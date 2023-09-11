桃園中壢美食 江家羊肉(原台灣羊料理店)，老饕必吃超難訂位的溫體羊肉店(附菜單)

清燉羊肉爐的天花板，老饕必吃推薦 江家羊肉

我們家超怕羊騷味，吃過這一家後就愛上，但也只吃這一家因為真的完全沒味道又清甜 這家餐廳不好訂位每次都要提早預訂，公婆都是老主顧我們來吃都是店家直接配菜，也有單點的選擇喔！

(超真實的google評價4.4顆星)

中壢江家羊肉 - 原中壢台灣羊

地址: 桃園市中壢區三芝路106號

營業時間: 11:00-14:00；17:00-21:00 (週二固定公休)

訂位電話: 03-4266398

停車: 提供免費停車場

看到這招牌就對了，門口前方有很大的停車場

菜單參考! 也建議的招牌菜推薦 分享我們喜歡的菜色和每次來必點

招牌醬料搭配，豆腐乳和醬油辣椒搭配

清燉薑絲羊肉鍋 $500-$800

依照人數點小、中、大鍋，有基本的鍋底在裡面

涮羊肉片 $430

必點，每次這道都要至少2盤才夠我們吃

香菜炒羊肉 $300

味道非常特別但和羊肉結合還不錯

白斬三層肉 $450

這道霏霓超愛！她們很喜歡三層肉的Q口感

招牌拌麵線 $60

我們都會2、3人點一份當主食陪著鍋吃

客家薑絲羊肚 $300

超經典的客家菜，很喜歡這酸酸的味道

嫩筍炒羊肉 $300

其他熱炒類像是香菜炒羊肉、菠菜炒羊肉和空心菜炒羊肉等，都是我們也是必點的配菜！😋

玉米是我們每次都會加點的配菜，小孩超愛每次都至少兩盤

㊙️只接受電話訂位，幾乎沒有開放現場候位

吃完當下一定要記得直接訂下一次的位子哦！

中壢江家羊肉 - 原中壢台灣羊

地址: 桃園市中壢區三芝路106號

營業時間: 11:00-14:00；17:00-21:00 (週二固定公休)

訂位電話: 03-4266398

停車: 提供免費停車場

我們很少推薦美食餐廳，但這家真的大推！吃完還能帶孩子順遊到斜對面的 #羊世界 餵動物和坐小火車💛

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