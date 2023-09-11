桃園中壢美食 江家羊肉(原台灣羊料理店)，老饕必吃超難訂位的溫體羊肉店(附菜單)

清燉羊肉爐的天花板，老饕必吃推薦江家羊肉
我們家超怕羊騷味，吃過這一家後就愛上，但也只吃這一家因為真的完全沒味道又清甜這家餐廳不好訂位每次都要提早預訂，公婆都是老主顧我們來吃都是店家直接配菜，也有單點的選擇喔！
(超真實的google評價4.4顆星)
中壢江家羊肉 - 原中壢台灣羊
地址: 桃園市中壢區三芝路106號
營業時間: 11:00-14:00；17:00-21:00 (週二固定公休)
訂位電話: 03-4266398
停車: 提供免費停車場
看到這招牌就對了，門口前方有很大的停車場
菜單參考! 也建議的招牌菜推薦 分享我們喜歡的菜色和每次來必點
招牌醬料搭配，豆腐乳和醬油辣椒搭配
清燉薑絲羊肉鍋 $500-$800
依照人數點小、中、大鍋，有基本的鍋底在裡面
涮羊肉片 $430
必點，每次這道都要至少2盤才夠我們吃
香菜炒羊肉 $300
味道非常特別但和羊肉結合還不錯
白斬三層肉 $450
這道霏霓超愛！她們很喜歡三層肉的Q口感
招牌拌麵線 $60
我們都會2、3人點一份當主食陪著鍋吃
客家薑絲羊肚 $300
超經典的客家菜，很喜歡這酸酸的味道
嫩筍炒羊肉 $300
其他熱炒類像是香菜炒羊肉、菠菜炒羊肉和空心菜炒羊肉等，都是我們也是必點的配菜！😋
玉米是我們每次都會加點的配菜，小孩超愛每次都至少兩盤
㊙️只接受電話訂位，幾乎沒有開放現場候位
吃完當下一定要記得直接訂下一次的位子哦！
中壢江家羊肉 - 原中壢台灣羊
地址: 桃園市中壢區三芝路106號
營業時間: 11:00-14:00；17:00-21:00 (週二固定公休)
訂位電話: 03-4266398
停車: 提供免費停車場
我們很少推薦美食餐廳，但這家真的大推！吃完還能帶孩子順遊到斜對面的 #羊世界 餵動物和坐小火車💛
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