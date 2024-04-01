這次到台中福壽山農場的千櫻園賞櫻，順遊了堪稱距離天空最近的教堂『梨山耶穌堂』因為地理位置在海拔2011公尺，是目前全台海拔最高的教堂。落成於1969年但是在921地震之後荒廢多年，歷經整修並於2022年重新對外開放，幸福之鐘再次敲醒，讓「雲端上的教堂」風華再現，成為梨山風景區必遊的景點之一。

梨山耶穌堂在梨山風景區的制高點，距離梨山賓館僅僅只有距離800公尺，再開車前往福壽山農場也只要5分鐘的車程，所以如果來到梨山或福壽山農場旅遊，千萬別錯過這一處兼具歷史和特色的景點

梨山耶穌堂是免費參觀，雖然沒有附設停車場，不過路邊圍牆外的白線可以停車

■ 開放時間 8:30-17:30

■ 預約導覽時間 10:00-16:00

梨山耶穌堂｜歷史背景

海拔2011公尺的梨山耶穌堂在1969年興建並於同年底梭工，建築採哥德式教會風格，主建物為十字架造型，建築上方有一個獨立鐘塔，正門前方有圓形噴水池與廣場，大門口有蔣中正先生所題「耶穌堂」三大字，庭院左右兩側則有蔣夫人種植的山茶花，一共12棵代表著耶穌的12個門徒。雖然歷經風災和地震，主結構堅固未損，曾在2014年登錄為台中市歷史建築。

梨山耶穌堂｜外觀環境

梨山耶穌堂的歐式外觀非常優美莊嚴，矗立在梨山風景區的山頭，高聳柔美卻顯得屹立不搖，遠遠的眺望四周沒有遮蔽物，彷彿那麼接近蔚藍浩瀚的天空，園區靜謐又可見生意盎然的植物花草，輕輕地走進這裡就能感覺到平靜安詳

鵝黃色的教堂外牆是一股淡雅氣息，我們先在外面的庭院環繞一周，教堂右側有裝置藝術廊道，到訪之時正值春天，一旁的櫻花樹正值美麗盛開

藍天與青山為背景，梨山耶穌堂就是唯一也是最佳的主角

繞到教堂的左側則是一處戶外景觀台，迴廊的石柱融入了泰雅風格的圖騰裝飾，靠近景觀台可以欣賞雪山山脈的景色

▼許諾平台

教堂正後方的許諾平台是最知名的網美打卡點，平台上有一座造型美麗的拱門，上面的幸福小鐘等著旅人們來敲響，其實在多年前這處拍照打卡熱點後方是通透的，延伸出去的景色便是碧蘭天空和綿延山群，無奈不久之前對面蓋了民宿，無敵景觀現在被屋頂遮住了一半，真的好可惜喔

幸福小鐘好像有一點高耶，我墊腳還摸不到怎麼敲啦 😁只好示意拍照一下，希望幸福也一直會在我身邊

教堂左側草地旁驚喜見到可愛的 LOVE 紅字，後面還有用石頭排列堆疊出來愛的真諦造景

粉嫩的櫻花盛開美不勝收

梨山耶穌堂｜內部環境

當我們在庭園裡散步拍照之時，有管理服務人員邀請我們入內參觀，雖然這次沒有事前預約，所以有機會進去當然是非常難得，目前耶穌堂由「台灣基督長老教會_泰雅爾中會」負責管理維護，導覽人員隨後便帶著我們解說耶穌堂的興建緣由和建築特色

梨山耶穌堂內部屋頂採用了少見的紅檜木拼接，四周有大面積唯美的白色玻璃窗，採光和通風相當良好，上圖是從前面向後拍攝，可以看見二樓還有看台座椅，整個空間非常寬敞優美，走進來的時候也能夠感覺到心靈的平靜。當年蔣中正夫婦夏季經常到梨山居住、做禮拜，因此才興建這個能夠容納500人的聚會場所。

教堂正前方有一個室內唯一的圓頂窗戶，代表著禱告之手，自然的陽光從窗外透進，恰好形成白色如同天使翅膀的光影，另外一個特別的地方還有光線投射在地板上形成的藍光，導覽人員笑著說這是耶穌的那一道光，若不是他介紹我們還未曾注意到這個設計的細節呢。

「天使翅膀和那一道光」現在是梨山耶穌堂的特色，有機會來參觀時別錯過捕捉這個精彩的畫面

教堂內部的空間除了正中央大廳之外，前方兩側還有禮拜的座位區，平日的教堂氣氛莊嚴肅穆、沉穩安靜

白色格窗外的青山藍天和粉紅色櫻花互相襯托，光線自然而曼妙地輕灑落下，這一座海拔最高的教堂風景如此優美，我想，心中的禱告和期盼，傳遞予上帝聆聽一定是更加幸福

遙看窗景之外，處處皆是美景，

環顧四周的每一扇窗，各有變化千秋

但總教人讚嘆驚喜 💓

倚窗遙望，春天的微風吹拂，櫻花片片飄落，耶穌堂靜靜矗立於高山，伴著歲月輪轉季節交替，不變的是它帶給來到這裡的人們，心裡的沉靜和無限祝福

耶穌堂的入口處設有歷史簡介的圖文說明立牌，隨著導覽志工的介紹我們也一邊閱讀

經過介紹才知道，原來蔣中正先生在台灣建立了三座教堂，有機會我會很想去蒐集參觀

⛪️台北凱歌堂 1950年

建築風格 : 紅瓦獨立建築

⛪️日月潭耶穌堂 1971年

建築風格 : 羅馬式建築

⛪️梨山耶穌堂 1969年

建築風格 : 仿哥德式教堂建築

▼蔣公建立的三個教堂

耶穌堂的祝福

「幸福在這裡！平安在這裡」

梨山耶穌堂的另外一個建築特色，就是入口處這一座通往二樓的無扶手階梯，採用穿透式設計，僅使用屋頂垂下的鋼條連結平面鋼板嵌入牆面，鋪上鋼筋混泥土做成19個階梯踏板，工法簡約但堅固且富有設計感，在美麗的隔窗光影照映之下頗有意境，可惜當天並未開放上二樓參觀，沒辦法親自體驗無扶手階梯

設置有奉獻袋與奉獻箱，一切都隨心意囉

參觀完教堂內部，心裡的讚嘆無限，會帶給人幸福感的教堂就是梨山耶穌堂了，離開之前再與美麗教堂和噴水池合影

梨山耶穌堂｜心得評價

兼具歷史意義和文化美景的梨山耶穌堂，現在有專人管理維護和導覽，不但建築風格壯觀漂亮，庭院環境也相當幽靜，很推薦大家來到梨山風景區時，除了到梨山賓館附近走走，或者是到福壽山農場，一定要順遊梨山耶穌堂，春天的時節還有櫻花茶花盛開，除了到景觀台欣賞山景和許諾平台拍照，也不要錯過室內的參訪，尋找一下耶穌堂的天使翅膀喔

梨山耶穌堂｜景點資訊

■ 地址 : 台中市和平區福壽路5號

■ 電話 : 0900620400/0970632888

■ 開放時間 8:30-17:30

■ 導覽時間 10:00-16:00

■ 免門票，可停路邊

■ FB官方網站: 梨山耶穌堂

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