

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玉米是我們每次都會加點的配菜，小孩超愛每次都至少兩盤

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㊙️只接受電話訂位，幾乎沒有開放現場候位

吃完當下一定要記得直接訂下一次的位子哦！

中壢江家羊肉 - 原中壢台灣羊

地址: 桃園市中壢區三芝路106號

營業時間: 11:00-14:00；17:00-21:00 (週二固定公休)

訂位電話: 03-4266398

停車: 提供免費停車場

我們很少推薦美食餐廳，但這家真的大推！吃完還能帶孩子順遊到斜對面的 #羊世界 餵動物和坐小火車💛

⛦⛦⛦謝謝欣賞文章，但請不要盜用圖片或文字， 喜歡我們的圖文很歡迎分享，請記得註明出處喔！有更多好玩旅遊分享歡迎關注我們⛦⛦⛦

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