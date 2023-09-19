★台東民宿推薦★ 貓追熊親子民宿，打造成兒童樂園的超豐富民宿! 電動車無限開、積木扮家家酒裝扮區、湯姆熊遊戲機、沙坑和溜滑梯遊具等，想得到的這裡都有通通有~是民宿界的蘭城晶英

台東貓追熊親子民宿 像兒童遊樂園一樣超豐富又好玩🎡

放口袋清單好久看到超多人好評推薦❣️看到第一眼覺得根本就是民宿界的蘭城晶英

有超多電動車子可以開、沙坑還有非常多像湯姆熊的遊戲機、室內室外遊戲區遊玩空間好大又好多喔

🐻 台東貓追熊親子民宿

地址: 台東縣台東市豐榮路90巷36號

時間: 入住15:00；退房11:00

停車場: 提供免費停車場或路邊白線皆可停放

這是民宿門口的正門，我們一到民宿就先去完成入住手續

完成手續後就拿到了這張闖關卡! 只要依序完成就可以得到禮物，第一關就是拿到孩子們的沐浴用品

房間介紹 -- 夢幻高跟鞋 (三人房)

這個房型是一大床+一小床的組合，是少女們都會喜歡的粉紅色調，房間內有放置「按摩椅」，爸爸說也太體貼他長途開車來，坐上去都捨不得下來，每天回到民宿一定要在上面好好按摩休息一下

房內有電視和小桌椅區，衛浴設備也是超可愛的粉嫩色，是乾濕分離的淋浴設備；喜歡桌椅區可以讓孩子們畫畫或吃東西也很方便，我們入住的房間也都有陽台和窗戶

房間介紹 --繽紛馬卡龍 (四人房)

這間有兩張大床是四人房的房型，牆上壁貼非常可愛市民宿的主題-貓咪和小熊

有陽台的設計這點我們很喜歡，雖然都會開冷氣不會一直開啟，但覺得空間感和安全性更好，窗戶外打開就看到賽車跑道，電視是MOD有很多頻道選擇可以觀看

衛浴設備一樣是淋浴的設計，有小小孩可以備註需求浴盆喔!

房內還放了創業名人堂的書，上面也有貓追熊親子民宿的介紹

大推若是旅行很多天的家庭，幫爸爸預訂有按摩椅的房型~可以好好放鬆一下

公共區域

進入民宿會有置鞋區，每個住宿客人都須要脫鞋子才能進去

有提供畫紙畫筆、防蚊液和酒精，牆面上還有許多台東旅遊資訊可以參考 大家來屏東必做的人生清單有哪些呢

民宿外觀和停車資訊

民宿有分前後面，都有設置停車區，週邊白線也都可以停方喔!

公共遊樂設施區域

有超多的電動車可以開，都是有在保養可以正常使用的狀態XD 而且每天管家會拿出不同的車子讓住客很有新鮮感!

電動車賽車道區

這裡真的就像蘭城晶英一樣有超多的車子可以開，我們入住的這兩晚聽說是客滿狀態，但都沒有遇到太多人不能玩車，住客還蠻分散在使用設施，因為這裡有太多好玩了

戶外區有很多設置的打卡拍照點，很可愛好拍

沙坑區

有提供挖沙工具在裡面，可以挖啊挖很久

閱讀和飲食休憩區 📚

公共空間吃點心的區域，有超多讓人回味的經典漫畫，而且居然有放置可樂機讓住客無限暢飲

小車車和互動操作區 (室內有冷氣的空間)

有各種不同車子玩具和操作玩具可以玩，旁邊還放了按摩椅讓爸媽陪孩子邊按摩😆

積木扮家家酒和積木區(室內有冷氣的空間)

有很多廚房玩具還有很多的積木可以推疊，喜歡玩扮家家酒的孩子可以待很久的區域

遊戲機台超多，每一樣都是投幣1元就可以玩喔! 價格超佛心不是在賺錢的遊戲機

我們家爸爸最愛的就是這個，自己就在這玩了好久

湯姆熊遊戲機台🎮

只要投幣1元就能玩，超多不同機台包括快打旋風、打彈珠台、射擊遊戲、打地鼠等至少10台以上，還有提供保夾的娃娃機可以讓孩子很有成就感自己夾

這區還有溜滑梯大型遊具和角色扮演的換裝區，在有遮蔽的戶外區就算遇到下雨來這玩也超多設施!

陸續闖關玩的最後可以拿到這麼多禮物! 第一次遇到住宿還能拿這麼多紀念品的體驗

我們這次來玩住了2晚，暑假看熱氣球太多人預訂沒辦法連續住也因此體驗了兩種不同房型的住宿，我們超喜歡有按摩椅的房間，來這也能好好休息一下更有渡假感

入住後的實際感想分享📝

我們家爸爸大推這裡的清潔打掃的超級乾淨，連公共區域都打掃的很認真，這件事他讚不絕口

位置在市區到哪都蠻方便的，想吃美食逛夜市也很方便！很推薦不管是看熱氣球還是想到台東玩的親子家庭可以選擇住這裡，孩子們一定超開心玩的非常盡興

🐻 台東貓追熊親子民宿

地址: 台東縣台東市豐榮路90巷36號

時間: 入住15:00；退房11:00

停車場: 提供免費停車場或路邊白線皆可停放

民宿官網 https://www.taitungbb.com.tw/

IG有民宿遊玩影片分享👀一起來趣台東貓追熊親子民宿



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